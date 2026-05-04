FIA-president volledig genegeerd door Antonelli na rare actie

Andrea Kimi Antonelli schreef afgelopen weekend in Miami zijn derde Grand Prix op rij op zijn naam. De vreugde was groot, en na afloop ontving Antonelli veel felicitaties. Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem feliciteerde hem, maar deed dat op geheel eigen wijze. Het zorgde voor een ongemakkelijke situatie.

Antonelli startte de race in Miami op de pole position, maar zakte bij de start terug. Hij vocht zich op knappe wijze terug naar de kop, en sloeg uiteindelijk een gat waardoor Lando Norris hem niet meer kon aanvallen. Het was Antonelli's derde zege op rij, en hiermee breidde hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit.

Wat deed Ben Sulayem?

De vreugde was vanzelfsprekend groot, en Antonelli kreeg knuffels van zijn team, zijn familie en de andere coureurs. Na afloop stond hij in het parc fermé uit te puffen, en nam hij een flinke slok water om af te koelen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem zag het lachend aan, en besloot zich daarna te mengen in de gezelligheid. Hij pakte een andere fles water, en gooide die leeg over het hoofd van Antonelli. De jonge Italiaan reageerde echter niet, en liep weg.

Het was een opvallend pijnlijke situatie, en het werd alleen maar gênanter toen de regie besloot de ouders van Antonelli in beeld te brengen. Te zien was hoe ze met verbaasde blikken stonden te kijken naar de actie van Ben Sulayem. Antonelli leek zich er niet zo druk om te maken, en stond even later met een kletsnat hoofd interviewer Jenson Button te woord.

Niet de eerste keer

Op sociale media regende het reacties op de actie van Ben Sulayem, die wel vaker bijzondere acties uithaalt in het parc fermé. Hij feliciteerde de coureurs regelmatig op zijn eigen manier, en doet wel vaker opvallende uitspraken. Afgelopen weekend kondigde hij bijvoorbeeld aan dat de Formule 1 snel weer gaat overstappen naar V8-motoren, en leek hij te stellen dat de FIA net zo lang bleef wachten totdat ze een besluit konden nemen zonder inmenging van de motorfabrikanten.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mohammed Ben Sulayem Mercedes GP Miami 2026

Reacties (15)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 743

    Ome Ben had allemaal het gevoel dat hij iets moest doen, maar wist niet precies wat... Tja dan kap ik maar beetje water over Kimi's hoofd.. Het zag er allemaal beetje gek uit.......... en dat was het ook

    • + 5
    • 4 mei 2026 - 10:58
  • Babs

    Posts: 260

    Tja, dat krijg je ervan als je uit het woestijnzand getrokken mannetjes naar de grote mensen wereld haalt...

    • + 9
    • 4 mei 2026 - 11:06
    • Joeppp

      Posts: 8.536

      Doe eens normaal joh of krijg je dat er van als je kinderen zonder ontwikkeling een toetsenbord geeft?

      • + 16
      • 4 mei 2026 - 11:14
    • Baksteen

      Posts: 712

      Die woestijn mannetjes en wij Nederlanders hebben 1 ding gemeen: we zijn beide Amerikaanse laphondjes :)

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 12:25
  • Snork

    Posts: 22.464

    Goede reactie van Kimi door niet te reageren.

    • + 6
    • 4 mei 2026 - 11:11
    • 919

      Posts: 4.335

      Beter was het om een schuimblusser te pakken en en public op hem leeg spuiten.

      Die vent moet echt eens leren dat coureurs geen kinderen waar je speelt zijn maar professionals en deel van je organisatie.

      • + 2
      • 4 mei 2026 - 11:55
    • 919

      Posts: 4.335

      Nou, die zin kwam er weer lekker uit. 😅

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 11:56
    • Snork

      Posts: 22.464

      Maar wel helemaal met jou eens 👍

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 12:04
  • Need5Speed

    Posts: 3.768

    Kimi the Iceman.

    Prima reactie. Soms komt niks doen harder aan dan wat dan ook.

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 11:11
    • dutchiceman

      Posts: 5.610

      Gaat zelf Kimi trekjes krijgen.
      Bwoah

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 11:34
    • Need5Speed

      Posts: 3.768

      Halfgare Uncle Ben's is niet lekker.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 11:45
  • TylaHunter

    Posts: 10.653

    Ik dacht even gisteren dat ik me dit verbeeld had... maar ook die ouders van Kimi lijken te kijken van WTF doet hij nou.

    Het zal vast goed bedoeld zijn, zo van even wat koud water in zn nek dan heeft die geen last van oververhitting... maar het lijkt gewoon raar. Vraag het allereerst...

    En daarnaast... had nu iemand anders geen drinken meer?

    • + 4
    • 4 mei 2026 - 11:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.161

      Dit flesje was over van Hadjar...die had het niet nodig.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 11:42
  • MrStef85

    Posts: 6.570

    Meneer moest weer aandacht hebben....narcistische vent.

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 11:43
  • Larry Perkins

    Posts: 64.738

    Je had die gekke doos in het kabinet die zei: "Ik ben beleid!"

    Mohammed Ben Sulayem denkt "Ik ben de Formule 1, en de coureurs zijn mijn onderdanen..."

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 12:18

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

