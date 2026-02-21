user icon
Brown en McLaren bang voor Verstappen? "Red Bull houdt iets achter"

Zak Brown tempert de verwachtingen rond McLaren richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Volgens de Amerikaan staat zijn team voorlopig een stapje achter op de concurrentie, terwijl vooral Ferrari en Mercedes tijdens de wintertests een sterke indruk maken.

De tests in Bahrein bevestigen volgens Brown wel dat de traditionele top vier opnieuw de dienst zullen uitmaken. Toch denkt de McLaren-topman dat zijn team nog niet op hetzelfde niveau zit als de grootste rivalen, terwijl ook Red Bull Racing voorlopig moeilijk te peilen blijft.

Ferrari en Mercedes maken indruk

Brown was openhartig over de eerste krachtsverhoudingen. “Ik verwacht dat we opnieuw bij de top vier horen, maar ik denk niet dat we momenteel helemaal vooraan staan. Het wordt een lang seizoen en er zal nog veel ontwikkelen, dus er kan nog veel veranderen.”

De CEO ziet vooral twee teams die zich sterk tonen. “De jongens in het rood en de mannen in het zilver ogen momenteel erg competitief. Ferrari en Mercedes maken een goede indruk. Tegelijk denk ik dat we nog niet het volledige plaatje van Red Bull hebben gezien.”

Onzekerheid rond Red Bull blijft groot

Binnen de paddock leeft het gevoel dat Red Bull nog snelheid achter de hand heeft. “Het lijkt erop dat zij hun echte potentieel nog niet hebben laten zien. Dat maakt het moeilijk om nu al duidelijke conclusies te trekken over de rangorde”, klinkt het.

Brown verwacht daarom opnieuw een spannende strijd. “De vier topteams lijken dicht bij elkaar te zitten en zullen waarschijnlijk opnieuw vechten om de belangrijke posities. Voor ons ligt de focus nu op verdere ontwikkeling, want dat zal uiteindelijk het verschil maken in dit seizoen.”

Max Verstappen en Red Bull slaagden er het afgelopen jaar in om McLaren het vuur regelmatig aan de schenen te leggen. Daar waar het team uit Woking over de beste auto beschikte in 2025, vocht de Nederlander tot de laatste race met Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. Uiteindelijk ging de Brit - met slechts twee punten voorsprong op Verstappen - met de titel aan de haal in Abu Dhabi.

WickieDeViking

Posts: 441

De teambazen en collega coureurs hebben toch echt Verstappen gekozen als beste coureur vorig seizoen, SennaS.

Dus dat Norris de "best" is, omdat hij WK is, is niet zo zwart-wit.

  • 19
  • 21 feb 2026 - 13:04
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing

Reacties (24)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.670

    Maar gelukkig heeft McLaren Norris.... Die moet de kastanjes uit het vuur halen. Mochten ze 3 tienden te korte komen, dan zorgt Norris daar wel voor...

    • + 3
    • 21 feb 2026 - 11:47
    • SennaS

      Posts: 11.545

      Als regerend wk ben je inderdaad de best, anders was je natuurlijk geen wk.
      En na een 1e titel worden relatief jonge coureurs alleen maar beter.

      • + 2
      • 21 feb 2026 - 12:12
    • Knalpijp

      Posts: 2.408

      Die heeft geen ballen, laat staan kastanjes!!

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 12:15
    • SennaS

      Posts: 11.545

      Moet je nagaan, zelfs met kastanjes (jij kent hem kennelijk goed ;-), wordt hij wk. En zodra zijn ballen zijn ingedaald kan de rest helemaal inpakken.

      • + 4
      • 21 feb 2026 - 12:18
    • WickieDeViking

      Posts: 441

      De teambazen en collega coureurs hebben toch echt Verstappen gekozen als beste coureur vorig seizoen, SennaS.

      Dus dat Norris de "best" is, omdat hij WK is, is niet zo zwart-wit.

