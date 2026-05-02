De tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen zit erop. Op het Miami International Autodrome ging de zege naar Lando Norris. In de sprint werd Oscar Piastri als tweede geklasseerd, terwijl Charles Leclerc het de top-3 compleet wist te maken. Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde plek.

Tijdens de sprint shoot-out werd duidelijk dat de topteams dichter bij elkaar zijn gekomen. Met name McLaren heeft in de Formule 1-loze maand stappen weten te zetten met hun eigen auto. Na een lange poos in de middenmoot te hebben vertoefd, greep Norris met overmacht de sprintpole.

Verstappen en Hamilton wiel-aan-wiel

Bij de start ging het bijna mis tussen Verstappen en Lewis Hamilton. De twee wereldkampioenen, die al zo vaak het vuur aan elkaars schenen hebben gelegd, gingen na het lanceren er bijna met zijn tweeën af. Ook Pierre Gasly mengde zich in dit gevecht, maar koos later eieren voor zijn geld.

Verstappen - die wederom geen lekkere start kende - wist zijn positie voor Hamilton te houden, maar kon even later op het rechte stuk geen vuist maken. De zevenvoudig wereldkampioen ging op eenvoudige wijze met zijn Ferrari voorbij aan de Nederlander.

Maar even later in de sprintrace counterde Verstappen terug en probeerde hij Hamilton - door middel van diep remmen - in te halen, maar met die actie belandden beide toprijders naast de baan. Dit dwong de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing om zijn positie terug te geven, maar uiteindelijk ging hij tóch voorbij aan zijn Britse rivaal.

McLaren deelt eerste dreun uit in Miami

Uiteindelijk was het McLaren die de eerste dreun wist uit te delen van dit Grand Prix-weekend in Miami. Met Norris als eerste en Piastri als tweede slaagde de regerend wereldkampioen erin om een 1-2-finish binnen te halen. Het is duidelijk dat de eerste updates van dit seizoen, meteen vruchten hebben afgeworpen.

Om 22:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden voor de race op zondag. Dan zal duidelijk worden of er een team in Miami nog wat heeft weten te vinden.