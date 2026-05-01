user icon
icon

Verstappen realistisch: "Deze regelwijziging verandert niet veel"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen realistisch: "Deze regelwijziging verandert niet veel"

Max Verstappen denkt niet dat de wijziging van de FIA in de motor om het superclippen te laten zakken, veel verandering gaat aanbrengen. Dat liet de Nederlander doorschemeren tijdens zijn persbabbel in Miami. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing omschreef de wijziging als een 'kietel'.

Verstappen en Red Bull bevinden zich in moeizame tijden in de Formule 1. De RB22 is nauwelijks in staat om voor podiumplekken mee te doen en zelf beleeft hij weinig plezier onder het bewind van de nieuwe reglementen. Verstappen hoopt na wat aanpassingen dat er wat gaat veranderen, maar zelf blijft hij realistisch.

Verstappen niet overtuigd: ‘Dit is slechts een kleine ingreep’

De FIA voerde recent nog aanpassingen door om het racen aantrekkelijker te maken, met als doel meer voluit gereden rondes en minder energiemanagement. Zo moeten onder meer ‘superclipping’ en het veelbesproken lift-and-coast worden teruggedrongen.

Verstappen ziet die wijzigingen echter niet als dé oplossing. “De veranderingen die nu zijn doorgevoerd, voelen eerder als een kleine ingreep dan als iets wat echt het verschil maakt”, stelt hij. “Uiteindelijk is dit niet wat we nodig hebben om echt weer voluit te kunnen racen.”

Blik op de toekomst: ‘Hopelijk volgen er échte veranderingen’

De Nederlander kijkt daarom vooral vooruit naar de komende jaren, waarin volgens hem grotere stappen gezet moeten worden. “Ik hoop vooral dat we richting volgend seizoen wél serieuze veranderingen krijgen die het racen echt verbeteren”, klinkt het.

Tegelijkertijd ziet Verstappen ook een positieve ontwikkeling in de communicatie tussen de coureurs en de sportleiding. “We hebben goede gesprekken gehad met de Formule 1 en de FIA. Dat is een beginpunt. Hopelijk blijft die samenwerking bestaan, ook voor toekomstige generaties. Coureurs weten goed wat nodig is om er een beter en leuker product van te maken. Iedereen doet zijn best, maar dit alleen gaat de sport natuurlijk niet compleet veranderen.”

 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:00 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar