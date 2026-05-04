Buitenlandse pers: Antonelli en Verstappen domineren de voorpagina's

Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli zorgden voornamelijk voor het meeste vuurwerk tijdens de Grand Prix van Miami. De Nederlander zorgde met een spin, een inhaalrace en wat gevechten voor veel actie, terwijl de WK-leider zijn voorsprong met een overwinning wist te vergroten. Pal na de race pakten de buitenlandse kranten groots uit. 

Met name Antonelli maakte wederom veel indruk. De Mercedes-coureur debuteerde vorig jaar nog in de Formule 1, maar zet nu koers richting zijn eerste wereldtitel. De pas 19-jarige jongeling trok alle spotlights vanuit de paddock naar zich toe, zoals Verstappen dat in zijn jonge jaren eveneens deed. 

Sky Sports F1 zag met lede ogen toe hoe Antonelli wederom niet bij te houden was door teamgenoot George Russell, maar concludeerde bovendien dat Verstappen er weer een beetje lol in had. In tegenstelling tot de eerste drie races had de Nederlander weer een glimlach op zijn gezicht, merkte ook het Britse medium op.  

"Verstappen, die ook geniet van meer snelheid van het aanzienlijke upgradepakket van Red Bull, moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Nadat hij door een ongewone draai aan de start van de tweede plaats op de grid terugviel en ervoor koos om onder een vroege Safety Car te gaan, waardoor hij worstelde om vast te houden aan zijn verouderde harde banden in de slotfase", zo schreef het. 

'Verstappen had kunnen winnen'

Het Spaanse Marca merkte op dat Verstappen - mits hij niet spinde na de start - de race had kunnen winnen. "Verstappen leek even alles in handen te hebben om de leiding te grijpen, maar zag dat scenario in rook opgaan door een fout in de openingsfase. In een poging om Charles Leclerc achter zich te houden, remde hij te agressief en belandde hij met een wiel op het natte deel van bocht 1, wat resulteerde in een volledige spin." 

Daarbij stelde het dat Antonelli alleen maar sterker en sterker wordt. "De pas 19-jarige Italiaan blijft zijn droomseizoen verder uitbouwen. Met inmiddels 100 punten op de teller in het WK slaat hij een stevige kloof van twintig punten richting teamgenoot George Russell, die als vierde eindigde, achter Oscar Piastri."

"Binnen Mercedes beginnen de verhoudingen steeds duidelijker te worden. Russell oogt al langer zoekende tegenover het tempo van zijn jonge ploeggenoot, die met zichtbaar vertrouwen blijft presteren en zijn voorsprong verder uitbouwt."

'Antonelli was indrukwekkend'

Antonelli wekte eveneens indruk bij het Duitse Kicker. "Kimi Antonelli heeft ook de Grand Prix van Miami gewonnen en zijn ambities voor de wereldtitel in de Formule 1 op indrukwekkende wijze onderbouwd. De Italiaanse Mercedes-coureur won zondag in Florida van wereldkampioen Lando Norris in de hernieuwde McLaren, voor de tiener in de zilveren pijl was het de derde overwinning op rij van het seizoen." 

Het Duitse medium concludeerde daarbij dat Verstappen nipt naast het podium greep. "Oscar Piastri eindigde op de derde plaats in de tweede plaats in de McLaren, achter Antonelli en Norris. Red Bull-ster Max Verstappen, die lange tijd voor zijn eerste podium van het jaar reed, werd vijfde in de Ferrari voor Charles Leclerc." 

'Antonelli is uit het goede hout gesneden'

Het Belgische Sporza concludeerde eveneens als bovenstaande mediums, dat Antonelli helemaal rijp is voor de wereldtitel. "Kimi Antonelli heeft getoond dat hij uit het goeie hout is gesneden. De Italiaan van Mercedes was de beste in de spannende race in Miami door Lando Norris af te houden. Max Verstappen knokte zich na een rampzalige start nog terug naar plaats 5."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.735

    Sinds Max en Lewis de Italiaan geen tips meer geven heeft Kimi drie GP's op rij gewonnen...

    Max: "Ja, de laatste tijd geven we George tips."
    Lewis: "Klopt, want hij voelt zich nog al snel achtergesteld."

