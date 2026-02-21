Valtteri Bottas heeft een boekje opengedaan over zijn samenwerking met Lewis Hamilton bij Mercedes. De Fin houdt warme gevoelens over aan de vier seizoenen dat hij teamgenoot was van de zevenvoudig wereldkampioen, al kon hij hem nooit echt verschalken. Komend jaar krijgt Bottas wederom de kans om te racen tegen Hamilton.

In 2017 arriveerde Bottas bij Mercedes, dat op dat moment hét benchmark was in de Formule 1. Een aantal sterke jaren bij Williams, de exit van Nico Rosberg nadat hij wereldkampioen was geworden in 2016 en de nauwe banden met manager Toto Wolff, maakten allemaal mogelijk dat hij de kans kreeg om in de beste F1-auto van dat moment te stappen.

Bottas kon niet op tegen Hamilton

Bottas reed uiteindelijk van 2017 tot en met 2021 voor Mercedes. In zijn vier seizoenen bij de Duitse renstal verzamelde hij tien overwinningen, 20 pole positions en in totaal 58 podiumplekken. Maar de Fin kon het nooit opnemen tegen het fenomeen Hamilton, die in die periode maar liefst vier wereldkampioenschappen naar zich toe wist te trekken.

Zelf erkende Bottas ook dat de Engelsman een maatje te groot voor hem was. "Ik heb natuurlijk mijn best gedaan om hem te verslaan en dat is me in veel races en kwalificaties ook gelukt, maar over het hele seizoen is het me nooit gelukt", aldus de 36-jarige in gesprek met diverse media.

Bottas keert weer terug op de grid

Desondanks heeft hij altijd een goede relatie gehad met de man uit Stevenage en beweert hij zelfs dat zij nu goede vrienden zijn. "Maar ik heb veel van hem geleerd, en ik denk dat het me gevormd heeft tot de persoon die ik nu ben. Uiteindelijk zijn we vrienden geworden."

Komend seizoen zal Bottas wederom met Hamilton op de drivers parade te bewonderen zijn. De Fin zal dan zijn rentree maken in de Formule 1 met Cadillac, dat zijn debuut maakt in de koningsklasse van de autosport.