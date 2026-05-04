Lewis Hamilton heeft zich nadrukkelijk uitgesproken over de toekomst van de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen wil dat coureurs een officiële rol krijgen bij het bepalen van nieuwe regels, nu de kritiek op het 2026-reglement met de week toeneemt.

De nieuwe generatie wagens, met een 50/50-verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrische kracht, ligt al langer onder vuur. Max Verstappen noemde het concept eerder al “anti-racen”, terwijl andere coureurs spraken van “kunstmatig” racen en zelfs vergelijkingen maakten met Mario Kart-achtige taferelen.

Hamilton wil verandering: “We horen erbij te zitten”

Volgens Hamilton is het onbegrijpelijk dat de rijders nog altijd geen echte stem hebben in het besluitvormingsproces. “We overleggen wel met elkaar en hebben contact met de FIA en de Formule 1, maar uiteindelijk zitten we niet mee aan tafel”, klonk het duidelijk. “Dat moet veranderen, want wij zijn degene die met die wagens moeten rijden.”

De Brit benadrukt dat de coureurs juist kunnen helpen om de sport vooruit te brengen. “Praat met ons en werk samen met ons. Wij willen ook dat de sport beter wordt. Nu komt feedback soms van mensen die nooit zelf in zo’n auto hebben gezeten, terwijl wij precies weten wat er speelt op de baan.”

Verstappen en Russell sluiten zich aan

Ook Verstappen schaart zich achter de oproep van Hamilton. De Nederlander stelt dat de problemen mogelijk voorkomen hadden kunnen worden als de coureurs eerder betrokken waren. “Als we jaren geleden al meer inspraak hadden gehad, stonden we nu waarschijnlijk niet op dit punt”, gaf hij aan.

George Russell, tevens directeur van de GPDA, ziet wel beterschap. “Er zijn de laatste tijd goede gesprekken geweest en het voelt alsof er meer naar ons geluisterd wordt”, aldus Russell. “Ze willen ons in de toekomst nauwer betrekken bij de regels, en dat is een stap in de juiste richting.” Echter stelde Russell daarbij dat coureurs meer moesten overlaten aan de FIA en de FOM, wat weer indruist tegen de opmerkingen van Verstappen en Hamilton.