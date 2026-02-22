user icon
Raakt Aston Martin al in paniek? "Niemand is gelukkig momenteel"

Raakt Aston Martin al in paniek? "Niemand is gelukkig momenteel"

Bij Aston Martin heerst er ondanks een moeizame wintertest opvallend veel vertrouwen in de toekomst. De Britse renstal kende problemen tijdens de tweede test in Bahrein, maar volgens Pedro de la Rosa is er één grote reden waarom paniek uitblijft: Adrian Newey.

De ervaren Spanjaard gelooft dat de nieuwe sterke man binnen het team cruciaal zal zijn in de heropbouw. Aston Martin kampte met technische problemen, waardoor Fernando Alonso een groot deel van zijn programma miste en Lance Stroll amper in actie kwam.

De la Rosa onder de indruk van leiderschap Newey

Volgens Pedro de la Rosa heeft de komst van Adrian Newey vooral intern een groot verschil gemaakt. “Het team zelf is eigenlijk niet zo veranderd. We zijn nog altijd dezelfde mensen, maar sinds Adrian er is, is zijn leiderschap gewoon onbetwistbaar”, zo beweerde hij tegenover aanwezige pers.

De la Rosa wijst vooral naar de aanpak na moeilijke momenten. “Na een zware testdag sprak hij het hele team toe tijdens de technische briefing. Zijn visie is zo duidelijk dat iedereen exact weet wat er moet gebeuren. Vroeger had iedereen zijn eigen theorie, maar nu trekt iedereen in dezelfde richting. Dat zorgt ervoor dat al onze middelen maximaal benut worden.”

Geen paniek ondanks tegenvallende prestaties

De Spanjaard benadrukt dat de sfeer binnen het team totaal anders is dan in vorige jaren. “Het klinkt misschien vreemd, maar die momenten waarop hij spreekt, zijn enorm inspirerend. Zeker wanneer het tegenzit. Als alles goed gaat, heb je geen leider nodig. Het is net wanneer het moeilijk wordt dat zo iemand onmisbaar is.”

Bij Aston Martin is er dan ook geen sprake van onrust, ondanks de achterstand. “We zijn niet tevreden, dat is duidelijk. Niemand is blij als je een seconde trager bent dan verwacht. Maar tegelijk maakt niemand zich zorgen. Het gevoel is anders: we weten dat we dit kunnen omdraaien. Dit is absoluut geen verloren zaak.”

Ik blijf wel even opletten of de sponsornaam de komende tijd gaat veranderen in Arampco....

    Ik vond het geluid opvallend, leek helemaal niet in de buurt te komen van het maximale toerental. Klonk als een John Deere, die zijn ook groen.

      De meest unieke en waardevolle John Deere is toch echt roze...

      Zit die Racing Point vleugel nog vast?

    Ik blijf wel even opletten of de sponsornaam de komende tijd gaat veranderen in Arampco....

      Je bent aardig op dreef de laatste tijd @forum! LOL!
      Leuk, ga zo door.

      Als de ellende blijft aanhouden kunnen ze hun naam beter veranderen in Aston Migraine.

    Als je de zaak pas halverwege het seizoen op de rails krijgt, is het wel degelijk een verloren zaak.

    Daarnaast, steeds minder mensen weten waar het team nu eigenlijk voor staat. Ja, een onsuccesvol team met te veel geld, maar eigenlijk nog minder dan dat.
    Het is in ieder geval niet langer, wat men graag wil dat jij denkt - het vlaggenschip van een historisch automerk. Dat is nl slechts de voorgevel. Inmiddels staan de twee onderdelen juridisch volledig los van elkaar. AMR is slechts een asset van een investeringsbedrijf. Eigenlijk een zielloze toko, zeg maar. Niet echt iets om voor te juichen of mee verbonden te voelen. Het kan dus op een dag zomaar verkocht zijn en dan bijvoorbeeld BYD-F1 heten.

      Zo zie ik het ook. Ik heb totaal 0,0 gevoel met het team (van miljardair Stroll) of hun 'badge van AM'. Maar met Alonso en Newey had ik goede hoop op een extra wagen om rekening mee te houden voorin... en het zou jammer zijn als dat er niet van komt.

      Ik denk helemaal niet dat het een verloren zaak is als ze het pas halverwege het seizoen op de rit krijgen. Deze reglementen gelden nog een aantal jaar en dit eerste jaar was sowieso afwachten hoe de verhoudingen liggen.
      Als ze dit jaar als overgangsjaar beschouwen en volgend jaar of in 2028 serieus meedoen om de prijzen, is het een uitstekende prestatie.
      Want zelfs als Newey de beste auto bouwt, ben je afhankelijk van de motor die Honda je geeft. Maar die komen er ook wel. Als ze er maar niet weer voortijdig uit stappen.

      Ik herhaal het nog maar eens. Adrian Newey heeft bij zijn aanstelling meteen gezegd dat men pas in 2027 de eerste succes(jes) mocht verwachten, dat de faciliteiten en infrastructuur prima waren maar dat het team nog moest worden opgebouwd.
      Dus wat dat betreft is de achterstand niet zo vreemd, alhoewel die wellicht voor Newey zelf misschien ook groter is dan verwacht...

