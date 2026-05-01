Max Verstappen denkt niet dat de wijziging van de FIA in de motor om het superclippen te laten zakken, veel verandering gaat aanbrengen. Dat liet de Nederlander doorschemeren tijdens zijn persbabbel in Miami. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing omschreef de wijziging als een 'kietel'.

Verstappen en Red Bull bevinden zich in moeizame tijden in de Formule 1. De RB22 is nauwelijks in staat om voor podiumplekken mee te doen en zelf beleeft hij weinig plezier onder het bewind van de nieuwe reglementen. Verstappen hoopt na wat aanpassingen dat er wat gaat veranderen, maar zelf blijft hij realistisch.

Verstappen niet overtuigd: ‘Dit is slechts een kleine ingreep’

De FIA voerde recent nog aanpassingen door om het racen aantrekkelijker te maken, met als doel meer voluit gereden rondes en minder energiemanagement. Zo moeten onder meer ‘superclipping’ en het veelbesproken lift-and-coast worden teruggedrongen.

Verstappen ziet die wijzigingen echter niet als dé oplossing. “De veranderingen die nu zijn doorgevoerd, voelen eerder als een kleine ingreep dan als iets wat echt het verschil maakt”, stelt hij. “Uiteindelijk is dit niet wat we nodig hebben om echt weer voluit te kunnen racen.”

Blik op de toekomst: ‘Hopelijk volgen er échte veranderingen’

De Nederlander kijkt daarom vooral vooruit naar de komende jaren, waarin volgens hem grotere stappen gezet moeten worden. “Ik hoop vooral dat we richting volgend seizoen wél serieuze veranderingen krijgen die het racen echt verbeteren”, klinkt het.

Tegelijkertijd ziet Verstappen ook een positieve ontwikkeling in de communicatie tussen de coureurs en de sportleiding. “We hebben goede gesprekken gehad met de Formule 1 en de FIA. Dat is een beginpunt. Hopelijk blijft die samenwerking bestaan, ook voor toekomstige generaties. Coureurs weten goed wat nodig is om er een beter en leuker product van te maken. Iedereen doet zijn best, maar dit alleen gaat de sport natuurlijk niet compleet veranderen.”