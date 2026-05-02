Norris daagt Mercedes uit na machtige sprintzege

Lando Norris heeft de sprintrace in Miami op zijn naam geschreven. De Britse McLaren-coureur startte op pole position, en kwam zeer goed weg bij de start. Hij hield de koppositie met speels gemak vast, en was daarmee de eerste coureur die de Mercedessen wist te verslaan dit seizoen. Het zorgde vanzelfsprekend voor veel tevredenheid.

Norris kende op vrijdag al een opvallend sterke sprint kwalificatie op het circuit rondom het Hard Rock Stadium. Hij wist de heerschappij van Mercedes ten einde te brengen, maar het was nog maar de vraag of dat vandaag ook zou gebeuren. Andrea Kimi Antonelli had echter een slechte start, waardoor Norris met twee vingers in zijn neus kon wegrijden bij de rest van het veld.

Hoe is het gevoel bij Norris?

Norris was tevreden met zijn race, en hij lijkt nu echt de aanval te kunnen openen: "Het was een goede race. Het is fijn om weer bovenaan te staan, ook al is dit een sprintrace. Maar het is een goede dag voor ons, het team heeft geweldig werk geleverd met het meebrengen van de updates. Ik weet dat het iedereen hetzelfde zegt, maar ik ben echt blij voor het team."

Het was slechts een korte race, maar het was wel een enorme uitdaging: "Het was heet en zweterig. Ik was nog steeds aan het pushen, ik probeerde de balans te vinden en kalm te blijven zodat ik geen fouten zou maken. Het is een goede start van het weekend, want we moeten het nu nog een keertje gaan doen."

Gaat McLaren nog wat aanpassen?

Later vanavond staat immers de kwalificatie op het programma, en de vraag is of McLaren gaat sleutelen aan de auto van Norris: "Waarschijnlijk niet al te veel. Het werkt tot nu toe goed. We zullen wel een paar dingetjes gaan aanpassen. Er zijn een paar dingen die ik anders wil vergeleken met gisteren, en dat is wat we gaan aanpassen. Hopelijk zit er nog meer in het vat, maar ik weet zeker dat dat ook voor de anderen geldt. We moeten opletten en blijven pushen."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Miami 2026

  • AUDI_F1

    Posts: 3.737

    Valt een beetje onder het kopje grootspraak. Lekker lezende titel.

    • 2 mei 2026 - 19:12
  • Opperhoofd

    Posts: 18

    Het is ver gezocht, maar.

    Als ik Mercedes was, wat gelukkig niet zo is :D, dan had ik de auto's zo afgesteld dat ze de komende races wat minder performance hebben. Daar verliezen ze op korte termijn uiteraard wat mee. Maar de kans op nog meer aanpassingen blijft uit. Als alle ontevredenheid qua niet motorregels wat is gezakt, kunnen ze langzaam aan weer wat performance bijschoeven.

    Even een paar pannenkoeken voor de andere kinderen, McLaren eerst.

    • 2 mei 2026 - 19:53
  • Hagueian

    Posts: 8.678

    De vraag blijft hoeveel het aan het circuit ligt. Mercedes is echt niet zoveel minder snel dan Mclaren ineens. Ze hebben sowieso een verkeerde set up gekozen daar of de baan ligt ze niet.

    • 2 mei 2026 - 20:48

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.463
  • Podiums 44
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

