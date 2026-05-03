Het team van Mercedes leek te zijn bijgehaald in Miami, maar Andrea Kimi Antonelli was de concurrentie tóch te slim af in de kwalificatie. Zijn pole position zorgde voor veel vreugde in de pitbox bij Mercedes, en teambaas Toto Wolff kwam na afloop superlatieven te kort. Over George Russell was hij veel milder.

Mercedes was in de eerste drie races het te kloppen team, maar in Miami leek die voorsprong als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. In de sprint kwalificatie en de sprintrace kwamen ze niet in het stuk voor, en in de kwalificatie was de concurrentie groot. Vooral Max Verstappen leek ze te kunnen pakken, maar Antonelli redde de eer. Zijn tijd in de eerste run in Q3 bleek goed genoeg te zijn voor pole, en dat zorgde voor opluchting bij teambaas Wolff.

'Dat was echt speciaal'

Met een grote grijns op zijn gezicht deelde hij na afloop bij Sky Sports complimenten uit aan de Italiaanse tienersensatie: "Dat eerste rondje was echt speciaal. Hij was drie tienden of meer sneller dan de volgende coureur, spectaculair. Dat heeft hem de pole bezorgd."

Wolff begint een patroon te zien: "Toen was het een echt Kimi-momentje! We hebben vertrouwen, en toen ging hij net te ver. Maar zo is hij gewoon. Het is in ieder geval een verbetering, want vroeger zou hij de auto in de muur hebben gezet. Nu liep hij gewoon een rondje mis, maar hij laat zijn snelheid wel zien. Dat is heel fijn."

Trots op het risico

Wolff is ook trots op zichzelf, want hij nam vorig jaar het risico om de piepjonge Antonelli te laten debuteren in de Formule 1: "Je kan er dan als een sukkel uitzien, of je ziet er juist heel goed uit. In het juniorprogramma gaan ze ijverig te werk en als je naar zijn traject van de minikarts tot en met de Formule 2 kijkt, dan zie je de snelheid."

"Dat heeft daarna alleen nog ontwikkeling nodig, en hij heeft vorig jaar de kans gehad om fouten te maken. En er komt nog veel meer aan, maar hij heeft de karaktertrekken van iemand met veel snelheid."

Hoe kijkt Wolff naar Russell?

Antonelli was veel sneller dan zijn teamgenoot George Russell, en over de Brit heeft Wolff ook wat te zeggen: "George zei tegen me dat hij worstelt met bepaalde circuits. Hier is het asfalt heel smooth. Het is een soort tennisser die heel goed is op gravel, en dat een andere dan goed is op een hardere ondergrond. Tijdens de kwalificatie wist hij veel tijd goed te maken, en hij grijpt net naast P3. Dus ik ben blij om zijn ontwikkeling te zien op een circuit waar hij zich niet honderd procent voelt."