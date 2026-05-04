user icon
icon

Wolff juicht voor Antonelli: "Dit was echt zijn beste race!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff juicht voor Antonelli: "Dit was echt zijn beste race!"

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn goede vorm doorgezet met een spectaculaire zege in de Grand Prix van Miami. Hij vocht gisteravond meerdere spannende duels uit, maar hield het hoofd koel om zijn derde race op rij te winnen. Mercedes-teambaas Toto Wolff was enorm trots.

In Miami leek het te zijn gedaan met de dominantie van Mercedes. Het team had weinig updates meegenomen, terwijl de concurrentie van McLaren, Ferrari en Red Bull dat wel hadden gedaan. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, Max Verstappen en Charles Leclerc gingen dan ook vol de strijd aan met Antonelli. Waar zijn teamgenoot George Russell worstelde, hield hij het hoofd koel en won alwéér.

Meer over Toto Wolff Wolff opvallend trots op Antonelli: "Russell had het zwaar"

Wolff opvallend trots op Antonelli: "Russell had het zwaar"

3 mei
 Wolff zet Russell en Antonelli onder druk: "Dat accepteer ik niet"

Wolff zet Russell en Antonelli onder druk: "Dat accepteer ik niet"

28 apr

Hoe kijkt Wolff naar de race?

Het zorgde voor dolle vreugde bij Mercedes, waar Antonelli zo langzamerhand begint uit te groeien tot de nummer 1-coureur. Teambaas Toto Wolff kon zijn enthousiasme na afloop nauwelijks verbergen voor de microfoon van Viaplay: "Of ik trots ben? Ja, dat ben ik! Vandaag was het echt zijn beste race tot nu toe! Echt heel dominant. En die ene inhaalactie was uiteindelijk beslissend voor de zege. Norris kwam de pitstraat uitrijden en hij ging er gewoon meteen voor, en vanaf dat moment was de race gewoon van hem!"

Nieuw succes in Canada?

Mercedes had dit weekend amper updates op de auto zitten. Dit was een besluit dat ze met hun volle verstand hadden genomen, want ze zullen over drie weken in Canada veel nieuwe onderdelen op de auto's van Antonelli en Russell gaan schroeven.

Wolff heeft dan ook heel erg veel zin in het raceweekend op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal: "We hebben in de afgelopen jaren best goed weten te presteren in Canada. Onze updates komen er nu aan en hopelijk zien we dat dan ook weer terug op de stopwatch. Dus ik kijk echt uit naar de race in Montreal!" Vorig jaar wist Russell de Canadese Grand Prix te winnen na een controversiële strijd met Verstappen.

The Wolf

Posts: 743

Het plan van Toto Wolff begint eindelijk vorm te krijgen. Vorig jaar moest hij nog meermaals in de verdediging waar het om Antonelli ging, terwijl Russell over het algemeen een sterk seizoen reed. Maar Russell was nooit Toto's 'lieveling' en ook niet zijn beoogde nummer 1. De opvolger van Lewis, ... [Lees verder]

  • 5
  • 4 mei 2026 - 10:21
F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Miami 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 741

    Het plan van Toto Wolff begint eindelijk vorm te krijgen. Vorig jaar moest hij nog meermaals in de verdediging waar het om Antonelli ging, terwijl Russell over het algemeen een sterk seizoen reed. Maar Russell was nooit Toto's 'lieveling' en ook niet zijn beoogde nummer 1. De opvolger van Lewis, de tegenhanger van Max. Dat was altijd al Antonelli

    • + 5
    • 4 mei 2026 - 10:21
    • ILMOP

      Posts: 1.261

      Ik denk dat je het iets te zwart-wit ziet. Antonelli is zeker een groot talent en logisch dat Mercedes hem pusht, maar Russell heeft zich al bewezen in F1. Het lijkt me eerder dat Mercedes opties openhoudt, dan dat er al jaren een vast plan ligt met Antonelli als dé man.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 10:29
    • The Wolf

      Posts: 741

      Russell is degelijk tot goed, en met de onervarenheid vorig jaar die Kimi parte speelde leek George de nummer 1. Maar Kimi heeft dat Het 'Next Big Thing'-effect waar Toto naarstig naar op zoek was, na naast Max (die dat wél had) gegrepen te hebben. Kimi heeft die gunfactor bij het grote publiek, waar George zelfs in eigen land geen echt grote aanhang heeft (niet vergelijkbaar met Lewis). Kimi is de toekomst en marketingtechnisch het interessants voor Mercedes.

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 10:37
    • The Wolf

      Posts: 741

      Overigens denk ik niet dat ze Antonelli een voorkeursbehandeling geven maar dat hij het zelf moet laten zien op de baan, maar krijg steeds meer de indruk dat hem dat gaat lukken dit jaar

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 10:38

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar