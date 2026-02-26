user icon
icon

Bottas snapt niets van Verstappen: "Zo'n privéjet is zonde van je geld"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bottas snapt niets van Verstappen: "Zo'n privéjet is zonde van je geld"

Max Verstappen is, zoals eigenlijk de meeste Formule 1-coureurs, in het bezit van wat attractief speelgoed. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing beschikt over een aantal brullende auto's en bovendien vliegt hij de wereld over in zijn eigen privéjet. Iets waar F1-collega Valtteri Bottas maar weinig van begrijpt.

Sinds een aantal jaren reist Verstappen de wereld rond in zijn eigen vliegtuig. Eerst had hij een Dassault Falcon 900 en sinds 2025 kreeg hij een mooie upgrade met een Dassault Falcon 8X. Bottas, die komend jaar met zijn rentree in de F1 weer een hoop vluchten zal moeten boeken, begrijpt weinig van de aankopen van Verstappen. 

Meer over Max Verstappen Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb
 FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb

Bottas laat zich uit over privéjets

Op het Instagram-account van What's Next gaf Bottas meer uitleg over het aantal coureurs met privéjets. Zo vertelde hij waarom hij zelf geen eigen vliegtuig heeft. "Ik heb geen vliegtuig omdat het financieel niet rendabel is", zo klonk het. "Eigenlijk best veel coureurs hebben er een. We hebben Sergio Pérez in ieder geval, hij heeft er een. Fernando Alonso heeft er een, Max, die coureurs in ieder geval", voegde hij daaraan toe. 

Bottas legde daarbij uit waarom hij zelf geen privéjet heeft. "Het is efficiënter om te charteren. Ik wil bij bepaalde dingen geen geld verspillen. Dus de reden is simpel", aldus de Fin. 

Bottas zal moeten bijboeken

Bottas zal in ieder geval komend seizoen heel wat vluchten bij moeten boeken. De Fin - die een jaartje moest toekijken in 2025 - zal namelijk weer terugkeren op de grid met Cadillac, dat haar debuut maakt in de Formule 1. Samen met Pérez zal hij het eerste rijdersduo ooit vormen van de Amerikaanse renstal.

Voor Verstappen kwam het een aantal keren goed uit dat hij over een eigen vliegtuig beschikt. Zo kon hij vorig jaar in Miami later arriveren vanwege de geboorte van zijn dochter en kon hij tijdens de shakedown in Barcelona snel terug naar huis omdat hij kampte met een griepje.

Robin

Posts: 3.058

Aha daar is Babs alweer met de (naar eigen zeggen) knappe billen…. En wederom een stomme uitspraak.
Jij kan namelijk totaal niet beoordelen wat Bottas zich wel of. Iet kan veroorloven en evenmin of het team hem na komend seizoen wel- of niet houdt.

  • 8
  • 26 feb 2026 - 16:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Valtteri Bottas Red Bull Racing Cadillac

Reacties (33)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 31.997

    Denk zo dat GT3 rijden er niet in zou zitten zonder jet. Hij is ook gewoon meer bij zijn gezin door de jet.

    Hij kan echt veel meer met dat ding in de buurt. Of hij de jet er uit haalt met al die winstgevende activiteiten, weet ik niet , Maar ook zijn gevolg maat er gebruik van en ook die verdienen geld voor Verstappen.

    • + 2
    • 26 feb 2026 - 16:11
    • KiekisNL

      Posts: 2.219

      Idd, volgensmij heeft hij zelfs zijn oude jet nog die hij nu verhuurd.

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 16:19
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.278

      Veel privéjets worden tussendoor continue verhuurd aan zakenlui enz.. Geen idee of Maxie dat ook doet, maar je zou er misschien ook gewoon aan kunnen verdienen en als de Verstappens iets goed kunnen, is het wel geld verdienen :)

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 16:32
    • snailer

      Posts: 31.997

      Ondertussen stroomt het geld bij hem niet alleen binnen via zijn F1 activiteiten.
      Al zijn activiteiten die onder Verstappen punt com hangen zijn zeer succesvol, Allemaal dik gesponsord.
      Begreep zelfs dat hij nu Mercedes fabrisksstatus heeft voor zijn GT3 team.

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 16:39
  • Babs

    Posts: 219

    Bottas kan het zich simpelweg niet veroorloven, dus dit is gewoon ingegeven door jaloezie. Snap eerlijk gezegd niet wat hij nog in de Formule 1 te zoeken heeft. Cadillac zal hem eind dit jaar wel dumpen.

    • + 4
    • 26 feb 2026 - 16:18
    • Robin

      Posts: 3.058

      Aha daar is Babs alweer met de (naar eigen zeggen) knappe billen…. En wederom een stomme uitspraak.
      Jij kan namelijk totaal niet beoordelen wat Bottas zich wel of. Iet kan veroorloven en evenmin of het team hem na komend seizoen wel- of niet houdt.

