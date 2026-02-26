Max Verstappen is, zoals eigenlijk de meeste Formule 1-coureurs, in het bezit van wat attractief speelgoed. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing beschikt over een aantal brullende auto's en bovendien vliegt hij de wereld over in zijn eigen privéjet. Iets waar F1-collega Valtteri Bottas maar weinig van begrijpt.

Sinds een aantal jaren reist Verstappen de wereld rond in zijn eigen vliegtuig. Eerst had hij een Dassault Falcon 900 en sinds 2025 kreeg hij een mooie upgrade met een Dassault Falcon 8X. Bottas, die komend jaar met zijn rentree in de F1 weer een hoop vluchten zal moeten boeken, begrijpt weinig van de aankopen van Verstappen.

Bottas laat zich uit over privéjets

Op het Instagram-account van What's Next gaf Bottas meer uitleg over het aantal coureurs met privéjets. Zo vertelde hij waarom hij zelf geen eigen vliegtuig heeft. "Ik heb geen vliegtuig omdat het financieel niet rendabel is", zo klonk het. "Eigenlijk best veel coureurs hebben er een. We hebben Sergio Pérez in ieder geval, hij heeft er een. Fernando Alonso heeft er een, Max, die coureurs in ieder geval", voegde hij daaraan toe.

Bottas legde daarbij uit waarom hij zelf geen privéjet heeft. "Het is efficiënter om te charteren. Ik wil bij bepaalde dingen geen geld verspillen. Dus de reden is simpel", aldus de Fin.

Bottas zal moeten bijboeken

Bottas zal in ieder geval komend seizoen heel wat vluchten bij moeten boeken. De Fin - die een jaartje moest toekijken in 2025 - zal namelijk weer terugkeren op de grid met Cadillac, dat haar debuut maakt in de Formule 1. Samen met Pérez zal hij het eerste rijdersduo ooit vormen van de Amerikaanse renstal.

Voor Verstappen kwam het een aantal keren goed uit dat hij over een eigen vliegtuig beschikt. Zo kon hij vorig jaar in Miami later arriveren vanwege de geboorte van zijn dochter en kon hij tijdens de shakedown in Barcelona snel terug naar huis omdat hij kampte met een griepje.