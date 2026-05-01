Max Verstappen verschijnt over twee weken aan de start van de 24 uur van de Nürburgring. Ook in Miami praat Verstappen vooral over dit avontuur, en hij heeft er veel zin in. Als het aan hem had gelegen had hij dit jaar nog een 24-uursrace gereden.

Verstappen focust zich dit weekend nog op de Grand Prix van Miami, maar daarna zal zijn aandacht verschuiven naar de 24 uur van de Nürburgring. In de afgelopen maanden heeft hij zich zo goed mogelijk voorbereid op zijn deelname aan deze race. Hij zal op de Ring zijn Mercedes-AMG GT3 delen met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer en ze gaan direct een gooi doen naar de zege.

Verstappen heeft er enorm veel zin in, zo laat hij in Miami handenwrijvend aan Motorsport.com weten: "We zijn zo goed mogelijk voorbereid. Maar uiteindelijk hangt het natuurlijk ook af van de Balance of Performance (BoP) waar we uitkomen."

Hoe staat het team ervoor?

De viervoudig wereldkampioen Formule 1 maakt zich er verder weinig zorgen over. Hij is tevreden met zijn team, en ziet genoeg kansen. Hij weet precies wat er moet gebeuren: "Ik denk dat het aan de kant van de coureurs goed zit. Het team is echt heel erg sterk. We moeten ervoor zorgen dat de auto heel blijft, zeker tijdens een 24-uursrace."

Het team van Verstappen kampte tijdens de laatste race op de Nordschleife al met de nodige problemen. Tijdens de tweede kwalificatierace verloor het team van tijd nadat Verstappen de pits moest opzoeken met de frontsplitter.

Wat waren de plannen van Verstappen?

Verstappen geniet in ieder geval van zijn uitstapjes naar de GT3-racerij. Als het aan hem had gelegen had hij dit jaar nóg een 24-uursrace gereden: "Als er bijvoorbeeld een vrij weekend was geweest voor de 24 uur van Spa, had ik dat dit jaar ook al gedaan. Alles wat mij de kans geeft om te racen, zou ik graag doen."

Belangrijke race voor team Verstappen

De 24 uur van Spa wordt dit jaar in het weekend van 27 en 28 juni verreden. Verstappen kan dan niet deelnemen door de clash met de Grand Prix van Oostenrijk, maar zijn team zal waarschijnlijk wél aan de start verschijnen. De race maakt namelijk onderdeel uit van de kalender van de GT World Challenge Europe Endurance Cup, waar zijn team op de startlijst staat.

Voor het team van Verstappen is de race op het circuit van Spa belangrijk, want ze wonnen hier vorig jaar in hun klasse. Chris Lulham, Harry King en Thierry Vermeulen bestuurden toen nog een Aston Martin, en ze grepen de zege in de Gold Cup.