user icon
icon

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Lewis Hamilton heeft zich nadrukkelijk uitgesproken over de toekomst van de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen wil dat coureurs een officiële rol krijgen bij het bepalen van nieuwe regels, nu de kritiek op het 2026-reglement met de week toeneemt.

De nieuwe generatie wagens, met een 50/50-verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrische kracht, ligt al langer onder vuur. Max Verstappen noemde het concept eerder al “anti-racen”, terwijl andere coureurs spraken van “kunstmatig” racen en zelfs vergelijkingen maakten met Mario Kart-achtige taferelen.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

22 apr

Hamilton wil verandering: “We horen erbij te zitten”

Volgens Hamilton is het onbegrijpelijk dat de rijders nog altijd geen echte stem hebben in het besluitvormingsproces. “We overleggen wel met elkaar en hebben contact met de FIA en de Formule 1, maar uiteindelijk zitten we niet mee aan tafel”, klonk het duidelijk. “Dat moet veranderen, want wij zijn degene die met die wagens moeten rijden.”

De Brit benadrukt dat de coureurs juist kunnen helpen om de sport vooruit te brengen. “Praat met ons en werk samen met ons. Wij willen ook dat de sport beter wordt. Nu komt feedback soms van mensen die nooit zelf in zo’n auto hebben gezeten, terwijl wij precies weten wat er speelt op de baan.”

Verstappen en Russell sluiten zich aan

Ook Verstappen schaart zich achter de oproep van Hamilton. De Nederlander stelt dat de problemen mogelijk voorkomen hadden kunnen worden als de coureurs eerder betrokken waren. “Als we jaren geleden al meer inspraak hadden gehad, stonden we nu waarschijnlijk niet op dit punt”, gaf hij aan.

George Russell, tevens directeur van de GPDA, ziet wel beterschap. “Er zijn de laatste tijd goede gesprekken geweest en het voelt alsof er meer naar ons geluisterd wordt”, aldus Russell. “Ze willen ons in de toekomst nauwer betrekken bij de regels, en dat is een stap in de juiste richting.” Echter stelde Russell daarbij dat coureurs meer moesten overlaten aan de FIA en de FOM, wat weer indruist tegen de opmerkingen van Verstappen en Hamilton.

misstappen

Posts: 3.526

nu wint Russell ook niet meer, logisch dat hij dan een andere mening heeft (sneaky George)

  • 14
  • 4 mei 2026 - 09:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton George Russell Mercedes Red Bull Racing Ferrari

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.685

    Van de week stond er hier nog een artikel dat Russell juist minder invloed van de coureurs wilde.

    Nou ben ik het spoor bijster.

    • + 12
    • 4 mei 2026 - 08:54
    • misstappen

      Posts: 3.526

      nu wint Russell ook niet meer, logisch dat hij dan een andere mening heeft (sneaky George)

      • + 14
      • 4 mei 2026 - 09:00
    • AUDI_F1

      Posts: 3.762

      Ik begrjip Freek zijn verontrustendheid. Maar hiet worden alle berichten over F1 vertaald en gepubliceerd.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 09:06
    • F1jos

      Posts: 5.195

      Een slijmbal uitspraak van een glibberige prinses

      • + 6
      • 4 mei 2026 - 09:21
  • AUDI_F1

    Posts: 3.762

    Bekend proces, als het niet goed gaat worden de coureurs erbij gehaald en beloofd eerder erbij te halen. Maar in de praktijk .....

    • + 3
    • 4 mei 2026 - 09:08
  • The Wolf

    Posts: 743

    Ik vind dat IK erbij betrokken moet worden. Ik moet er tenslotte naar kijken, en er nog voor betalen ook....

    • + 4
    • 4 mei 2026 - 09:12
    • Joeppp

      Posts: 8.535

      Je hoeft er niet naar te kijken, de beste manier om betrokken te raken is zeggen dat je niet meer kijkt en je het allemaal ook niet meer boeit.

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 09:19
    • The Wolf

      Posts: 743

      Nee zo makkelijk is de F1 niet van mij af. Ik blijf kijken, en m'n gal spuwen uiteraard... Gewoon omdat het kan.

      • + 5
      • 4 mei 2026 - 09:59
    • jd2000

      Posts: 7.680

      Jij bent ook betrokken want George weet wat de fans willen....

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 10:03
    • butch3225

      Posts: 22

      en als aanvulling op jd2000

      Zijn enige fan "The Wolf"

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 11:14
  • beerkuh

    Posts: 3.810

    het is feitelijk niet de eerste keer dat Hamilton pal achter Max zit............

    • + 7
    • 4 mei 2026 - 09:35
  • spiked1964

    Posts: 66

    Georgina zegt ook weer eens iets dat NERGENS op slaat....

    • + 3
    • 4 mei 2026 - 11:10

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar