Carlos Sainz heeft een eerste balans opgemaakt na een moeilijke voorbereiding van Williams op het nieuwe Formule 1-seizoen. De Spanjaard stelt dat het team de verloren testtijd grotendeels heeft ingehaald, maar waarschuwt tegelijk dat er nog veel werk wacht.

Williams kende een valse start toen het team de shakedown in Barcelona moest missen door vertragingen in de ontwikkeling van de nieuwe wagen. De FW48 zou naar verluidt kampen met overgewicht. Daardoor begon de Britse renstal met een achterstand aan de wintertests, al kon het team in Bahrein alsnog belangrijke stappen zetten.

Williams maakt verloren tijd goed

Volgens Sainz draaide de eerste testweek vooral om één doel. “We wilden zoveel mogelijk kilometers maken om de tijd die we in Barcelona verloren hebben, te compenseren. Dat is goed gelukt. De wagen was vanaf het begin betrouwbaar en dat gaf ons de kans om veel data te verzamelen”, aldus de Spanjaard tegenover diverse media in Bahrein.

Toch bracht die aanpak ook duidelijke zwakke punten aan het licht. “We hebben meteen gezien waar onze beperkingen liggen en er zijn nog behoorlijk wat zaken die beter moeten. Vorige week ging het vooral om rijden, maar nu beginnen we eindelijk meer te focussen op pure snelheid en prestaties.”

Achterstand nog niet volledig weggewerkt

De Spanjaard legt uit dat het gemiste testwerk nog steeds invloed heeft. “Omdat we Barcelona hebben gemist, lopen we achter in het begrijpen van de juiste afstelling. Normaal ontdek je daar al waar het optimale set-upvenster ligt. Dat proces begint bij ons nu pas echt.”

Toch ziet Sainz ook positieve signalen. “De omstandigheden waren vorige week extreem lastig door de wind, maar nu zijn ze veel stabieler. Daardoor worden de auto’s voorspelbaarder en makkelijker te rijden. We hebben enkele aanpassingen gedaan aan de set-up en het lijkt erop dat we de goede richting uitgaan. Maar er is nog veel werk nodig.”