Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van Miami een tijdstraf van vijf seconden ontvangen. Hij krijgt deze straf voor het overschrijden van de witte lijn aan het einde van de pitlane, hij maakte deze fout toen hij na zijn enige pitstop weer de baan opkwam toen de Safety Car naar buiten was gestuurd.

Verstappen maakte vroeg in de Grand Prix van Miami zijn pitstop. Hij was in de openingsronde van de race gespind, en daarbij had hij zijn banden flink beschadigd. Toen Isack Hadjar en Pierre Gasly waren gecrasht, en de Safety Car de baan op werd gestuurd, besloot Red Bull te handelen en Verstappen naar binnen te halen voor zijn pitstop. Bij het uitrijden van de pitlane reed hij over de witte lijn, en opvallend genoeg besloten de stewards pas na de race een uitspraak te doen.

Ze verklaren dat ze dit deden, omdat ze te weinig goed beeldmateriaal hadden. Hierdoor besloten ze tot na de race te wachten, waar Verstappen zijn fout toegaf.

Wat hebben de stewards besloten?

Verstappen moest lang wachten op het besluit, maar nu is duidelijk geworden dat hij vijf seconden tijdstraf heeft ontvangen. Hierdoor blijft hij vijfde, aangezien Charles Leclerc eerder al een straf ontving. Het is een smet op het weekend van Verstappen, dat verder meer dan naar wens is verlopen voor hem. De updates van Red Bull lijken te werken, en hij kon het hele weekend vechten met de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari.

Positieve zaken

Door zijn goede prestaties dit weekend zette Red Bull in ieder geval een stap in het constructeurskampioenschap. Ze staan daar nu vierde, en hebben Alpine en Haas eindelijk ingehaald. De straf was vervelend voor Verstappen, en na afloop van zijn bezoekje aan de stewards gaf hij al aan dat hij er waarschijnlijk een straf voor zou ontvangen. Hij moest zich ook melden voor een incident met George Russell, en daar hebben de stewards geen straffen uitgedeeld.

Verstappen zal zich nu gaan focussen op de 24 uur van de Nürburgring, die over twee weken op de planning staat. Daarna vervolgt hij zijn F1-seizoen met de Canadese Grand Prix.