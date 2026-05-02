Max Verstappen kan eindelijk weer lachen in de Formule 1. Na een aardige sprintrace, vocht hij in de kwalificatie de hele tijd mee om de pole position. Uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in Andrea Kimi Antonelli, maar hij ziet wel licht aan het einde van de tunnel.

Wekenlang ging het over de toekomst van Verstappen; vond hij de Formule 1 nog wel leuk? Hij leek zich niet op zijn plek te voelen in de Red Bull-bolide, maar het grote updatepakket dat ze hebben meegenomen naar Miami lijkt vooralsnog te werken. In de kwalificatie liet hij WK-leider Antonelli werken voor zijn geld, en uiteindelijk kwam hij slechts 0,166 seconden te kort om de pole te pakken. Met regen op komst, kan het spreekwoordelijke zonnetje voor Verstappen weer gaan schijnen.

Wat gaat er nu beter bij Red Bull?

Na afloop van de kwalificatie stond Verstappens gezicht dan ook op standje positief. Hij klonk haast opgelucht toen hij bij interviewer van dienst Martin Brundle terugkeek op de sessie: "Voor mij waren het twee dingen: de auto was niet geweldig in de eerste races, en ik voelde me ook niet echt comfortabel in de auto. Het team heeft in de afgelopen weken hard doorgewerkt om de updates af te krijgen en om mij comfortabeler te krijgen in de auto."

"Het dat wordt nu terugbetaald, ik heb het gevoel dat ik meer controle over de auto heb. Ik kan iets meer pushen. De updates werken ook, en dat we op de eerste rij staan, is veel beter dan we hadden verwacht."

Licht aan het einde van de tunnel

Verstappen wil nog niet te ver naar voren kijken, over de race van morgen durft hij niets zinnigs te zeggen: "Laten we maar eens beginnen met een goede start! Daar heb ik er dit jaar nog niet veel van gehad. We gaan eens kijken wat het weer morgen gaat doen. Maar ik ben al heel erg blij met waar we nu staan. Vanaf nu is er licht aan het einde van de tunnel, en we kunnen pushen om het gat verder te gaan verkleinen."