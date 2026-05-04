Verstappen reageert lachend op kritiek: "Het was een jungle"

Max Verstappen vocht afgelopen weekend een aantal felle duels uit in de Grand Prix van Miami. Het resulteerde uiteindelijk in een zwaar bevochten vijfde plaats, en daar kon Verstappen wel mee leven. Toen hij werd geconfronteerd met kritiek op zijn manier van rijden, moest hij lachen.

Verstappen startte de race in Miami op de tweede plaats, maar na een spin in de tweede bocht moest hij zich weer naar voren vechten. Hij knokte zich door het middenveld heen, koos voor een alternatieve strategie en vocht in de slotfase nog een felle strijd met George Russell uit. Uiteindelijk wist hij nog een plekje te winnen door de gespinde Charles Leclerc in te halen.

Hoe kijkt Verstappen naar de strijd met Russell

Het duel tussen Verstappen en Russell werd na afloop nog onderzocht door de stewards, maar leverde geen straf op. Bij Motorsport.com keek hij terug op dit gevecht: "Hij tikte mijn achterband aan bij het uitkomen van de eerste bocht. Hij liep daarbij wat schade op aan zijn voorvleugel, maar ik had gelukkig geen lekke band."

Jungle

Het was zeker niet Verstappens eerste duel van de dag, want in de openingsfase werkte hij zich met zijn ellebogen door het middenveld heen. Het kwam hem op kritiek van Carlos Sainz te staan, en toen Verstappen daarmee werd geconfronteerd, verscheen er een glimlach op zijn gezicht: "Het is daar gewoon een beetje een jungle."

Wat was er aan de hand met Leclerc?

Uiteindelijk wist Verstappen zich nog naar voren te werken door de problemen van Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur was de macht over het stuur verloren na een duel met Oscar Piastri, en beschadigde daarmee zijn auto. Het feit dat hij bleef doorrijden en de bochten afsneed, leverde hem een drive through penalty op die werd omgezet naar een tijdstraf van twintig seconden.

Verstappen was blij dat hij Leclerc nog voorbij kon steken: "Ik denk dat zijn auto beschadigd was geraakt en dat hij hem gewoon naar de finish probeerde te brengen. Om wat voor reden dan ook kon ik er vlak voor de streep nog langs."

hupholland

Posts: 9.876

F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Williams Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.161

    "Verstappen was blij dat hij Leclerc nog voorbij kon steken: "Ik denk dat zijn auto beschadigd was geraakt".

    'N helder licht is Max ook niet hè.
    Hij rijdt met geweld die kromme Ferrari voorbij en Max dacht dattie beschadigd was...duhh!

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 09:59
    • hupholland

      Posts: 9.876

      ze hebben geen tv in de auto hè. t had ook een technisch probleem of een lekke band kunnen zijn. Interview is direct na de race, de kritiek van Sainz kwam van de boordradio.

      • + 7
      • 4 mei 2026 - 10:24
  • The Wolf

    Posts: 743

    In the jungle, welcome to the jungle
    Watch it bring it to your na na na na na na na na knees, knees
    Oh ah, I wanna see you bleed!

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 11:05
    • nr 76

      Posts: 7.424

      Stuk beter dan awimbawe, awimbawe...

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 12:17

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

