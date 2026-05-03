Stewards hakken knoop door over incident tussen Verstappen en Russell

De stewards hebben een besluit genomen over het incident tussen Max Verstappen en George Russell. De twee coureurs raakten elkaar in de slotfase in een duel, maar dat leverde weinig echte problemen op. De stewards hebben dan ook besloten om geen straf uit te delen.

De stewards spraken na afloop van de Grand Prix van Miami met Verstappen en Russell, en daar waren de coureurs verrassend eensgezind: er was weinig aan de hand. De stewards konden zich wel vinden in die lezing, en ze hebben dan ook besloten om het zo te laten. Er volgt geen straf, en beide coureurs kunnen opgelucht ademhalen.

De stewards besloten na de race dat het incident een onderzoek waard was, maar Russell en Verstappen maakten al snel duidelijk dat er wat hen betreft weinig aan de hand was. Verstappen liet na zijn bezoekje aan de stewards al weten dat dit hem waarschijnlijk geen straf gaat opleveren. De stewards bekeken alle beschikbare data, maar namen hun besluit op basis van wat de twee coureurs te melden hadden.

Wat gebeurde er precies?

Russell raakte bij het incident de achterband van Verstappen, en dat leverde hem schade aan zijn voorvleugel op. Hierdoor vlogen de vonken in de slotfase van de voorkant van zijn Mercedes af, maar dat was volgens de stewards geen probleem. Hij mocht zich overigens ook melden voor een ander incident met Charles Leclerc, maar daar is op moment van schrijven nog geen besluit overgenomen. Ook Verstappen mocht zich nog een keertje melden, in zijn geval voor het overschrijden van de witte lijn in de pit exit.

Wat volgt er verder?

Russell kwam uiteindelijk als vierde over de streep, terwijl Verstappen als zesde werd geklasseerd. Beide coureurs kunnen nog een plekje zakken als ze een zware straf ontvangen voor de andere incidenten waar de FIA nog mee bezig is. Ferrari-coureur Leclerc heeft al wel gehoord wat zijn straf is; hij krijgt twintig seconden aan zijn broek voor het afsnijden van de bochten.

F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (3)

  • NicoS

    Posts: 20.667

    Dit incident was eigenlijk niet eens een onderzoek waard…..

    • 3 mei 2026 - 23:42
  • schwantz34

    Posts: 41.978

    Sjors had zijn alter ego (matennaaier) voor de verandering blijkbaar eens een keer thuis gelaten!

    • 3 mei 2026 - 23:44
  • Hagueian

    Posts: 8.707

    Superfijn dat de coureurs de stewards even konden uitleggen wat er is gebeurt. Ze hadden mij ook even kunnen bellen. Dan wisten ze het wat eerder.

    • 3 mei 2026 - 23:46

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

