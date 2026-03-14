Verstappen lijkt er al helemaal klaar mee te zijn na Chinese sprintrace: "Helemaal ruk!"

Max Verstappen kende wederom geen lekkere sessie dit Formule 1-seizoen. Tijdens de sprintrace in China kwam de Nederlander slechts als negende over de streep en kwam hij niet in de buurt van de top van de grid. Na afloop was de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing kortaf en leek hij er al klaar mee te zijn in Shanghai.

De sprintrace in China begon voor Verstappen dramatisch. Vanaf de achtste startplek kende de 28-jarige een desastreuze lancering en reed hij na een aantal bochten ergens achterin het veld. Uiteindelijk herstelde hij goed en kwam hij alsnog als negende over de finish. 

Verstappen dik ontevreden

Nadat hij uit zijn RB22 was gestapt, oogde Verstappen in chagrijnige stemming. Eenmaal ​​gevraagd naar wat er gebeurde bij de start, had de Nederlander korte veelzeggende antwoorden klaarliggen. "Geen vermogen, denk hetzelfde als wat Lawson had in Australië", aldus de viervoudig wereldkampioen tegenover Viaplay. 

"De race was gewoon weer helemaal ruk. Daar hoeven we het niet over te hebben. Geen balans, geen grip, banden naar de kloten. In de race gaan we wat anders proberen", voegde een venijnige Verstappen daaraan toe. 

Wat kan Verstappen nog in China?

Het is duidelijk dat Verstappen en Red Bull nog niet in staat zijn om dit seizoen voor de overwinningen te rijden. De kloof met Mercedes, Ferrari en McLaren is momenteel te groot, waardoor hij en Isack Hadjar momenteel geen aanspraak maken op podiumplekken. Wellicht dat de Oostenrijkse renstal voor de kwalificatie iets in de auto vindt waardoor zij competitiever kunnen zijn. 

Om 08:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie voor de race plaatsvinden in China. Dan zal duidelijk worden of Verstappen en Red Bull iets hebben kunnen vinden.

F1Grand Prix China - Startgrid

CN Shanghai International Circuit - 15 maart 2026

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