    • + 5
    • 4 mei 2026 - 08:08
  • The Wolf

    Posts: 742

    Vorig jaar had Kimi eigenlijk niet zo'n indrukwekkend seizoen (natuurlijk onervaren) en leek George van een compleet ander niveau, degene die vooraan leek te staan om kampioen te worden als Mercedes weer een winnende wagen had. Hoe anders is dat beeld nu. Ik proef toch lichte paniek bij George, als ik zo z'n boordradio's hoor hehe. En het was gisteren toch niet zo'n dat Kimi kon leunen op z'n dominante wagen en er weinig voor hoefde te doen

    • + 2
    • 4 mei 2026 - 08:16
  • Rimmer

    Posts: 13.266

    * even namens iemand anders geplaatst die nog geen account heeft:

    “Wat mij betreft was Lewis de man van de wedstrijd. Die 8e titel komt eraan en met de extra punten door de P8 van Sjarrel misschien wel halverwege het seizoen al. Het wordt steeds duidelijker hoe snel en scherp deze man nog is. Je zou denken dat hij nu wel eens uitgerezen is maar niks daarvan. Je ziet gewoon de angst van de andere jongens op de baan als Lewis eraan komt. Geweldig om te zien. Heel heel knap gereden. Toto trekt zich de haren uit de kop bij de gedachte dat hij hem had kunnen houden als hij hem een dikke contract verlenging had gegeven.
    Ik bedoel, Antonelli is leuk hoor maar wat had Lewis met die auto gekund? Precies!
    De grote updates hebben Ferrari definitief naar de kop van het veld gebracht en ik snap dan ook niet dat de Italiaanse media vooral oog voor Antonelli heeft terwijl het verhaal van dit weekend toch echt de wederopstanding van de Britse Messias moet zijn en niet die van een Italiaan wonderkind. Zo zie je maar weer, die Italiaanse media is zo vreselijk bevooroordeeld… gatverdamme. Ze moeten een voorbeeld aan de Britse pers nemen. Dikke min ook voor de regie, die hadden oog voor allerlei randzaken maar misten mijn inziens volledig de tweede auto van Ferrari. In plaats daarvan zaten we in slaap te dommelen met doodsaaie beelden van een gare Redbull of trage McLarens en uiteraard de zeer zwak presterende Kimi.”

    Groetjes Kim K.

    • + 14
    • 4 mei 2026 - 08:19
    • F1jos

      Posts: 5.195

      Met haar dikke kont, heeft ze ook veel verstand van Formule 1.

      “Stand by my man”.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 11:04
  • Politik

    Posts: 9.919

    Antonelli heeft wederom een ijzersterke.race gereden. Drie overwinningen in vier races is razend knap. Of hij daarmee klaar is voor de wereldtitel? Qua racecraft wel, dat heeft hij wel laten zien.

    Nu vind ik twee zaken interessant om te zien hoe die zich gaan ontwikkelen: druk en consistentie.

    Hoe gaat hij straks mentaal om met de druk die titelfavoriet met zich meebrengt, hoe sterk is hij mentaal?
    Ook interessant om te zien hoe hij ermee om gaat, als zijn auto een minder weekend heeft, of als hij achterin het veld beland. Is hij dan in staat om te maximaliseren?

    Wordt hoe dan ook zeer leuk om te gaan volgen.

    • + 5
    • 4 mei 2026 - 08:56
  • jd2000

    Posts: 7.680

    Eigenlijk heb ik met verbijstering naar Hadjar zitten kijken. Niet om zijn stuurfout maar zijn reactie erna. Wat een kind zeg. Niet normaal, ventje moet eens een beetje volwassen gaan worden.

    • + 6
    • 4 mei 2026 - 09:58
    • The Wolf

      Posts: 742

      ik noem 'm voortaan: Stampertje

      • + 3
      • 4 mei 2026 - 10:02
    • ILMOP

      Posts: 1.261

      Ik vond zijn reactie ook behoorlijk heftig, maar gezien de druk en zijn leeftijd snap ik ergens wel dat emoties de overhand nemen. Hopelijk leert hij hiervan en wordt hij er mentaal sterker door.

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 10:07

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

