De verhoudingen tussen Red Bull Racing en McLaren zijn op scherp komen te staan na het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase. De vaste race-engineer van Max Verstappen maakt in 2028 de overstap naar McLaren, waar hij wordt gepresenteerd als Chief Racing Officer.

De overstap zorgt meteen voor de nodige wrijving tussen beide teams. Volgens informatie van de Telefgraaf is het binnen de paddock van Miami al duidelijk dat de gevoeligheden hoog oplopen, mede door uitspraken over de toekomstige rol van Lambiase binnen McLaren.

Discussie over toekomstrol Lambiase zorgt voor irritatie

Volgens meerdere bronnen is het de bedoeling dat Lambiase op termijn doorgroeit tot teambaas van McLaren, als opvolger van Andrea Stella. Red Bull-teambaas Laurent Mekies liet in Miami weinig ruimte voor twijfel en gaf aan dat ook hij ervan uitgaat dat die stap gezet zal worden.

Bij McLaren viel die uitspraak echter niet goed. Zak Brown reageerde zichtbaar geprikkeld en liet doorschemeren dat hij zich niet herkent in dat scenario. “Blijkbaar beschikt Mekies over informatie waar wij niet van op de hoogte zijn”, klonk het met een duidelijke ondertoon.

Speldenprikjes stapelen zich op tussen beide teams

De onderlinge spanningen komen niet uit de lucht vallen. Brown hintte er al op dat McLaren mogelijk wil proberen om Lambiase eerder dan gepland los te weken bij Red Bull, iets waar het Oostenrijkse team allesbehalve happig op is.

Daarnaast zorgde ook het officiële persbericht van McLaren voor irritatie bij Red Bull. Daarin werd benadrukt dat het team vaker sleutelpersonen van de concurrentie wist weg te plukken, met verwijzingen naar eerdere overstappen van Rob Marshall en Will Courtenay. Op zondagochtend afgelopen weekend in Miami zocht Brown nog toenadering door Mekies op te zoeken voor een gesprek van zo’n twintig minuten, al lijkt het er niet op dat de Fransman zijn eerdere uitspraken heeft teruggedraaid.