Uitslag Sprint Miami: McLaren pakt 1-2, Verstappen zesde

Uitslag Sprint Miami: McLaren pakt 1-2, Verstappen zesde

De tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen zit erop. Op het Miami International Autodrome ging de zege naar Lando Norris. In de sprint werd Oscar Piastri als tweede geklasseerd, terwijl Charles Leclerc het de top-3 compleet wist te maken. Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde plek.

Tijdens de sprint shoot-out werd duidelijk dat de topteams dichter bij elkaar zijn gekomen. Met name McLaren heeft in de Formule 1-loze maand stappen weten te zetten met hun eigen auto. Na een lange poos in de middenmoot te hebben vertoefd, greep Norris met overmacht de sprintpole. 

Verstappen en Hamilton wiel-aan-wiel

Bij de start ging het bijna mis tussen Verstappen en Lewis Hamilton. De twee wereldkampioenen, die al zo vaak het vuur aan elkaars schenen hebben gelegd, gingen na het lanceren er bijna met zijn tweeën af. Ook Pierre Gasly mengde zich in dit gevecht, maar koos later eieren voor zijn geld. 

Verstappen - die wederom geen lekkere start kende - wist zijn positie voor Hamilton te houden, maar kon even later op het rechte stuk geen vuist maken. De zevenvoudig wereldkampioen ging op eenvoudige wijze met zijn Ferrari voorbij aan de Nederlander. 

Maar even later in de sprintrace counterde Verstappen terug en probeerde hij Hamilton - door middel van diep remmen - in te halen, maar met die actie belandden beide toprijders naast de baan. Dit dwong de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing om zijn positie terug te geven, maar uiteindelijk ging hij tóch voorbij aan zijn Britse rivaal. 

McLaren deelt eerste dreun uit in Miami 

Uiteindelijk was het McLaren die de eerste dreun wist uit te delen van dit Grand Prix-weekend in Miami. Met Norris als eerste en Piastri als tweede slaagde de regerend wereldkampioen erin om een 1-2-finish binnen te halen. Het is duidelijk dat de eerste updates van dit seizoen, meteen vruchten hebben afgeworpen. 

Om 22:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden voor de race op zondag. Dan zal duidelijk worden of er een team in Miami nog wat heeft weten te vinden. 

 

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Sprint

US Miami International Autodrome - 02 mei 2026

Reacties (41)

  • misstappen

    Posts: 3.524

    Maxi…. Ham op 8 sec, lekkur

    • + 4
    • 2 mei 2026 - 18:35
    • Cherokee

      Posts: 5.384

      Dat is niet zo heel belangrijk eigenlijk...........maar dat Leclerc 15 seconden wegrijdt bij Hamilton in 19 ronden, dat is zorgelijk.

      • + 10
      • 2 mei 2026 - 18:47
    • De Vogel is Geland

      Posts: 827

      Kardashian maakt alles stuk

      • + 6
      • 2 mei 2026 - 18:51
    • Larry Perkins

      Posts: 64.707

      Kimi kreeg een 5 seconden penalty voor track limits, Max naar p5.

      • + 3
      • 2 mei 2026 - 18:52
    • F1 bekijker

      Posts: 273

      Ja als dat met die kont op je gaat zitten?

      • + 4
      • 2 mei 2026 - 18:52
  • ChrisFerrari15

    Posts: 497

    Nondeju, wat een oersaaie race

    • + 9
    • 2 mei 2026 - 18:35
    • AUDI_F1

      Posts: 3.737

      De meeste SR zijn saai.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 18:41
    • inflatable

      Posts: 3.713

      Klopt, ik zie nog steeds het nut er niet van in, behalve dat het commercieel waarschijnlijk interessanter is als een training.. Het is gewoon 1 stint zonder pitstops, daar gebeurt meestal niet veel in.. Ik ben meer oldskool c.q. traditioneel, hou het gewoon bij he3t oude bekende format van 3 trainingen, een kwalificatie en de Grand Prix.. Zo'n sprintrace devalueert de Grand Pirx ook alleen maar want je krijgt alvast een mooie inkijk in hoe die waarschijnlijk grotendeels zal verlopen..

      • + 13
      • 2 mei 2026 - 18:47
  • Skoda F1

    Posts: 746

    Ja hele mooie f2 race gezien vandaag..

    • + 4
    • 2 mei 2026 - 18:36
  • Hagueian

    Posts: 8.678

    De Red Bull lijkt een enorme stap te hebben gemaakt. Dat is wel positief voor Verstappen. Volgende race een heel ander circuit. Dan weten we beter hoe de verhoudingen nu liggen. Ziet er een stuk beter uit in ieder geval.

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 18:37
    • JV fan

      Posts: 2.974

      Hadjar nog met ouder chassis lijkt hhet

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 18:52
  • F1 bekijker

    Posts: 273

    Was best vermakelijk deze race.

    • + 7
    • 2 mei 2026 - 18:37
    • Vallie

      Posts: 489

      Dat vond ik ook. Vond het wel spannend. Ik vraag me af wat de mensen denken die dit een oersaaie race vinden. Wat verweachten ze van een F1 race? Elke week mega spectacel?

      • + 4
      • 2 mei 2026 - 18:42
    • WickieDeViking

      Posts: 987

      Ik vraag me af wat de mensen denken die dit geen oersaaie race vinden.

      • + 8
      • 2 mei 2026 - 18:50
    • F1 bekijker

      Posts: 273

      Dat die mensen niet willen dat elke race de zelfde rijder op 1 staat? Dat is pas vervelend...

