Het team van McLaren lijkt er werk van te maken om Gianpiero Lambiase eerder naar Woking te halen. De race-engineer van Max Verstappen gaat Red Bull eind 2027 verlaten, maar als het aan McLaren-CEO Zak Brown ligt worden er snel wat afspraken gemaakt.

De overstap van Lambiase van Red Bull naar McLaren kwam voor veel mensen als een donderslag bij heldere hemel. Red Bull liet weten dat Lambiase zijn contract gaat uitdienen, en dus tot en met eind 2027 aan de pitmuur zal zitten. McLaren zal hem begin 2028 verwelkomen, maar hoe dit proces er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Of hij eerst met gardening leave gaat, of dat hij sneller naar McLaren kan, is nog een raadsel.

'Ik zie het niet als stelen'

McLaren-CEO Zak Brown wil Lambiase zo snel mogelijk in Woking verwelkomen. In Miami doet hij daar niet geheimzinnig over bij Sky Sports: "We weten hoe dit spelletje werkt. Op een gegeven moment wordt het nogal oncomfortabel om iemand in je team te hebben waarvan je weet dat hij naar de concurrent gaat overstappen. Over het algemeen vind ik dat je het op een weloverwogen manier aan moet pakken als iemand een nieuwe stap zet. Maar als iemand niet langer bij mijn team betrokken wil zijn..."

Brown vindt dit een logische ontwikkeling: "Ik ben niet iemand die het ziet als stelen, alsof mensen een coureur, een sponsor of wat dan ook van me afpakken. Je raakt ze kwijt of ze krijgen andere interesses. Zijn contract gaat in in 2028, en als het moet, wachten we tot dat van start gaat. Maar als we eerder iets kunnen regelen, hebben we daar natuurlijk interesse in. Maar voor nu zitten we vast in 2026."

Waarom is dat lastig?

Brown blijft mysterieus over de zaak, maar zou het niet erg vinden om Lambiase eerder binnen te halen: "Het maakt de dingen gewoon oncomfortabel. Als ik iemand in mijn team had waarvan ik wist dat diegene zou vertrekken, of het nu een coureur is of iemand anders... Je ziet dat wel vaker bij coureurs, zoals Hamilton die naar Ferrari ging."

"Dat werd al heel erg vroeg aangekondigd, maar op een gegeven moment maakte Mercedes terecht de keuze om zijn kennis te beperken. Zo werkt het gewoon, dus we moeten zien hoe het loopt. We hebben tijd, we hebben het er vanzelf over als de tijd rijp is."