Andrea Kimi Antonelli was de grote verliezer van de sprintrace op het circuit van Miami. De Italiaanse WK-leider kende een slechte start, en ging vervolgens ook te vaak de grens over met de track limits. Het leverde hem een tijdstraf en de nodige teleurstelling op.

Antonelli mocht de sprintrace vanaf de tweede plek starten, en wilde de aanval openen op polesitter Lando Norris. Net als tijdens de voorgaande raceweekenden kwam Antonelli bij de start van de race zeer slecht weg, en moest hij alles op alles zetten om zich nog naar voren te werken. Hij leek zijn teamgenoot George Russell achter zich te houden, maar in de laatste ronde ging hij net een keertje te vaak over de track limits heen. Dat resulteerde in een tijdstraf van vijf seconden.

Wat ging er mis bij de start?

Antonelli viel hierdoor terug naar de zesde plaats, en daar baalde hij na afloop flink van. De jonge Italiaan liet aan F1 TV weten dat hij geen idee had wat er misging bij de start: "Om eerlijk te zijn was alles bij de startprocedure goed. Dus we moeten checken wat daar misging, want de drop was wel gewoon goed."

Hij vond dat hij hier zelf weinig fouten had gemaakt: "Ik had het zelf een keertje goed onder controle. Dus ja, dat was heel erg jammer. Ik had een slechte start en dat had daarna grote invloed op mijn race. Als ik eerlijk ben; we hebben het dit weekend een beetje lastig. Maar goed, aan het einde was de pace zeker niet slecht."

Voor Antonelli wordt het nu zaak om niet te lang te blijven hangen in de teleurstelling, want de kwalificatie staat weer voor de deur. Hij weet zelf ook wel dat het echte werk nu pas gaat beginnen: "Ja, het was lastig hier, maar we gaan ons nu gewoon focussen op de kwalificatie."

Wat ging er verder fout?

Even later sloeg hij zichzelf nog voor zijn kop tegenover Sky Sports: "Na de start was ik heel gefrustreerd, en reed ik niet goed. Ik heb veel fouten gemaakt en ik overschreed de track limits. Dat is echt iets wat ik moet vermijden."