      • + 4
      • 2 mei 2026 - 18:54
    • Klus

      Posts: 2.453

      Dus dat Norris wint vind je afwisseling? Vergeten dat Norris vorig seizoen WDC was? Dat is slechts enkele races geleden.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 20:29
    • F1 bekijker

      Posts: 273

      Hij won niet elke race.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 20:33
  • Nomar

    Posts: 865

    Helaas was er weer geen ruk aan.

    • + 7
    • 2 mei 2026 - 18:38
  • AUDI_F1

    Posts: 3.737

    Maar lijkt er nog steeds op dat RBR het 4e team is. Dus P6 is een plekje extra.

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 18:41
    • Nomar

      Posts: 865

      P5

      • + 4
      • 2 mei 2026 - 18:41
    • Hagueian

      Posts: 8.678

      Verstappen was de zo nu en dan de snelste op de baan. Hij was ook veel in gevecht wat tijd kost. Daarna zag je het echte tempo en dat deed niet onder voor de rest.

      • + 4
      • 2 mei 2026 - 18:44
    • Snelrondje

      Posts: 9.032

      Mwa, de rondetijden van McLaren waren sneller. Maar Mercedes en Ferrari waren niet sneller dan de RB.
      Met een betere start had Max voor podium kunnen gaan. Hij reed ook nog eens op gebruikte mediums.
      Het veld zit behoudens MacLaren dichtbij elkaar.

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 18:50
    • Hagueian

      Posts: 8.678

      Toen Verstappen vrije lucht had was hij ook een paar ronden sneller dan de mclaren's. Daarna had hij weer vuile lucht van Russel. Jammer van het weer morgen. Anders hadden we een beter beeld gehad.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 20:43
  • StevenQ

    Posts: 10.437

    P5, Antonelli kreeg een 5 seconden penalty voor track limits

    • + 6
    • 2 mei 2026 - 18:41
  • gridiron

    Posts: 3.390

    Het is nog maar de 1e race dat hij wordt gebruikt en dan nog op een A-typisch circuit maar veel voordeel lijkt die "macarena" (what's in a name) nog niet te bieden.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 18:42
    • Snelrondje

      Posts: 9.032

      Klopt, maar het is ook geen circuit met een lang recht stuk.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 18:50
    • WickieDeViking

      Posts: 987

      De versie van RBR vond ik juist verrassend voordeel geven op dit circuit.

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 18:51
  • Snork

    Posts: 22.449

    Antonelli 5 sec tijdstraf vanwege track limits.

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 18:42
  • De Vogel is Geland

    Posts: 827

    Lewis zat weer in het binnenzakje van Max

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 18:50
    • Larry Perkins

      Posts: 64.707

      Jammer dat Lewis eerst Max nog 'ophield', anders hadden we wat meer over de RB22 van nu geweten...

      • + 6
      • 2 mei 2026 - 18:55
    • De Vogel is Geland

      Posts: 827

      Goed punt. Dat is een straf waard

      • + 4
      • 2 mei 2026 - 19:02
    • da_bartman

      Posts: 6.576

      Jammer dat die geit alweer de positie niet terug wilde nemen toen Max vertraagde. Daarmee gaf hij de beide Mercedessen zomaar 3 seconden cadeau . Ze zaten op dat moment nog vlak achter de Mercedessen. Max ging nl ook buiten de baan omdat hij de achterkant van een van de Mercedessen moest ontwijken.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 19:49
  • bvonk2

    Posts: 244

    Het begon dit seizoen lastig voor McLaren maar ondanks al twee jaar de minste windtunnel tijd en weinig tijd op de baan hebben ze toch weer een winnende wagen. Laat maar zijn dat ze in 2024/2025 niet gewoon geluk hadden maar een team hebben dat een winnende wagen kan maken en coureurs die voor de overwinning kunnen gaan. Hoop dat ze dit op andere banen ook kunnen doen en dat we een strijd krijgen tussen Mercedes, McLaren, Ferrari en misschien ook Verstappen.

    • + 3
    • 2 mei 2026 - 18:56
    • Politik

      Posts: 9.913

      Geweldig knap wat Mclaren vandaag heeft laten zien.
      Aan het begin van compleet nieuwe regelementen tussen drie fabrieksteams simply lovely een één twee pakken.
      Ze hebben daar een geweldig team, dat laten ze maar weer eens zien.

      En ja, ik ben realistisch genoeg om te weten dat één zwaluw nog geen zomer maakt.
      Maar Mclaren gaat ongetwijfeld meer goeie weekenden hebben dit jaar.

      • + 1
      • 2 mei 2026 - 19:55
  • Joeppp

    Posts: 8.530

    Vanuit een groothoeklens was het een leuke race maar per ongeluk schakelde de regie over naar een onboard van Hamilton en Verstappen en hoorde je de motor weer compleet inzakken. Las morgen maar af en op naar de nurburgring.

    • + 5
    • 2 mei 2026 - 18:59
    • Mrduplex

      Posts: 1.736

      Triest hè,ze denken dat we niet doorhebben dat het hele camerawerk veranderd is.

      • + 2
      • 2 mei 2026 - 20:30
  • TylaHunter

    Posts: 10.643

    Vind deze baan gewoon vreselijk. Meer gemaakt voor F2 of FE snelheid.

    Russell is duidelijk geen kampioenschap materiaal. Loopt wel 2 punten in maar was gewoon stukken langzamer dan de fouten makende Antonelli die eigenlijk te jong is voor een echte gooi naar de titel.

    Zie Mclaren vanaf nu als serieuze tegenstanders en sluit ook Leclerc nog niet uit.

    Red Bull heeft nog een stap als deze nodig om Verstappen in range te krijgen maar dat zie ik niet gebeuren voor Silverstone.

    Weer geen 22 auto's op de grid...

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 19:00
  • AUDI_F1

    Posts: 3.737

    Antoinelli nog een strfje, Verstappen nipt op P5.

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 19:04

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

