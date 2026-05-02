user icon
icon

FIA komt met speciale weerswaarschuwing voor Miami

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA komt met speciale weerswaarschuwing voor Miami

De kans op een enorme chaos in de Grand Prix van morgen neemt toe. Vlak voor de start van de sprintrace werd al duidelijk dat er later vanavond wordt vergaderd over een aangepast weekendschema, en wedstrijdleider Rui Marques heeft zojuist een zogenaamde 'rain hazard' gedeeld voor de race.

De aangekondigde onweersbuien houden de Formule 1-wereld al een paar dagen in zijn greep. Door lokale wetgeving zal de race namelijk stil moeten worden gelegd als er onweer wordt gespot, en vooralsnog lijkt het er sterk op dat de zondag een kletsnatte dag wordt. Het is de verwachting dat het stevig gaat onweren aan het einde van de dag, precies rond het moment dat de race zal starten.

Meer over FIA FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

29 apr
 Italiaanse fiscus opent jacht op alle F1-coureurs

Italiaanse fiscus opent jacht op alle F1-coureurs

21 apr

Wat heeft de wedstrijdleider gedaan?

De FIA leek er lange tijd niet over na te willen denken, maar daar is nu verandering ingekomen. Wedstrijdleider Rui Marques stuurde zojuist een opvallend document naar de teams: hij heeft namelijk een rain hazard afgekondigd. Volgens de regels moet deze waarschuwing worden afgegeven als de officiële weerservice een neerslagkans van veertig procent of hoger ziet voor de race, of een andere sessie. Marques spreekt echter specifiek over de race, en voor vandaag wordt er geen regen verwacht.

Wat gaat er gebeuren?

Na de kwalificatie zullen de hoge heren van de Formule 1 bij elkaar komen om te vergaderen over wat er moet gebeuren met de starttijd van de race. Zoals het er nu naar uitziet, zal de starttijd waarschijnlijk naar voren worden gehaald. De kans op een lange onderbreking is anders te groot. Volgens de lokale wetgeving mag er namelijk pas weer worden gereden als het onweer een halfuur is weggetrokken, wat voor ernstige vertraging kan zorgen.

Een officieel bericht hierover is er nog niet van de FIA. Dat de wedstrijdleider nu een waarschuwing uitdeelt, laat in ieder geval zien dat ze zich bij de FIA bewust zijn van de naderende onweersbuien. De laatste keer dat de Formule 1 door regen de starttijd moest verplaatsen, was in 2024 bij de Braziliaanse Grand Prix. Het is de eerste keer dat er een rain hazard is uitgedeeld, aangezien het hier gaat om een nieuwe regel.

dutchiceman

Posts: 5.606

Je kan ook de F1 en F2 tegelijk laten rijden. Dat is pas leuk.

  • 5
  • 2 mei 2026 - 20:59
F1 Nieuws GP Miami 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.643

    Gewoon race met 3 uur vervroegen. Zit je safe. Is het in Amerika 1 uur. Als t allemaal beetje snel gaat knal je direct tijdens het podium van F1 de F2 op de baan. Laat je die rijden. Komt de storm iets eerder dan halve punten F2, komt de storm later dan volledige race. Maar zo dek je alle TV rechten (de reden waarom F2 hier ubrrhaupt is)

    Liever safe dan ideaal.

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 20:05
    • AUDI_F1

      Posts: 3.737

      Je kunt ook 4 uur eerder beginnen, dan heb je ook de F2 nog veilig binnen.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 20:10
    • DutchTifosi

      Posts: 2.854

      Is ook wel aan de late kant. Waarschijnlijk begint het echt heftig te worden rond racetijd. Stel als er een rode vlag situatie is dan heb je misschien weinig marge om de race helemaal uit te rijden. Om nog maar te zwijgen van alle activiteiten na de race.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 20:12
    • DutchTifosi

      Posts: 2.854

      *als je 3 uur zo vervroegen bedoel ik.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 20:12
    • Hagueian

      Posts: 8.678

      Die hoeveelheid water die dan al gevallen is gaat wel weer een flink probleem worden.

      • + 0
      • 2 mei 2026 - 20:37
    • dutchiceman

      Posts: 5.606

      Je kan ook de F1 en F2 tegelijk laten rijden. Dat is pas leuk.

      • + 5
      • 2 mei 2026 - 20:59
  • schwantz34

    Posts: 41.968

    Een officieel bericht hierover is er nog niet van de FIA. Dat de wedstrijdleider nu een waarschuwing uitdeelt, laat in ieder geval zien dat ze zich bij de FIA bewust zijn van de naderende onweersbuien.


    Man, wat een vooruitziende toppertjes zijn het ook weer hé die FIA lui. Hadden die heldere lichten diezelfde heldere blik een paar jaar geleden ook maar met de huidige Mariokartrukbatterijregels gehad, dan was ons fans nu een heleboel ellende bespaard gebleven!

    • + 2
    • 2 mei 2026 - 20:24
  • Hagueian

    Posts: 8.678

    Ze gaan zorgen dat er drie ronden geracet kan worden zodat alle rijke patsers gedekt zijn en fans financieel het nakijken hebben. Je zal de baan droger moeten rijden daar wat als nauwelijks te doen is op deze baan. Dat hebben we eerder gezien. De eeuwige twijfel bij de FIA zorgt er dan weer voor dat de rode vlag word verlengt en de baan weer natter zal worden. Zo gaat het altijd. Ze denken alleen maar aan de punten die uitgedeeld kunnen worden en het financiële plaatje voor de organisatie. De fans zullen weer de klos zijn.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 20:34

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
show sidebar