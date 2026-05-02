user icon
icon

Lach is terug bij Verstappen: "Licht aan het einde van de tunnel!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Lach is terug bij Verstappen: "Licht aan het einde van de tunnel!"

Max Verstappen kan eindelijk weer lachen in de Formule 1. Na een aardige sprintrace, vocht hij in de kwalificatie de hele tijd mee om de pole position. Uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in Andrea Kimi Antonelli, maar hij ziet wel licht aan het einde van de tunnel.

Wekenlang ging het over de toekomst van Verstappen; vond hij de Formule 1 nog wel leuk? Hij leek zich niet op zijn plek te voelen in de Red Bull-bolide, maar het grote updatepakket dat ze hebben meegenomen naar Miami lijkt vooralsnog te werken. In de kwalificatie liet hij WK-leider Antonelli werken voor zijn geld, en uiteindelijk kwam hij slechts 0,166 seconden te kort om de pole te pakken. Met regen op komst, kan het spreekwoordelijke zonnetje voor Verstappen weer gaan schijnen.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

22 apr

Wat gaat er nu beter bij Red Bull?

Na afloop van de kwalificatie stond Verstappens gezicht dan ook op standje positief. Hij klonk haast opgelucht toen hij bij interviewer van dienst Martin Brundle terugkeek op de sessie: "Voor mij waren het twee dingen: de auto was niet geweldig in de eerste races, en ik voelde me ook niet echt comfortabel in de auto. Het team heeft in de afgelopen weken hard doorgewerkt om de updates af te krijgen en om mij comfortabeler te krijgen in de auto."

"Het dat wordt nu terugbetaald, ik heb het gevoel dat ik meer controle over de auto heb. Ik kan iets meer pushen. De updates werken ook, en dat we op de eerste rij staan, is veel beter dan we hadden verwacht."

Licht aan het einde van de tunnel

Verstappen wil nog niet te ver naar voren kijken, over de race van morgen durft hij niets zinnigs te zeggen: "Laten we maar eens beginnen met een goede start! Daar heb ik er dit jaar nog niet veel van gehad. We gaan eens kijken wat het weer morgen gaat doen. Maar ik ben al heel erg blij met waar we nu staan. Vanaf nu is er licht aan het einde van de tunnel, en we kunnen pushen om het gat verder te gaan verkleinen."

schwantz34

Posts: 41.970

Als Max er morgen bij de start als een bliksemschicht vandoor gaat in de regen maakt hij een kansje,,,,

  • 1
  • 2 mei 2026 - 23:40
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.970

    Als Max er morgen bij de start als een bliksemschicht vandoor gaat in de regen maakt hij een kansje,,,,

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 23:40
    • Hagueian

      Posts: 8.686

      Dat zou na al die poepstarts wel als een donderslag bij heldere hemel komen!

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 23:52
  • F1jos

    Posts: 5.191

    De combinatie van betere auto + beter gevoel achter het stuur zorgt ervoor dat Max meer zelfvertrouwen en weer kan aanvallen in plaats van alleen reageren.

    Als deze verbeteringen stabiel blijven, is dit het eerste echte signaal dat Red Bull weer kan meedoen voor overwinningen.

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 23:47
    • SennaS

      Posts: 12.009

      De wijzigingen gelden voor alsnog alleen voor de quali, als ik mij niet vergis, dus even afwachten hoe het in de race gaat.

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 01:14
  • NicoS

    Posts: 20.661

    Of het met het circuit te maken heeft, of met de warme omstandigheden geen idee, maar het ziet er een stuk beter uit dan de races hiervoor.
    Het zat erg dicht bij elkaar, het was niet te voorspellen wie er met de pole vandoor zou gaan.
    Knap van Kimi om toch er te staan als het moet.
    Afwachten of er morgen gereden kan worden…….
    Beetje tegenvallend van de McLaren’s die toch behoorlijk oppermachtig waren in de sprint, maar er nu geen moment goed bij te zitten. Hoewel een P4 van Lando niet slecht is, maar het was erg rommelig bij de papaya’s.
    En George…..nog steeds met z’n handen in het haar?…..

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 23:49
    • TylaHunter

      Posts: 10.646

      Ben bang dat ook Hadjar na dit weekend met zijn handen in het haar zit...

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 23:53

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar