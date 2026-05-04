user icon
icon

Hommeles tussen Red Bull en McLaren na uitspraken Mekies over Lambiase

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hommeles tussen Red Bull en McLaren na uitspraken Mekies over Lambiase

De verhoudingen tussen Red Bull Racing en McLaren zijn op scherp komen te staan na het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase. De vaste race-engineer van Max Verstappen maakt in 2028 de overstap naar McLaren, waar hij wordt gepresenteerd als Chief Racing Officer.

De overstap zorgt meteen voor de nodige wrijving tussen beide teams. Volgens informatie van de Telefgraaf is het binnen de paddock van Miami al duidelijk dat de gevoeligheden hoog oplopen, mede door uitspraken over de toekomstige rol van Lambiase binnen McLaren.

Meer over McLaren Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

3 mei
 Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

20 apr

Discussie over toekomstrol Lambiase zorgt voor irritatie

Volgens meerdere bronnen is het de bedoeling dat Lambiase op termijn doorgroeit tot teambaas van McLaren, als opvolger van Andrea Stella. Red Bull-teambaas Laurent Mekies liet in Miami weinig ruimte voor twijfel en gaf aan dat ook hij ervan uitgaat dat die stap gezet zal worden.

Bij McLaren viel die uitspraak echter niet goed. Zak Brown reageerde zichtbaar geprikkeld en liet doorschemeren dat hij zich niet herkent in dat scenario. “Blijkbaar beschikt Mekies over informatie waar wij niet van op de hoogte zijn”, klonk het met een duidelijke ondertoon.

Speldenprikjes stapelen zich op tussen beide teams

De onderlinge spanningen komen niet uit de lucht vallen. Brown hintte er al op dat McLaren mogelijk wil proberen om Lambiase eerder dan gepland los te weken bij Red Bull, iets waar het Oostenrijkse team allesbehalve happig op is.

Daarnaast zorgde ook het officiële persbericht van McLaren voor irritatie bij Red Bull. Daarin werd benadrukt dat het team vaker sleutelpersonen van de concurrentie wist weg te plukken, met verwijzingen naar eerdere overstappen van Rob Marshall en Will Courtenay. Op zondagochtend afgelopen weekend in Miami zocht Brown nog toenadering door Mekies op te zoeken voor een gesprek van zo’n twintig minuten, al lijkt het er niet op dat de Fransman zijn eerdere uitspraken heeft teruggedraaid.

 

Patrace

Posts: 6.686

Natuurlijk mag Mekies wat roepen over wat hij verwacht dat de engineer gaat doen. Zeker als je daarmee wat onrust bij een concurrent kan creëren.
Dat Brown niet kan incasseren maar geen moeite heeft met steken uitdelen, is zijn probleem.

  • 9
  • 4 mei 2026 - 09:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Zak Brown Gianpiero Lambiase Laurent Mekies Red Bull Racing McLaren

Reacties (22)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 743

    oh dear, jeetje, al die onvriendelijkheden over en weer, heh, waarom nou toch......... Boeien (Frank)

    • + 3
    • 4 mei 2026 - 08:28
  • Rimmer

    Posts: 13.266

    Elders wordt gemeld dat de ruzie inmiddels is uitgesproken.
    Dat betekent dat er hier nog hooguit twee keer een verhaal geplaatst gaat worden over deze enorme ruzie en daarna, over een week of twee a drie, zullen ze hier ook melden dat het inmiddels is uitgesproken.

    • + 8
    • 4 mei 2026 - 08:37
  • Politik

    Posts: 9.920

    Ik had gedacht dat RB met Mekkies een teambaas had binnen gehaald, die de stijl van Marko en Horner achter zich gelaten zou hebben.
    Het is niet aan Mekkies om te roepen welke functie een ander team voor zijn weggeplukte werknemer in het verschiet heeft.

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 08:46
    • The Wolf

      Posts: 743

      Hoort bij het spelletje vandaag de dag blijkbaar. Rivaliteit op de baan is niet voldoende, men probeert ook met de teambazen naast de baan rivaliteit te kweken, weet niet maar het komt op mij allemaal gestaged over. Vind het persoonlijk zelf zo oninteressant wat die gasten over mekaar zeggen

      • + 5
      • 4 mei 2026 - 08:57
    • beerkuh

      Posts: 3.810

      hmmm das de boel verdraaien, als eerste start Brown in een officieel bericht dat de overname van Lambiase een vervolg is op de overname van andere sleutelfiguren bij RB! vervolgens probeert hij ondanks gemaakte afspraken Lambiase eerder weg te trekken bij RB en als de pers aan Mekies een vraag stelt met als inleiding dat Lambiase de nieuwe Teambaas gaat worden bij McL en Mekies daarop antwoord dat dat heel goed mogelijk zou kunen zijn is de Her Brown Heftig verontwaardigd het enoige wat Brown nu aan het doen is is tweepalt zaaien en de joker bij RB leggen! in de hoop dat Lambiase toch eerder weg kan

      • + 7
      • 4 mei 2026 - 09:22
    • Patrace

      Posts: 6.686

      Natuurlijk mag Mekies wat roepen over wat hij verwacht dat de engineer gaat doen. Zeker als je daarmee wat onrust bij een concurrent kan creëren.
      Dat Brown niet kan incasseren maar geen moeite heeft met steken uitdelen, is zijn probleem.

      • + 9
      • 4 mei 2026 - 09:44
    • Politik

      Posts: 9.920

      Brown benoemt een feit en spreekt zijn hoop uit, Mekkies spreekt vanuit zijn eigen aanname.
      Dat is nog al een verschil.

      Er wordt nu gedaan of het allemaal aan Brown ligt. Net zoals het ook altijd aan Wolff ligt.

