Max Verstappen heeft het optimisme teruggebracht bij Red Bull Racing. De Nederlander kende een uitstekende kwalificatie in Miami en greep de tweede startplaats voor de race. Na afloop van de sessie straalde teambaas Laurent Mekies van oor tot oor.

De verschillen tussen de topteams waren, in tegenstelling tot de drie voorgaande races, stukken kleiner geworden. Met een aantal updates van McLaren, Ferrari en Red Bull, kon Mercedes niet meer zo eenvoudig het Grand Prix-weekend naar hun hand schuiven. Echter pakte Andrea Kimi Antonelli zijn derde pole position op een rij, maar waren er in de Red Bull-garage lachende gezichten te bespeuren.

Mekies dik tevreden na afloop

Mekies stelde dat Red Bull de afgelopen weken keihard gewerkt heeft om de auto van Verstappen weer in het spoor te krijgen. "Een heel groot compliment voor iedereen in Milton Keynes", aldus de teambaas tegenover Viaplay. "Het zijn vijf behoorlijk intense weken geweest. Weet je, niemand wil zich in de situatie bevinden waarin wij ons na de eerste drie races bevonden."

"Het gaat niet alleen om de achterstand op beide posities", zo vervolgde de Fransman. "Het was ook zo dat Max en Isack (Hadjar) een auto hadden waarmee zij niet konden pushen."

Red Bull heeft flink doorgewerkt

Daarbij benadrukte Mekies dat er in de break van een maand heel hard is gewerkt op de fabriek om de gewichtsproblemen aan de auto op te lossen. "Ik denk dat het werk in Milton Keynes de afgelopen weken de grootste impact heeft gehad. Na een moeilijke start heeft het de mensen alleen maar dichter bij elkaar gebracht en ervoor gezorgd dat ze nog harder hebben gewerkt dan ze normaal al doen."

Volgens de Red Bull-teambaas staan alle neuzen van de Oostenrijkse renstal weer de goede kant op. "Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat je meteen positieve resultaten op het circuit ziet. Soms moet je dat nog een paar weken of maanden volhouden. Het is goed dat we nu een eerste teken zien dat we de goede kant opgaan. Ik ben ontzettend trots op iedereen daar en op het circuit."

Vervolgens concludeerde de Fransman dat zij nog niet staan waar ze willen staan. "En nogmaals, we weten dat dit slechts één van de vele stappen is die nodig zijn om de auto te krijgen zoals we die willen hebben."