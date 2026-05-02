De kans op een enorme chaos in de Grand Prix van morgen neemt toe. Vlak voor de start van de sprintrace werd al duidelijk dat er later vanavond wordt vergaderd over een aangepast weekendschema, en wedstrijdleider Rui Marques heeft zojuist een zogenaamde 'rain hazard' gedeeld voor de race.

De aangekondigde onweersbuien houden de Formule 1-wereld al een paar dagen in zijn greep. Door lokale wetgeving zal de race namelijk stil moeten worden gelegd als er onweer wordt gespot, en vooralsnog lijkt het er sterk op dat de zondag een kletsnatte dag wordt. Het is de verwachting dat het stevig gaat onweren aan het einde van de dag, precies rond het moment dat de race zal starten.

Wat heeft de wedstrijdleider gedaan?

De FIA leek er lange tijd niet over na te willen denken, maar daar is nu verandering ingekomen. Wedstrijdleider Rui Marques stuurde zojuist een opvallend document naar de teams: hij heeft namelijk een rain hazard afgekondigd. Volgens de regels moet deze waarschuwing worden afgegeven als de officiële weerservice een neerslagkans van veertig procent of hoger ziet voor de race, of een andere sessie. Marques spreekt echter specifiek over de race, en voor vandaag wordt er geen regen verwacht.

Wat gaat er gebeuren?

Na de kwalificatie zullen de hoge heren van de Formule 1 bij elkaar komen om te vergaderen over wat er moet gebeuren met de starttijd van de race. Zoals het er nu naar uitziet, zal de starttijd waarschijnlijk naar voren worden gehaald. De kans op een lange onderbreking is anders te groot. Volgens de lokale wetgeving mag er namelijk pas weer worden gereden als het onweer een halfuur is weggetrokken, wat voor ernstige vertraging kan zorgen.

Een officieel bericht hierover is er nog niet van de FIA. Dat de wedstrijdleider nu een waarschuwing uitdeelt, laat in ieder geval zien dat ze zich bij de FIA bewust zijn van de naderende onweersbuien. De laatste keer dat de Formule 1 door regen de starttijd moest verplaatsen, was in 2024 bij de Braziliaanse Grand Prix. Het is de eerste keer dat er een rain hazard is uitgedeeld, aangezien het hier gaat om een nieuwe regel.