      • + 8
      • 26 feb 2026 - 16:50
    • HermanInDeZon

      Posts: 675

      Om even op jouw niveau te reageren: wat Bottas in de F1 te zoeken heeft weten we niet, wat Max er nog te zoeken heeft naat zijn GT activiteiten wel: de poen om zich die jet te kunnen veroorloven.

      • + 4
      • 26 feb 2026 - 17:04
    • Snork

      Posts: 22.408

      Bottas heeft meer te zoeken in de F1 dan Babs in dit forum.

      Hoppetee, die is eruit.

      • + 5
      • 26 feb 2026 - 17:13
    • Aajd Flupke

      Posts: 89

      @Robin Max heeft alleen al aan basissalaris zo'n €50 miljoen per jaar meer dan Bottas, dus Babs heeft wel degelijk een punt.

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 17:39
    • Pietje Bell

      Posts: 33.361

      @Robin, die bedragen zijn op het www terug te vinden.
      Bottas heeft enkel als salaris tot 2026 $ 82 miljoen bij elkaar verdiend.
      Daarnaast heeft hij nog neveninkomsten gehad.

      Denk niet dat je dan snel besluit om daar € 55 miljoen van te gebruiken voor de aanschaf van een privéjet.

      • + 2
      • 26 feb 2026 - 17:53
    • Pietje Bell

      Posts: 33.361

      NB. En daar komen dan ook nog de jaarlijkse kosten bij die hij van zijn huidige salaris moet betalen. En die lopen flink in de papieren.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 17:55
    • snailer

      Posts: 31.997

      Denk zo dat Bottas veel jaren bij Mercedes heeft gecashet.

      Maag goed. Die fiets van hem is ook nietmisselijk. Moet hij toch voor zwoegen.

      Veel berichten hier. Gericht op Bottas en op Verstappen getuigen van extreme jaloezie.

      Hopelijk heeft in ieder geval Verstappen nog lang die jet, zodat hij nog een paar jaar in de F1 te zien is. Zonder Verstappen is het maar saai.

      Hoewel veel empathie voor Bottas, heb altijd de neiging Finnen wat meer te gunnen, moet ik ook bekennen dat ik Bottas niet heb gemist.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 17:59
    • HermanInDeZon

      Posts: 675

      Kan allemaal best zijn @Pietje Bell en @Aajd Flupke maar om het dan maar op "jaloezie" af te schuiven is natuurlijk een oordeel dat op nul gebaseerd is

      En al helemaal niet omdat in het artikel prima staat uitgelegd waarom Bottas er geen heeft

      Dat maakt de opmerking van Babs eerlijk gezegd vooral vrij kinderachtig en "oei ze durven hier iets over Max te zeggen dus ik zal maar vol in de aanval gaan" over komen

      • + 4
      • 26 feb 2026 - 18:04
    • snailer

      Posts: 31.997

      Wat mensen vergeten is dat een vliegtuig een afschrijving heeft. Als Verstappen al 55M heeft betaalt, dan is er gewoon een flinke restwaarde. Daarbij betwijfel ik dat Verstappen die 55M heeft betaald. Men wil hem graag in hun vliegtuig zien vleigen.

      De soep wordt absoluut niet zo heet gedronken.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 18:07
    • Larry Perkins

      Posts: 63.166

      Wat een onzin, in een privéjet kun je de soep net zo heet maken als op een chartervlucht...

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 19:36
  • The Wolf

    Posts: 186

    Vroeg me al af, wat vind Bottas nou van Max z'n privéjet, en nu weet ik het, hij vind het allemaal maar zonde van het geld.... Over naar de volgende vraag, wat vind Bottas van Max z'n jacht? Ik gok dat hij het zonde vind van het geld.

    • + 4
    • 26 feb 2026 - 16:23
    • Skoda F1

      Posts: 521

      Of Kelly? Nee die is haar gewicht in goud waard volgens mij!

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 16:45
  • dutchiceman

    Posts: 5.564

    Ik vind het wel heel bijzonder dat ik nu weet wat Bottas vindt van de jets van de coureurs.
    Hier ben ik heel blij mee.

    • + 1
    • 26 feb 2026 - 16:41
  • Pietje Bell

    Posts: 33.361

    Privéjet zonde van je geld?

    De gewone man kan bv. kiezen voor het OV, auto, motor of fiets om naar het werk te gaan.
    Fiets is het goedkoopst als je er dichtbij woont.
    Als je met de auto gaat kun je kiezen voor een simpele wagen, middenklasser of
    hele dure wagen als je daar het geld voor (over) hebt.
    In Max zijn geval moet hij de hele wereld over. Hij kan dan kiezen voor lijnvluchten,
    chartervluchten, privéjet huren of een eigen jet aanschaffen. Het is maar net
    hoeveel geld je voor die luxe en snellere verplaatsing (over) hebt.

    • + 7
    • 26 feb 2026 - 16:47
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.006

      Precies dat. Als je het (makkelijk) kan betalen - gewoon doen. Aangezien hij miljoenen verdient.. tja ik zou ook zo doen. Niks mis mee.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 17:47
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.119

      “Zonde van je geld” is net zo’n subjectieve mening als “hoeveel geld je over hebt voor die luxe etc”.

