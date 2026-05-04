Andrea Kimi Antonelli schreef afgelopen weekend in Miami zijn derde Grand Prix op rij op zijn naam. De vreugde was groot, en na afloop ontving Antonelli veel felicitaties. Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem feliciteerde hem, maar deed dat op geheel eigen wijze. Het zorgde voor een ongemakkelijke situatie.

Antonelli startte de race in Miami op de pole position, maar zakte bij de start terug. Hij vocht zich op knappe wijze terug naar de kop, en sloeg uiteindelijk een gat waardoor Lando Norris hem niet meer kon aanvallen. Het was Antonelli's derde zege op rij, en hiermee breidde hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit.

Wat deed Ben Sulayem?

De vreugde was vanzelfsprekend groot, en Antonelli kreeg knuffels van zijn team, zijn familie en de andere coureurs. Na afloop stond hij in het parc fermé uit te puffen, en nam hij een flinke slok water om af te koelen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem zag het lachend aan, en besloot zich daarna te mengen in de gezelligheid. Hij pakte een andere fles water, en gooide die leeg over het hoofd van Antonelli. De jonge Italiaan reageerde echter niet, en liep weg.

Het was een opvallend pijnlijke situatie, en het werd alleen maar gênanter toen de regie besloot de ouders van Antonelli in beeld te brengen. Te zien was hoe ze met verbaasde blikken stonden te kijken naar de actie van Ben Sulayem. Antonelli leek zich er niet zo druk om te maken, en stond even later met een kletsnat hoofd interviewer Jenson Button te woord.

Niet de eerste keer

Op sociale media regende het reacties op de actie van Ben Sulayem, die wel vaker bijzondere acties uithaalt in het parc fermé. Hij feliciteerde de coureurs regelmatig op zijn eigen manier, en doet wel vaker opvallende uitspraken. Afgelopen weekend kondigde hij bijvoorbeeld aan dat de Formule 1 snel weer gaat overstappen naar V8-motoren, en leek hij te stellen dat de FIA net zo lang bleef wachten totdat ze een besluit konden nemen zonder inmenging van de motorfabrikanten.