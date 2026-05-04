Max Verstappen vocht afgelopen weekend een aantal felle duels uit in de Grand Prix van Miami. Het resulteerde uiteindelijk in een zwaar bevochten vijfde plaats, en daar kon Verstappen wel mee leven. Toen hij werd geconfronteerd met kritiek op zijn manier van rijden, moest hij lachen.

Verstappen startte de race in Miami op de tweede plaats, maar na een spin in de tweede bocht moest hij zich weer naar voren vechten. Hij knokte zich door het middenveld heen, koos voor een alternatieve strategie en vocht in de slotfase nog een felle strijd met George Russell uit. Uiteindelijk wist hij nog een plekje te winnen door de gespinde Charles Leclerc in te halen.

Hoe kijkt Verstappen naar de strijd met Russell

Het duel tussen Verstappen en Russell werd na afloop nog onderzocht door de stewards, maar leverde geen straf op. Bij Motorsport.com keek hij terug op dit gevecht: "Hij tikte mijn achterband aan bij het uitkomen van de eerste bocht. Hij liep daarbij wat schade op aan zijn voorvleugel, maar ik had gelukkig geen lekke band."

Jungle

Het was zeker niet Verstappens eerste duel van de dag, want in de openingsfase werkte hij zich met zijn ellebogen door het middenveld heen. Het kwam hem op kritiek van Carlos Sainz te staan, en toen Verstappen daarmee werd geconfronteerd, verscheen er een glimlach op zijn gezicht: "Het is daar gewoon een beetje een jungle."

Wat was er aan de hand met Leclerc?

Uiteindelijk wist Verstappen zich nog naar voren te werken door de problemen van Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur was de macht over het stuur verloren na een duel met Oscar Piastri, en beschadigde daarmee zijn auto. Het feit dat hij bleef doorrijden en de bochten afsneed, leverde hem een drive through penalty op die werd omgezet naar een tijdstraf van twintig seconden.

Verstappen was blij dat hij Leclerc nog voorbij kon steken: "Ik denk dat zijn auto beschadigd was geraakt en dat hij hem gewoon naar de finish probeerde te brengen. Om wat voor reden dan ook kon ik er vlak voor de streep nog langs."