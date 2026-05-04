Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli zorgden voornamelijk voor het meeste vuurwerk tijdens de Grand Prix van Miami. De Nederlander zorgde met een spin, een inhaalrace en wat gevechten voor veel actie, terwijl de WK-leider zijn voorsprong met een overwinning wist te vergroten. Pal na de race pakten de buitenlandse kranten groots uit.

Met name Antonelli maakte wederom veel indruk. De Mercedes-coureur debuteerde vorig jaar nog in de Formule 1, maar zet nu koers richting zijn eerste wereldtitel. De pas 19-jarige jongeling trok alle spotlights vanuit de paddock naar zich toe, zoals Verstappen dat in zijn jonge jaren eveneens deed.

'Verstappen geniet weer'

Sky Sports F1 zag met lede ogen toe hoe Antonelli wederom niet bij te houden was door teamgenoot George Russell, maar concludeerde bovendien dat Verstappen er weer een beetje lol in had. In tegenstelling tot de eerste drie races had de Nederlander weer een glimlach op zijn gezicht, merkte ook het Britse medium op.

"Verstappen, die ook geniet van meer snelheid van het aanzienlijke upgradepakket van Red Bull, moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Nadat hij door een ongewone draai aan de start van de tweede plaats op de grid terugviel en ervoor koos om onder een vroege Safety Car te gaan, waardoor hij worstelde om vast te houden aan zijn verouderde harde banden in de slotfase", zo schreef het.

'Verstappen had kunnen winnen'

Het Spaanse Marca merkte op dat Verstappen - mits hij niet spinde na de start - de race had kunnen winnen. "Verstappen leek even alles in handen te hebben om de leiding te grijpen, maar zag dat scenario in rook opgaan door een fout in de openingsfase. In een poging om Charles Leclerc achter zich te houden, remde hij te agressief en belandde hij met een wiel op het natte deel van bocht 1, wat resulteerde in een volledige spin."

Daarbij stelde het dat Antonelli alleen maar sterker en sterker wordt. "De pas 19-jarige Italiaan blijft zijn droomseizoen verder uitbouwen. Met inmiddels 100 punten op de teller in het WK slaat hij een stevige kloof van twintig punten richting teamgenoot George Russell, die als vierde eindigde, achter Oscar Piastri."

"Binnen Mercedes beginnen de verhoudingen steeds duidelijker te worden. Russell oogt al langer zoekende tegenover het tempo van zijn jonge ploeggenoot, die met zichtbaar vertrouwen blijft presteren en zijn voorsprong verder uitbouwt."

'Antonelli was indrukwekkend'

Antonelli wekte eveneens indruk bij het Duitse Kicker. "Kimi Antonelli heeft ook de Grand Prix van Miami gewonnen en zijn ambities voor de wereldtitel in de Formule 1 op indrukwekkende wijze onderbouwd. De Italiaanse Mercedes-coureur won zondag in Florida van wereldkampioen Lando Norris in de hernieuwde McLaren, voor de tiener in de zilveren pijl was het de derde overwinning op rij van het seizoen."

Het Duitse medium concludeerde daarbij dat Verstappen nipt naast het podium greep. "Oscar Piastri eindigde op de derde plaats in de tweede plaats in de McLaren, achter Antonelli en Norris. Red Bull-ster Max Verstappen, die lange tijd voor zijn eerste podium van het jaar reed, werd vijfde in de Ferrari voor Charles Leclerc."

'Antonelli is uit het goede hout gesneden'

Het Belgische Sporza concludeerde eveneens als bovenstaande mediums, dat Antonelli helemaal rijp is voor de wereldtitel. "Kimi Antonelli heeft getoond dat hij uit het goeie hout is gesneden. De Italiaan van Mercedes was de beste in de spannende race in Miami door Lando Norris af te houden. Max Verstappen knokte zich na een rampzalige start nog terug naar plaats 5."