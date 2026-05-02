user icon
icon

Leclerc scheldt Antonelli uit: "We gaan crashen!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc scheldt Antonelli uit: "We gaan crashen!"

Andrea Kimi Antonelli stapte gefrustreerd uit na de sprintrace op het circuit van Miami. Hij kende geen vlekkeloze wedstrijd, en had ook één van zijn concullega's flink doen overkoken. Ferrari-coureur Charles Leclerc schold hem tijdens de race de huid vol, maar ging na afloop door het stof.

Antonelli vocht in de beginfase van de sprintrace in Miami een aantal felle duels uit. Hij kwam ook de Ferrari van Charles Leclerc tegen, en dat ging er opvallend fel aan toe. De twee reden wiel-aan-wiel, en dat ging nog maar net goed. Leclerc wist de jagende Italiaan achter zich te houden, maar de manier waarop Antonelli het gevecht aanging, viel niet in goede aarde bij zijn concurrent.

Meer over Charles Leclerc 'Leclerc in gesprek met Aston Martin over spectaculaire overstap'

'Leclerc in gesprek met Aston Martin over spectaculaire overstap'

30 apr
 Leclerc vreest nog altijd Mercedes: "Ferrari moet realistisch zijn"

Leclerc vreest nog altijd Mercedes: "Ferrari moet realistisch zijn"

1 mei

'We gaan crashen!'

Leclerc was niet onder de indruk van de stuurmanskunsten van Antonelli, en de kijkers werden getrakteerd op een ouderwetse tirade: "Kimi is... Hij is zo slecht als we wiel aan wiel gaan! Hij ging van zijn lijn onder het remmen! Het is echt ongelooflijk! We gaan op deze manier crashen!"

Hoe kijkt Leclerc terug op zijn uitspraken?

Dat gebeurde niet, maar Leclercs uitspraken gingen wel snel het internet over. Na afloop zag hij in dat het misschien niet de slimste uitspraken waren, en tegenover de internationale media ging hij door het stof: "Ik was iets te fel. Misschien kwam dat door de adrenaline in de auto. Het klopt dat we in het verleden al wat momentjes met Kimi hebben gehad, en ik hoop dat het een beetje gaat afnemen. Hij is immers de enige Italiaan op de grid en hij vecht tegen de Ferrari's! Ik zou graag zien dat het iemand anders was, want ik kan het goed vinden met Kimi."

Zijn uitspraken trekt hij dan ook in: "Maar ja, soms wordt het allemaal net iets te krap, en dat is niet altijd nodig. In dit geval was ik in de auto gewoon heel erg boos, maar de dingen die ik heb gezegd waren misschien een beetje te fel."

Leclerc kwam uiteindelijk als derde over de streep, terwijl Antonelli als zesde werd geklasseerd. Hij kreeg een tijdstraf voor het te vaak overschrijden van de track limits, waardoor hij twee posities verloor.

F1 Nieuws Charles Leclerc Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes GP Miami 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • DutchTifosi

    Posts: 2.854

    PTSS van Zandvoort en Interlagos.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 19:46
  • AUDI_F1

    Posts: 3.737

    Was in de begin jaren van Verstappen ook zo. Geen respect voor de gevestigde orde. Gewoon er tussen zetten en kijken waar het schip strand.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 19:52

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.727
  • Podiums 52
  • Grand Prix 176
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar