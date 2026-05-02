Lando Norris heeft de sprintrace in Miami op zijn naam geschreven. De Britse McLaren-coureur startte op pole position, en kwam zeer goed weg bij de start. Hij hield de koppositie met speels gemak vast, en was daarmee de eerste coureur die de Mercedessen wist te verslaan dit seizoen. Het zorgde vanzelfsprekend voor veel tevredenheid.

Norris kende op vrijdag al een opvallend sterke sprint kwalificatie op het circuit rondom het Hard Rock Stadium. Hij wist de heerschappij van Mercedes ten einde te brengen, maar het was nog maar de vraag of dat vandaag ook zou gebeuren. Andrea Kimi Antonelli had echter een slechte start, waardoor Norris met twee vingers in zijn neus kon wegrijden bij de rest van het veld.

Hoe is het gevoel bij Norris?

Norris was tevreden met zijn race, en hij lijkt nu echt de aanval te kunnen openen: "Het was een goede race. Het is fijn om weer bovenaan te staan, ook al is dit een sprintrace. Maar het is een goede dag voor ons, het team heeft geweldig werk geleverd met het meebrengen van de updates. Ik weet dat het iedereen hetzelfde zegt, maar ik ben echt blij voor het team."

Het was slechts een korte race, maar het was wel een enorme uitdaging: "Het was heet en zweterig. Ik was nog steeds aan het pushen, ik probeerde de balans te vinden en kalm te blijven zodat ik geen fouten zou maken. Het is een goede start van het weekend, want we moeten het nu nog een keertje gaan doen."

Gaat McLaren nog wat aanpassen?

Later vanavond staat immers de kwalificatie op het programma, en de vraag is of McLaren gaat sleutelen aan de auto van Norris: "Waarschijnlijk niet al te veel. Het werkt tot nu toe goed. We zullen wel een paar dingetjes gaan aanpassen. Er zijn een paar dingen die ik anders wil vergeleken met gisteren, en dat is wat we gaan aanpassen. Hopelijk zit er nog meer in het vat, maar ik weet zeker dat dat ook voor de anderen geldt. We moeten opletten en blijven pushen."