Verstappen krijgt bijval: Red Bull Ford-topman maant FIA tot actie

De motorregels in de Formule 1 blijven voer voor discussie. Ben Hodgkinson, de grote man achter Red Bull Powertrains, steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij ziet liever een open wapenwedloop dan het huidige kluwen aan beperkingen dat door de Fédération Internationale de l'Automobile werd ingevoerd.

Vanaf 1 maart moeten alle motorleveranciers hun krachtbron laten homologeren. Dat betekent dat de FIA de motor goedkeurt en dat teams er in principe het hele seizoen mee moeten rijden, met slechts enkele update-momenten.

“Geef mij maar een keiharde ontwikkelingsstrijd”

Hodgkinson is duidelijk geen fan van het systeem. Naast de homologatie zijn er vaste updatevensters, het ADUO-systeem voor achterblijvers én een budgetplafond van 190 miljoen dollar. Volgens hem stapelen de beperkingen zich op. “Persoonlijk zou ik het liefst de homologatie schrappen en gewoon een keiharde strijd voeren op motorvlak. Dat is wat ik echt zou willen. Maar we zitten nu eenmaal in een andere realiteit. Er is een kostenplafond en er zijn limieten op testuren. Dat zijn op zich al stevige beperkingen.”

Volgens de Brit is het speelveld daardoor al voldoende gereguleerd. Extra regels maken de competitie volgens hem niet noodzakelijk eerlijker, maar wel ingewikkelder.

“Een motor update je niet in een paar weken”

Toch begrijpt Hodgkinson waarom er vangnetten bestaan, zoals het ADUO-systeem. Hij wijst erop dat de ontwikkeling van een motor veel meer tijd vraagt dan die van een chassis. “Wat volgens mij vaak onderschat wordt, is hoe lang het duurt om een motorconcept aan te passen. Als ik iets wijzig, moet ik niet twee wagens updaten, maar een hele pool van krachtbronnen. Dat kunnen er zomaar tien of twaalf zijn. Dat kost enorm veel tijd.”

Bovendien kunnen fabrikanten niet zomaar experimenteren zodra de motor gehomologeerd is. “Je kunt geen onderdelen introduceren die niet volledig getest zijn, want dan loop je het risico op betrouwbaarheidsproblemen. Sommige metalen onderdelen hebben een productietijd van twaalf weken, daarna moet alles nog getest en uitgerold worden. Als een team bij de eerste race een duidelijk vermogensvoordeel heeft, duurt het dus even voor je dat dichtloopt. Daarom is een systeem om achterstanden te corrigeren ergens wel noodzakelijk. Maar geloof me: als ik vandaag twintig kilowatt extra kon vinden, zou ik dat meteen doen.”

NicoS

Posts: 20.155

Wat heeft Ford ermee van doen? Hodgkinson is niet van Ford……

  • 5
  • 26 feb 2026 - 18:17
Reacties (6)

Login om te reageren
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.007

    Een ontwikkelingsstrijd met budgetcap is vrijwel onmogelijk omdat je simpelweg beperkt bent qua testen of extra mensen/middelen aantrekken.

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 17:30
    • gridiron

      Posts: 3.226

      Een echte ontwikkelingstijd is inderdaad niet mogelijk, maar als de technische beperkingen worden afgevoerd kan er wel iets gebeuren.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 17:57
    • StevenQ

      Posts: 10.231

      Waarom zou je extra mensen moeten aantrekken, alle teams hebben de mensen al in huis die deze motor hebben ontwikkeld, net zoals ze geen extra mensen hoeven aan te nemen om de auto zelf te ontwikkelen gedurende het seizoen.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 18:04
    • F1jos

      Posts: 5.062

      De "newcomer status" geeft RBPT dus een directe financiële vrijstelling van de standaard budgetcap. De ADUO-regels zijn een apart technisch vangnet voor als de motorprestaties tegenvallen, al hoopt RBPT die waarschijnlijk niet nodig te hebben.
      Hier toont aan dat Ford een geweldige zelfvertrouwen hebben in hun potentie als motor bouwer, Cosworth mythe doet wederom hun intrede in de F1.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 18:18
  • NicoS

    Posts: 20.155

    Wat heeft Ford ermee van doen? Hodgkinson is niet van Ford……

    • + 5
    • 26 feb 2026 - 18:17
    • da_bartman

      Posts: 6.436

      Idd, weer amateurisme ten top hier.

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 22:56

