De geruchtenmolen draaide al weken op volle toeren, maar nu is er duidelijkheid. Andrea Kimi Antonelli en Eliska Babickova vormen geen koppel meer. Babickova zelf heeft via sociale media bevestigd dat er een punt is gezet achter de relatie met de Mercedes-junior.

Terwijl Antonelli en Mercedes vol in de voorbereiding zitten voor het nieuwe Formule 1-seizoen, gaf Babickova tekst en uitleg. In een video op TikTok en Instagram besloot ze zelf komaf te maken met alle speculaties die de voorbije weken opdoken.

Babickova: “Ik heb zelf de knoop doorgehakt”

Babickova windt er geen doekjes om. “Ja, het klopt: we zijn niet langer samen. Ik heb zelf beslist om de relatie te beëindigen”, klinkt het openhartig. Volgens haar zat de onzekerheid al langer in de relatie. Zelfs in februari waren ze nog zoekende. “We probeerden toen nog uit te vissen waar we precies stonden. We hadden daar zelf geen duidelijk antwoord op.”

Dat is volgens haar ook de reden waarom ze eerder zweeg. Terwijl de geruchten zich opstapelden, hield zij de lippen op elkaar. “Er werd al een tijd over gepraat, maar ik heb bewust niets gezegd. We wisten zelf nog niet goed hoe het zat, dus wilde ik ook niets naar buiten brengen.”

“Geen drama en geen sprake van ontrouw”

Wat haar naar eigen zeggen vooral stoorde, waren de verhalen die rondgingen. “Ik heb zoveel onzin en verzonnen verhalen voorbij zien komen. Dat klopt gewoon niet. Daarom wil ik het zelf rechtzetten, zodat die walgelijke speculaties stoppen.”

Over de breuk zelf blijft ze helder. Volgens Babickova groeiden ze uit elkaar op persoonlijk vlak. “Ik voelde dat we in het leven en richting de toekomst niet meer op dezelfde golflengte zaten. Onze waarden begonnen te verschillen en dan houdt het op.” Ze benadrukt dat er geen groot schandaal of derde persoon in het spel was. “Ontrouw is nooit het probleem geweest. We hadden onze moeilijkheden, maar anderen hebben daar niets mee te maken.” Antonelli zelf heeft voorlopig nog niet publiekelijk gereageerd op het nieuws.