      • + 19
      • 21 feb 2026 - 13:04
    • f(1)orum

      Posts: 9.557

      @Wickie: Ik zou je (serieuze) reacties op @SennaS gewoon staken, als ik jou was. Deze persoon heeft een aantal quotes als toetsenbordmacro's geprogrammeerd, zoals "Russell is de best Next gen", "Russell is de snelste F1 coureur", "RBR is altijd aan het janken bij de FIA" en ook nu al weer een andere toets waaronder de macro hangt: "Als regerend wk ben je inderdaad de beste, anders was je geen wk". Te pas en te onpas drukt hij op een van deze F-toetsen en gaat dan wellicht lekker achterover leunen welke reacties hij nu weer oproept. Dat mag uiteraard, want dit is een vrij forum waar uiteraard uiteenlopende meningen geplaatst kunnen worden en hij is niet de enige, want er zijn ook bepaalde anderen hier die graag reacties willen uitlokken en meestal erg negatief zijn over een bepaalde coureur en/of team, maar aangezien jij vaak (serieus) ingaat op deze repeterende quotes, zou ik hier geen moeite meer aan verspillen, als ik jou was.
      M.b.t. het statement dat de huidige, regerend wk de beste is, ben ik het met jou eens, dat dit natuurlijk volledig anders wordt gezien door velen. Naast meeste teambazen en collega coureurs hebben ook verreweg de meeste pundits, waarvan veel afkomstig van 'het eiland' aangegeven dat Max vorig jaar de beste was en niet Norris. Zelfs velen hier op dit forum, welke geen Max fan zijn, hebben dit beaamd. De enige naam vanuit Sky Sports, voor zover ik het me kan herinneren, die Max niet als de beste bestempelde, was Bernie Collins; zij wees Oscar Piastri als beste aan....

      • + 8
      • 21 feb 2026 - 13:52
    • snailer

      Posts: 31.912

      De beste is degene die ook daadwerkelijk de beste is.

      Voor mij is dit sinds halverwege 2019 Verstappen.

      Maar als jij vindt dat Norris de beste is, dan hoop ik dat je er goed bij slaapt. Het plaatst overigens nog veel meer in perspectief van wat je zegt.

      • + 2
      • 21 feb 2026 - 13:53
    • SennaS

      Posts: 11.545

      Snailer,
      Max was een aantal jaren de beste en dat is nu Norris en waarom niet nu hij steeds beter zal worden. Trouwens Lewis was in 2019 en 2020 veruit de beste coureur en Max vrij foutgevoelig, maar smaken verschillen. Max is momenteel haast foutloos en 1 vd beste (ooit) en zoals het altijd gegaan is, alle toppers worden een keer door de nieuwe garde.
      De snelste is in mijn ogen je grote vriend Russell en zal ongetwijfeld ooit de beste worden als hij een topauto heeft.
      Waarschijnlijk zal Max in jou ogen de beste blijven zolang hij racet, trouw blijven is niet erg, dat plaats ook het e.e.a in perspectief wat jij schrijft.
      En dat mag.

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 14:15
    • SennaS

      Posts: 11.545

      *door de nieuwe garde overtroffen

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 14:15
    • Rvb1979

      Posts: 1.252

      Norris met mclaren waren het beste pakket , maar max was duidelijk de beste coureur. Niet alleen mijn mijn woorden maar ook van de mensen die er echt verstand van horen te hebben

      • + 3
      • 21 feb 2026 - 17:15
    • WickieDeViking

      Posts: 441

      SennaS, dus jij negeert compleet de teambazen en collega coureurs? Dan mag jij eens haarfijn uitleggen waarom precies Norris op dit moment de beste coureur is.

      En dan niet aankomen met: omdat hij wk is. Dat is natuurlijk een dooddoener. Als Norris volgend seizoen na de eerste race chronisch ziek wordt en het hele seizoen niet kan rijden, is hij ook niet opeens de slechtste coureur, omdat hij dan de minste punten heeft. Dus dat argument is al gecounterd.

      Ben benieuwd welke argumenten je anders hebt. :)

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 18:21
  • Larry Perkins

    Posts: 63.079

    Als Brown bang is voor Verstappen moet hij hem opsluiten in zijn schuur, dat werkt met schoonmoeders in ieder geval prima!

