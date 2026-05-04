Andrea Kimi Antonelli heeft zijn goede vorm doorgezet met een spectaculaire zege in de Grand Prix van Miami. Hij vocht gisteravond meerdere spannende duels uit, maar hield het hoofd koel om zijn derde race op rij te winnen. Mercedes-teambaas Toto Wolff was enorm trots.

In Miami leek het te zijn gedaan met de dominantie van Mercedes. Het team had weinig updates meegenomen, terwijl de concurrentie van McLaren, Ferrari en Red Bull dat wel hadden gedaan. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, Max Verstappen en Charles Leclerc gingen dan ook vol de strijd aan met Antonelli. Waar zijn teamgenoot George Russell worstelde, hield hij het hoofd koel en won alwéér.

Hoe kijkt Wolff naar de race?

Het zorgde voor dolle vreugde bij Mercedes, waar Antonelli zo langzamerhand begint uit te groeien tot de nummer 1-coureur. Teambaas Toto Wolff kon zijn enthousiasme na afloop nauwelijks verbergen voor de microfoon van Viaplay: "Of ik trots ben? Ja, dat ben ik! Vandaag was het echt zijn beste race tot nu toe! Echt heel dominant. En die ene inhaalactie was uiteindelijk beslissend voor de zege. Norris kwam de pitstraat uitrijden en hij ging er gewoon meteen voor, en vanaf dat moment was de race gewoon van hem!"

Nieuw succes in Canada?

Mercedes had dit weekend amper updates op de auto zitten. Dit was een besluit dat ze met hun volle verstand hadden genomen, want ze zullen over drie weken in Canada veel nieuwe onderdelen op de auto's van Antonelli en Russell gaan schroeven.

Wolff heeft dan ook heel erg veel zin in het raceweekend op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal: "We hebben in de afgelopen jaren best goed weten te presteren in Canada. Onze updates komen er nu aan en hopelijk zien we dat dan ook weer terug op de stopwatch. Dus ik kijk echt uit naar de race in Montreal!" Vorig jaar wist Russell de Canadese Grand Prix te winnen na een controversiële strijd met Verstappen.