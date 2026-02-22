Bij Aston Martin heerst er ondanks een moeizame wintertest opvallend veel vertrouwen in de toekomst. De Britse renstal kende problemen tijdens de tweede test in Bahrein, maar volgens Pedro de la Rosa is er één grote reden waarom paniek uitblijft: Adrian Newey.

De ervaren Spanjaard gelooft dat de nieuwe sterke man binnen het team cruciaal zal zijn in de heropbouw. Aston Martin kampte met technische problemen, waardoor Fernando Alonso een groot deel van zijn programma miste en Lance Stroll amper in actie kwam.

De la Rosa onder de indruk van leiderschap Newey

Volgens Pedro de la Rosa heeft de komst van Adrian Newey vooral intern een groot verschil gemaakt. “Het team zelf is eigenlijk niet zo veranderd. We zijn nog altijd dezelfde mensen, maar sinds Adrian er is, is zijn leiderschap gewoon onbetwistbaar”, zo beweerde hij tegenover aanwezige pers.

De la Rosa wijst vooral naar de aanpak na moeilijke momenten. “Na een zware testdag sprak hij het hele team toe tijdens de technische briefing. Zijn visie is zo duidelijk dat iedereen exact weet wat er moet gebeuren. Vroeger had iedereen zijn eigen theorie, maar nu trekt iedereen in dezelfde richting. Dat zorgt ervoor dat al onze middelen maximaal benut worden.”

Geen paniek ondanks tegenvallende prestaties

De Spanjaard benadrukt dat de sfeer binnen het team totaal anders is dan in vorige jaren. “Het klinkt misschien vreemd, maar die momenten waarop hij spreekt, zijn enorm inspirerend. Zeker wanneer het tegenzit. Als alles goed gaat, heb je geen leider nodig. Het is net wanneer het moeilijk wordt dat zo iemand onmisbaar is.”

Bij Aston Martin is er dan ook geen sprake van onrust, ondanks de achterstand. “We zijn niet tevreden, dat is duidelijk. Niemand is blij als je een seconde trager bent dan verwacht. Maar tegelijk maakt niemand zich zorgen. Het gevoel is anders: we weten dat we dit kunnen omdraaien. Dit is absoluut geen verloren zaak.”