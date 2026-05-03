Max Verstappen bestraft na onhandige fout in Miami

Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van Miami een tijdstraf van vijf seconden ontvangen. Hij krijgt deze straf voor het overschrijden van de witte lijn aan het einde van de pitlane, hij maakte deze fout toen hij na zijn enige pitstop weer de baan opkwam toen de Safety Car naar buiten was gestuurd.

Verstappen maakte vroeg in de Grand Prix van Miami zijn pitstop. Hij was in de openingsronde van de race gespind, en daarbij had hij zijn banden flink beschadigd. Toen Isack Hadjar en Pierre Gasly waren gecrasht, en de Safety Car de baan op werd gestuurd, besloot Red Bull te handelen en Verstappen naar binnen te halen voor zijn pitstop. Bij het uitrijden van de pitlane reed hij over de witte lijn, en opvallend genoeg besloten de stewards pas na de race een uitspraak te doen.

Ze verklaren dat ze dit deden, omdat ze te weinig goed beeldmateriaal hadden. Hierdoor besloten ze tot na de race te wachten, waar Verstappen zijn fout toegaf.

Wat hebben de stewards besloten?

Verstappen moest lang wachten op het besluit, maar nu is duidelijk geworden dat hij vijf seconden tijdstraf  heeft ontvangen. Hierdoor blijft hij vijfde, aangezien Charles Leclerc eerder al een straf ontving. Het is een smet op het weekend van Verstappen, dat verder meer dan naar wens is verlopen voor hem. De updates van Red Bull lijken te werken, en hij kon het hele weekend vechten met de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari.

Positieve zaken

Door zijn goede prestaties dit weekend zette Red Bull in ieder geval een stap in het constructeurskampioenschap. Ze staan daar nu vierde, en hebben Alpine en Haas eindelijk ingehaald. De straf was vervelend voor Verstappen, en na afloop van zijn bezoekje aan de stewards gaf hij al aan dat hij er waarschijnlijk een straf voor zou ontvangen. Hij moest zich ook melden voor een incident met George Russell, en daar hebben de stewards geen straffen uitgedeeld.

Verstappen zal zich nu gaan focussen op de 24 uur van de Nürburgring, die over twee weken op de planning staat. Daarna vervolgt hij zijn F1-seizoen met de Canadese Grand Prix.

Stillewerise

Posts: 58

Dit had tijdens de race gemoeten. Valt wel op dat fia max loopt te helpen

  • 5
  • 3 mei 2026 - 23:58
  • Stillewerise

    Posts: 58

    Dit had tijdens de race gemoeten. Valt wel op dat fia max loopt te helpen

    • + 5
    • 3 mei 2026 - 23:58
    • koppie toe

      Posts: 5.270

      Is weer eens wat anders toch?
      Stll we rise.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 00:14
  • Psykosis

    Posts: 84

    Alweer zo lang zonder F1 want die hebben alweer vakantie Pppppfffffffffffffffff...

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 00:03
  • AUDI_F1

    Posts: 3.758

    Toch zou ik het beeld ervan graag eens zien. Het schijnt moeilijk te zien te zijn, en was ook maar met 1 band.

    De stewards hebben vastgesteld dat de buitenkant van de linker voorband de buitenkant van de doorgetrokken witte pituitgangslijn heeft overschreden.

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 00:07

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