    • + 0
    • 21 feb 2026 - 12:24
    • f(1)orum

      Posts: 9.557

      Ik dacht altijd dat jij een bloedhekel had aan je schoonmoeder, maar blijkbaar ben je gewoon bang voor haar? ;-)

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 12:27
    • Larry Perkins

      Posts: 63.079

      Allebei @f(1)orum, maar het blijft toch je schoonmoedertje hè...

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 12:30
    • f(1)orum

      Posts: 9.557

      Yep, ik ben inmiddels , 'verschoond 'van een schoonmoeder

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 12:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.527

      Ik heb er heel lang op moeten wachten....maar die van mij heeft gelukkig ook het loodje gelegd....en dat werd tijd.

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 13:03
    • F1jos

      Posts: 5.044

      James Vowles is ook bang.
      Red Bull zag er echt goed uit totdat we het over hun krachtbron hadden. Sindsdien hebben ze hem behoorlijk teruggeschroefd.
      Die hoge topsnelheid op de woensdag zie je niet meer terug.

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 15:41
  • Politik

    Posts: 9.739

    Denk dat hij gelijk heeft over dat de top 4 teams vooraan de dienst uit gaan maken. Verschil met de overige teams lijkt aardig groot.

    De verschillende race simulaties van afgelopen weken, laten een wisselend beeld zien
    Één ding hebben ze wel gemeen, Mercedes komt vrijwel overal als beste uit die simulaties. Denk dan ook dat zij het snelste team zullen zijn aan het begin van het F1 seizoen. Verder heb ik wat analyses gelezen, waarbij gesteld wordt dat RB (lees: Verstappen) het batterij management uitstekend onder de knie heeft, waar Ferrari en Mclaren een wat beter en breder downforce niveau hebben.

    Op naar de kwalificatie in Australië 🏎

    • + 1
    • 21 feb 2026 - 12:47
    • WickieDeViking

      Posts: 441

      Ik denk dat je het goed samenvat, maar er zit wel wat nuance in. Mercedes lijkt inderdaad sterk in de simulaties, maar dat betekent niet automatisch dat ze ook de eerste GP’s het snelst zullen zijn. Teams kunnen tijdens tests bewust wat verbergen of met verschillende brandstofniveaus rijden.

      Verstappen is blijkbaar inderdaad goed in batterijbeheer, wat een voordeel kan geven op circuits waar energie efficiëntie belangrijk is. Ferrari en McLaren hebben inderaad een wat hogere downforce, wat hun bochtengedrag goed maakt, maar dat kan hen op rechte stukken iets kosten.

      Ben wel benieuwd of Ferrari op het rechte stuk meer voordeel haalt uit hun "speciale" achtervleugel dan andere teams. Al denk ik dat ze die vooral gaan inzetten bij bijvoorbeeld Monza.

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 13:36
    • Maximo

      Posts: 9.817

      Ik vraag mij af of die vleugel met zijn relatieve lange draaitijd wel zo fijn is voor de coureurs qua drive ability.

      Op Monza lijkt het mij trouwens helemaal niet wenselijk, daar rijdt iedereen al met nauwelijks achtervleugel dus dan gaat die draaiende achtervleugel bij het openen en sluiten kortstondig als een parachute werken, lijkt mij niet fijn.

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 14:09
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.137

    Ik moet mijn complimenten aan Brown geven. Hij lijkt een veel zijn afgevallen.

    We gaan het zien wat Australie ons brengt. Rbr en mercedes houden zeker nog wat achter. Jammer dat Marko niet meer Rbr zit want daar haalde je ook nog altijd wel wat uit hoe het team ervoor staat.

    • + 0
    • 21 feb 2026 - 13:06
    • Pietje Bell

      Posts: 33.288

      Ja, Marko verklapte nog wel eens iets. Soms te enthousiast/positief.
      Jos heeft deze keer die rol op zich genomen en Jos is veel realistischer.

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 13:25
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 862

    Ik hoop vooral dat Ferrari niet weer de wintertestkampioen is en bij de eerste de beste race het nakijken heeft. Leclerc verdient nu een goede bolide waarmee hij voor het allerhoogste kan gaan knokken!

    • + 4
    • 21 feb 2026 - 13:21

