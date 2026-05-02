Startgrid sprintrace Miami: Verstappen kan top-3 eindelijk weer ruiken

Nog even en dan gaat de sprintrace in Miami van start. In de Amerikaanse stad zal er voor het eerst in een maand eindelijk weer een Formule 1-race van start gaan. Lando Norris start vanaf pole position, terwijl Max Verstappen voor het eerst in een lange tijd weer mogelijk om een plek in de top-3 mee kan doen. 

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Sprint startgrid

US Miami International Autodrome - 02 mei 2026

1

GB

Lando Norris

McLaren

  • 1:27.869

2

IT

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

  • 1:28.091
  • +0.222

3

AU

Oscar Piastri

McLaren

  • 1:28.108
  • +0.239

4

MC

Charles Leclerc

Ferrari

  • 1:28.239
  • +0.370

5

NL

Max Verstappen

Red Bull Racing

  • 1:28.461
  • +0.592

6

GB

George Russell

Mercedes

  • 1:28.493
  • +0.624

7

GB

Lewis Hamilton

Ferrari

  • 1:28.618
  • +0.749

8

AR

Franco Colapinto

Alpine F1

  • 1:29.320
  • +1.451

9

FR

Isack Hadjar

Red Bull Racing

  • 1:29.422
  • +1.553

10

FR

Pierre Gasly

Alpine F1

  • 1:29.474
  • +1.605

11

BR

Gabriel Bortoleto

Audi

  • 1:29.994
  • +2.125

12

DE

Nico Hülkenberg

Audi

  • 1:30.019
  • +2.150

13

GB

Oliver Bearman

Haas F1

  • 1:30.116
  • +2.247

14

ES

Carlos Sainz jr

Williams

  • 1:30.224
  • +2.355

15

NZ

Liam Lawson

Racing Bulls

  • 1:31.043
  • +3.174

16

FR

Esteban Ocon

Haas F1

  • 1:31.245
  • +3.376

17

MX

Sergio Perez

Cadillac F1

  • 1:31.255
  • +3.386

18

TH

Alexander Albon

Williams

  • 1:30.216
  • +2.347

19

FI

Valtteri Bottas

Cadillac F1

  • 1:31.826
  • +3.957

20

ES

Fernando Alonso

Aston Martin

  • 1:41.311
  • +13.442

21

CA

Lance Stroll

Aston Martin

  • geen tijd

22

GB

Arvid Lindblad

Racing Bulls

  • 1:30.573
  • +2.704
Foto's Grand Prix van Miami 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.701

    PLOF!

    De motor van de Audi van Hülkenberg is geploft, dus die gaat niet van start...

    • + 1
    • 2 mei 2026 - 17:46
  • F1 bekijker

    Posts: 267

    Verstappen ruikt niks ja een halve seconde.

    • + 0
    • 2 mei 2026 - 17:47

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

