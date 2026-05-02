Antonelli baalt van zichzelf: "Maakte teveel fouten"

Andrea Kimi Antonelli was de grote verliezer van de sprintrace op het circuit van Miami. De Italiaanse WK-leider kende een slechte start, en ging vervolgens ook te vaak de grens over met de track limits. Het leverde hem een tijdstraf en de nodige teleurstelling op.

Antonelli mocht de sprintrace vanaf de tweede plek starten, en wilde de aanval openen op polesitter Lando Norris. Net als tijdens de voorgaande raceweekenden kwam Antonelli bij de start van de race zeer slecht weg, en moest hij alles op alles zetten om zich nog naar voren te werken. Hij leek zijn teamgenoot George Russell achter zich te houden, maar in de laatste ronde ging hij net een keertje te vaak over de track limits heen. Dat resulteerde in een tijdstraf van vijf seconden.

Wat ging er mis bij de start?

Antonelli viel hierdoor terug naar de zesde plaats, en daar baalde hij na afloop flink van. De jonge Italiaan liet aan F1 TV weten dat hij geen idee had wat er misging bij de start: "Om eerlijk te zijn was alles bij de startprocedure goed. Dus we moeten checken wat daar misging, want de drop was wel gewoon goed."

Hij vond dat hij hier zelf weinig fouten had gemaakt: "Ik had het zelf een keertje goed onder controle. Dus ja, dat was heel erg jammer. Ik had een slechte start en dat had daarna grote invloed op mijn race. Als ik eerlijk ben; we hebben het dit weekend een beetje lastig. Maar goed, aan het einde was de pace zeker niet slecht."

Voor Antonelli wordt het nu zaak om niet te lang te blijven hangen in de teleurstelling, want de kwalificatie staat weer voor de deur. Hij weet zelf ook wel dat het echte werk nu pas gaat beginnen: "Ja, het was lastig hier, maar we gaan ons nu gewoon focussen op de kwalificatie."

Wat ging er verder fout?

Even later sloeg hij zichzelf nog voor zijn kop tegenover Sky Sports: "Na de start was ik heel gefrustreerd, en reed ik niet goed. Ik heb veel fouten gemaakt en ik overschreed de track limits. Dat is echt iets wat ik moet vermijden."

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Miami 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.737

    Dat hoort allemaal bij het leerproces. Een F1 auto op hoogste niveau rij je niet zomaar.

    • 2 mei 2026 - 19:49
  • schwantz34

    Posts: 41.968

    Wel een verademing zo'n jonge coureur die de schuld volledig op zich neemt, kan die matennaaiende teammate van hem die de schuld altijd bij anderen legt nog een bull van leren...

    • 2 mei 2026 - 20:02

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