      Toch apart dan dat sinds Horner en later Marko uit de paddock verdwenen zijn, het modder gooien prompt verdwenen is.

      Overigens heeft Brown aangegeven dat als het zou lukken om Lambiase eerder aan het werk te krijgen bij Mclaren, dat mooi zou zijn.

      Dat is niet hetzelfde als Lambiase tegen eerder gemaakte afspraken in proberen los te weken.
      Want die afspraken zijn er niet, het is gewoon contractueel vastgelegd in het contract dat Lambiase ooit getekend heeft bij RB.

      Het is heel gebruikelijk dat een gardening leaf niet tot en met de laatste dag uitgezeten wordt.

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 09:54
    • snailer

      Posts: 32.629

      Er wordt helemaal niet gedaan alsof het aan Brown ligt, Politik. Het is tenslotte niet Brown die heeft gezegt dat GP team baas gaat worden.

      Overigens vind ik de discussie nu nogal verbazend, aangezien nog voor GP officieel over was er al geruchten waren dat GP teambaas zou worden bij McLaren, wat GP meer dan gegund zou zijn.

      Ik zie het zo.

      Mekkies veroorzaakt denk ik een beetje bewust wat reuring bij Stella (en Mclaren over het algemeen)
      Brown maakt de reuring erger door in de hoijzers te gaan. Hij had het kunnen afdoen met: "Wat Mekkies zegt klopt niet."
      Brown koos er voor met een gestrekt been over het gestrekte been van Mekkies te springen.

      Twee honden. 1 been.

      • + 3
      • 4 mei 2026 - 11:04
    • gridiron

      Posts: 3.396

      Ik vrees dat het eerder de "journalisten" zijn die deze uitspraken maken.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 12:07
    • Politik

      Posts: 9.920

      Jullie weten het weer mooi te brengen allemaal.

      Feit is dat Mekkies zijn aanname de oorzaak is en Brown zijn reactie het gevolg.
      Simpeler is het niet.

      Had dit niet verwacht van Mekkies, ik dacht dat RB een doordachte en genuanceerde teambaas in dienst had genomen, die dit soort spelletjes niet speelde. That's all.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 12:33
  • Larry Perkins

    Posts: 64.739

    Heeeeer-lijk!
    Na 'ducktapegate' van vorig seizoen is er weer een gate tussen McLaren en RBR: 'Lambiase-gate'...

    Puntje van m'n stoel de komende drie weken zodat deze mug-olifant-zaak tot in den treure kan worden uitgemolken.

    • + 2
    • 4 mei 2026 - 08:58
  • AUDI_F1

    Posts: 3.762

    Je neemt een glas water en doe die half vol met water. En dan blaas je er heel hard in.

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 09:13
    • nr 76

      Posts: 7.425

      En dan koelt het af?

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 12:22
  • Joeppp

    Posts: 8.536

    Ik vind hommeles een mooi woord! Wat is er aan de hand? Er is hommeles!

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 09:27
    • The Wolf

      Posts: 743

      akkenaaien, dat is wat Mekies en Brown doen..

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 10:01
    • Roodkapje

      Posts: 140

      ’t Had zo mooi kunnen zijn, en zo heerlijk en zo fijn
      maar ’t is weer hommeles, ’t is weer hommeles

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 10:21
    • Roodkapje

      Posts: 140

      In hetzelfde rijtje staat trammelant. Die woorden mogen we best wat vaker gebruiken.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 10:22
    • The Wolf

      Posts: 743

      ik weet het hoor je veel vaker maar toch wil ik even aandacht vragen voor het woord gesodemieter, blijft toch ook een mooi woord

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 10:30
    • Larry Perkins

      Posts: 64.739

      bonje
      mot
      heibel
      geduvel

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 12:03
  • Patrace

    Posts: 6.686

    Haha, dit is toch gewoon onderdeel van het spelletje?
    Mekies wil de rol van Lambiase zo groot mogelijk maken omdat hij daarmee wat onrust veroorzaakt bij de huidige teambaas, Stella.
    En dat Zak Brown daar zo fel op reageert geeft aan dat Mekies in zijn opzet is geslaagd! Goed gedaan dus.
    Dit soort speldenprikjes horen daar gewoon bij en daar moet Brown niet zo krampachtig over doen.

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 09:40
  • Pietje Bell

    Posts: 34.597

    Er is de laatste tijd veel over gesproken dat er zeer kundige mensen bij RBR weg zijn gegaan. Speculaties alom.
    Ook nu weer nu Lambiase weggaat. Waarom? Wat is daar nu weer aan de hand? Zijn Max en GP niet zulke goede vrienden? Rommelt het bij RBR?
    Dat gespeculeer heeft Mekies vakkundig de kop in gedrukt.
    Eerst zei Max al dat GP dat aanbod met beide handen aan moest grijpen en dat zeg je niet als je een kleine verbetering qua baan krijgt terwijl hij en Max een uitstekende relatie hebben. Het moest dus wel een enorme verbetering zijn.
    Mekies is dat gespeculeer zat en zegt gewoon dat ze er achter staan als hij zo'n enorme promotie bij een ander team kan maken en om nog verdere speculaties de kop in te drukken zegt hij zoals het is: Lambiase wordt daar teambaas.
    Uiteraard kan Brown dat niet bevestigen, want dat geeft ook weer gespeculeer over de huidige teambaas Stella. Wat al gaande is, want hij zou dan naar Ferrari gaan en dan moet Vasseur vertrekken. Dus logisch dat Brown het ontkent.

    • + 4
    • 4 mei 2026 - 10:13

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

US Zak Brown -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 7 nov 1971 (54)
  • Geb. plaats Los Angeles, California U.S., US
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar