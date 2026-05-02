Andrea Kimi Antonelli stapte gefrustreerd uit na de sprintrace op het circuit van Miami. Hij kende geen vlekkeloze wedstrijd, en had ook één van zijn concullega's flink doen overkoken. Ferrari-coureur Charles Leclerc schold hem tijdens de race de huid vol, maar ging na afloop door het stof.

Antonelli vocht in de beginfase van de sprintrace in Miami een aantal felle duels uit. Hij kwam ook de Ferrari van Charles Leclerc tegen, en dat ging er opvallend fel aan toe. De twee reden wiel-aan-wiel, en dat ging nog maar net goed. Leclerc wist de jagende Italiaan achter zich te houden, maar de manier waarop Antonelli het gevecht aanging, viel niet in goede aarde bij zijn concurrent.

'We gaan crashen!'

Leclerc was niet onder de indruk van de stuurmanskunsten van Antonelli, en de kijkers werden getrakteerd op een ouderwetse tirade: "Kimi is... Hij is zo slecht als we wiel aan wiel gaan! Hij ging van zijn lijn onder het remmen! Het is echt ongelooflijk! We gaan op deze manier crashen!"

Hoe kijkt Leclerc terug op zijn uitspraken?

Dat gebeurde niet, maar Leclercs uitspraken gingen wel snel het internet over. Na afloop zag hij in dat het misschien niet de slimste uitspraken waren, en tegenover de internationale media ging hij door het stof: "Ik was iets te fel. Misschien kwam dat door de adrenaline in de auto. Het klopt dat we in het verleden al wat momentjes met Kimi hebben gehad, en ik hoop dat het een beetje gaat afnemen. Hij is immers de enige Italiaan op de grid en hij vecht tegen de Ferrari's! Ik zou graag zien dat het iemand anders was, want ik kan het goed vinden met Kimi."

Zijn uitspraken trekt hij dan ook in: "Maar ja, soms wordt het allemaal net iets te krap, en dat is niet altijd nodig. In dit geval was ik in de auto gewoon heel erg boos, maar de dingen die ik heb gezegd waren misschien een beetje te fel."

Leclerc kwam uiteindelijk als derde over de streep, terwijl Antonelli als zesde werd geklasseerd. Hij kreeg een tijdstraf voor het te vaak overschrijden van de track limits, waardoor hij twee posities verloor.