      Ze zijn allebei subjectief geldend.

      Daarbij heeft Bottas objectief gewoon gelijk los van smaak of voorkeur. Het ís duurder, ook als je zoveel reist als Max. Los daarvan kun je je afvragen of dat vele vliegen wel echt allemaal noodzakelijk is.

      • + 2
      • 26 feb 2026 - 18:31
    • Pietje Bell

      Posts: 33.361

      "Daarbij heeft Bottas objectief gewoon gelijk los van smaak of voorkeur.
      Het ís duurder, ook als je zoveel reist als Max.
      Los daarvan kun je je afvragen of dat vele vliegen wel echt
      allemaal noodzakelijk is.      "


      Nee, Max moet met de boot naar Australië en Japan, nou goed?

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 19:02
    • Larry Perkins

      Posts: 63.166

      Zal Max wat uitmaken dat het duurder is, hij vindt kennelijk andere maatstaven belangrijker, zoals comfort, flexibiliteit en minder last van medepassagiers...

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 19:43
    • Larry Perkins

      Posts: 63.166

      Bovendien, de Fin reageert als een Nederlander met zijn zuinigheid...

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 19:43
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.119

      Je gaat het punt voorbij Pietje.

      Het is én blijft een keuze. Het is niet zo dat F1 rijden een levensbehoefte is, dat vliegen ‘hoort’ er dan bij. Dat betekent niet dat het dan maar goed is.

      Er zijn inderdaad andere opties om te reizen welke vele malen verantwoordelijker zijn. Is dat haalbaar? Ja. Is dat comfortabel? Nee.

      En daar zit de crux. Comfort staat anno 2026 boven al het andere. En daar heb ik mijn vraagtekens bij.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 20:09
  • 919

    Posts: 3.998

    Valtteri heeft dan ook een iets ander leventje dan Max, waarvan zijn vrouwke gewoon een privéjet verlangt.
    En volgens mij zijn ze er happy mee. 👌

    • + 2
    • 26 feb 2026 - 17:22
    • hupholland

      Posts: 9.674

      Bottas is ook wel zo'n grijze muis dat hij ongestoord op een lijnvlucht kan stappen. Max heeft een privéjet ook gewoon haast nodig om zn privacy te waarborgen. Of je m dan moet kopen of leasen... eerlijk gezegd denk ik dat in Max zn geval kopen voordeliger is.

      • + 2
      • 26 feb 2026 - 18:44
    • Larry Perkins

      Posts: 63.166

      Als het vliegtuig eenmaal in de lucht is pakt Bottas de microfoon en roeptoetert: "Ik ben Valtteri Bottas, de Finse Formule 1-coureur en u vindt mij op stoel 489. Wilt u alstublieft een praatje komen maken? U mag mij gewoon wakker maken..."

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 19:48
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.006

    Als je zo verschrikkelijk veel geld verdient en het kan makkelijk betalen - waarom niet?
    Je vliegtuig zorgt voor gemak qua mobiliteit en minder tijdverlies. Je stapt in en vliegt. Hoef je ook niet ruim van te voren op vliegveld te zijn, als die lange rijen voor paspoortcontroles, wachten op je gate, wachten voor je gate, zoeken waar je je handbagage kan plaatsen, vertragingen, minder veiligheid.. Ik kan nog lang doorgaan.

    Kortom, Verstappen doet nits verkeerd. Hij heeft geld om al die ellende niet mee te hoeven maken en gelijk heeft hij.

    Bottas verdient simpelweg niet zo veel om 2 vliegtuigen te hebben, laat staan hele wereld daarmee rondvliegen. Of hij moet denken dat Verstappen net zo veel verdient als hij.

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 17:22
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.171

      Dat niet alleen , andere coureurs reizen ook met hem mee en geloof me dat niet voor niks zal zijn.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 19:55
  • Sander

    Posts: 1.626

    Het is naar mijn mening pas weggegooid geld als je er andere dingen voor moet laten. En voorlopig is dat bij Max nog niet zo schat ik in.

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 17:27
  • Need5Speed

    Posts: 3.551

    Een privéjet is als een eigen huis. Het is er altijd voor je, je kan het inrichten zoals je wilt, je kan je vrienden meenemen en er een party houden en het geeft niet (zoveel) als er wat stuk gaat als je daar zelf niet mee zit.
    Je bespaart een hoop geld door te charteren maar dat is net alsof je steeds naar een ander hotel gaat in plaats van naar je eigen huis. En wat je niet bespaart is tijd - je privéjet is er altijd, die charter moet je maar afwachten of alles lukt steeds.

    Zelf loop ik veel en wat ik niet kan lopen doe ik met de auto. Ik kan mijn privéjet niet kwijt bij mijn werk, en ook al niet op de oprit, en charteren helpt dan ook niet.

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 20:05
  • jd2000

    Posts: 7.602

    Maar Bottas heeft wel een dure off the road fiets.

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 20:06

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar