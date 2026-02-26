De motorregels in de Formule 1 blijven voer voor discussie. Ben Hodgkinson, de grote man achter Red Bull Powertrains, steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij ziet liever een open wapenwedloop dan het huidige kluwen aan beperkingen dat door de Fédération Internationale de l'Automobile werd ingevoerd.

Vanaf 1 maart moeten alle motorleveranciers hun krachtbron laten homologeren. Dat betekent dat de FIA de motor goedkeurt en dat teams er in principe het hele seizoen mee moeten rijden, met slechts enkele update-momenten.

“Geef mij maar een keiharde ontwikkelingsstrijd”

Hodgkinson is duidelijk geen fan van het systeem. Naast de homologatie zijn er vaste updatevensters, het ADUO-systeem voor achterblijvers én een budgetplafond van 190 miljoen dollar. Volgens hem stapelen de beperkingen zich op. “Persoonlijk zou ik het liefst de homologatie schrappen en gewoon een keiharde strijd voeren op motorvlak. Dat is wat ik echt zou willen. Maar we zitten nu eenmaal in een andere realiteit. Er is een kostenplafond en er zijn limieten op testuren. Dat zijn op zich al stevige beperkingen.”

Volgens de Brit is het speelveld daardoor al voldoende gereguleerd. Extra regels maken de competitie volgens hem niet noodzakelijk eerlijker, maar wel ingewikkelder.

“Een motor update je niet in een paar weken”

Toch begrijpt Hodgkinson waarom er vangnetten bestaan, zoals het ADUO-systeem. Hij wijst erop dat de ontwikkeling van een motor veel meer tijd vraagt dan die van een chassis. “Wat volgens mij vaak onderschat wordt, is hoe lang het duurt om een motorconcept aan te passen. Als ik iets wijzig, moet ik niet twee wagens updaten, maar een hele pool van krachtbronnen. Dat kunnen er zomaar tien of twaalf zijn. Dat kost enorm veel tijd.”

Bovendien kunnen fabrikanten niet zomaar experimenteren zodra de motor gehomologeerd is. “Je kunt geen onderdelen introduceren die niet volledig getest zijn, want dan loop je het risico op betrouwbaarheidsproblemen. Sommige metalen onderdelen hebben een productietijd van twaalf weken, daarna moet alles nog getest en uitgerold worden. Als een team bij de eerste race een duidelijk vermogensvoordeel heeft, duurt het dus even voor je dat dichtloopt. Daarom is een systeem om achterstanden te corrigeren ergens wel noodzakelijk. Maar geloof me: als ik vandaag twintig kilowatt extra kon vinden, zou ik dat meteen doen.”