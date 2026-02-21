Zak Brown tempert de verwachtingen rond McLaren richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Volgens de Amerikaan staat zijn team voorlopig een stapje achter op de concurrentie, terwijl vooral Ferrari en Mercedes tijdens de wintertests een sterke indruk maken.

De tests in Bahrein bevestigen volgens Brown wel dat de traditionele top vier opnieuw de dienst zullen uitmaken. Toch denkt de McLaren-topman dat zijn team nog niet op hetzelfde niveau zit als de grootste rivalen, terwijl ook Red Bull Racing voorlopig moeilijk te peilen blijft.

Ferrari en Mercedes maken indruk

Brown was openhartig over de eerste krachtsverhoudingen. “Ik verwacht dat we opnieuw bij de top vier horen, maar ik denk niet dat we momenteel helemaal vooraan staan. Het wordt een lang seizoen en er zal nog veel ontwikkelen, dus er kan nog veel veranderen.”

De CEO ziet vooral twee teams die zich sterk tonen. “De jongens in het rood en de mannen in het zilver ogen momenteel erg competitief. Ferrari en Mercedes maken een goede indruk. Tegelijk denk ik dat we nog niet het volledige plaatje van Red Bull hebben gezien.”

Onzekerheid rond Red Bull blijft groot

Binnen de paddock leeft het gevoel dat Red Bull nog snelheid achter de hand heeft. “Het lijkt erop dat zij hun echte potentieel nog niet hebben laten zien. Dat maakt het moeilijk om nu al duidelijke conclusies te trekken over de rangorde”, klinkt het.

Brown verwacht daarom opnieuw een spannende strijd. “De vier topteams lijken dicht bij elkaar te zitten en zullen waarschijnlijk opnieuw vechten om de belangrijke posities. Voor ons ligt de focus nu op verdere ontwikkeling, want dat zal uiteindelijk het verschil maken in dit seizoen.”

Max Verstappen en Red Bull slaagden er het afgelopen jaar in om McLaren het vuur regelmatig aan de schenen te leggen. Daar waar het team uit Woking over de beste auto beschikte in 2025, vocht de Nederlander tot de laatste race met Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. Uiteindelijk ging de Brit - met slechts twee punten voorsprong op Verstappen - met de titel aan de haal in Abu Dhabi.