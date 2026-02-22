user icon
icon

Verstappen wil jonge karters kansen bieden: "Anders wordt het te duur"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen wil jonge karters kansen bieden: "Anders wordt het te duur"

Max Verstappen staat erom bekend nog veel meer te doen buiten zijn werkzaamheden in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing is regelmatig te bewonderen in GT3 en verschijnt regelmatig in het simracen. De Nederlander benadrukte dat hij daarmee kansen wil bieden aan jonge karters die mikken op een carrière in de autosport. 

Onder de naam Verstappen.com Racing werkt de Nederlander nauw samen met Team Redline. De renstal zet zich voornamelijk in voor E-racing en heeft met Verstappen aan boord een geweldige ambassadeur. Zelf praatte de Nederlander er uitgebreid over en schemerde door welke doelen hij heeft met het initiatief buiten de F1 om. 

Meer over Max Verstappen FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb
 Verstappen nestelt zich tussen Mercedes en McLaren, Ferrari zorgt voor controverse

Verstappen nestelt zich tussen Mercedes en McLaren, Ferrari zorgt voor controverse

19 feb

Verstappen wil kansen bieden

In gesprek met David Coulthard bij Up to Speed, vertelde Verstappen over wat hij wil bereiken met simracen. "Karten wordt zo duur. En mensen die het geld er niet voor hebben, of die de mogelijkheid niet krijgen, of gewoon niet de juiste kans krijgen, geven het op of stappen over op simracen", zo klonk het. 

"Ik zie veel kinderen die daar een carrière proberen op te bouwen en die allemaal dromen van racen in het echt. Ik heb zoiets soortgelijks meegemaakt met mijn coureur die nu in GT3 rijdt. Ik probeer gewoon een kans te creëren. Ik wil ze een carrière geven. Zodat ze fabriekscoureur kunnen worden in welke endurance-categorie dan ook", voegde hij daaraan toe. 

Verstappen en simracing gaan hand in hand

Daar waar veel puristen in de Formule 1 vaak sceptisch spraken over het racen in een simulator, kan Verstappen er juist geen genoeg van krijgen. Zelf hoopt hij de sport met zijn merk alleen maar uit te kunnen breiden. "Wat is endurance-racen tegenwoordig toch mooi, met zoveel fabrikanten die mensen geweldige carrières en platforms bieden. En voor mij is dat precies wat ik wil. Ik wil ze een kans geven via simracen." 

Verstappen wekte vorig jaar indruk door de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife te winnen in een GT3-bolide van Ferrari. De Nederlander deed dat met Chris Lulham aan zijn zijde, die zelf groot werd door veel te racen in de E-series. 

Rimmer

Posts: 13.157

Mooi initiatief. Er is zo ongelofelijk veel talent, een deel daarvan is een nog groter talent dan wat er in de F1 rijdt.
Vergelijk het met de opkomst van talent shows. Geef mensen een kans en ineens blijken er veeeeel meer mensen te zijn die de sterren van de hemel zingen en beter blijken te zin... [Lees verder]

  • 5
  • 22 feb 2026 - 07:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.157

    Mooi initiatief. Er is zo ongelofelijk veel talent, een deel daarvan is een nog groter talent dan wat er in de F1 rijdt.
    Vergelijk het met de opkomst van talent shows. Geef mensen een kans en ineens blijken er veeeeel meer mensen te zijn die de sterren van de hemel zingen en beter blijken te zingen dan gearriveerde beroemde zangers.
    Dat zal met racen niet anders zijn. Er lopen, ook in NL, mensen rond die nooit zulke racen maar qua talent een Bottas of Perez naar huis rijden.
    Max is de uitzondering, er zal hier en daar wel iemand op aarde rondlopen die net zoveel talent heeft maar niemand heeft dat ook zo kunnen ontwikkelen als Max.
    Een tweede Max zie ik de komende decennia dan ook niet opstaan maar wel mensen die qua talent op gelijke hoogte zitten.
    Ik gok zelfs dat binnen 10 jaar een vrouwelijk super talent haar weg de racerij in vindt.

    • + 5
    • 22 feb 2026 - 07:58
    • Snork

      Posts: 22.377

      Er zit bij mensen talent wat ze door omstandigheden nooit zullen ontdekken. Zo kan de potentieel beste langebaanschaatser ergens in Zuid-Sudan wonen. Je komt er pas achter als je in de omstandigheden komt waarin dat talent zich kan tonen.
      Mooi dat Max dit initiatief start om potentiële racetalentjes de kans te geven.

      • + 1
      • 22 feb 2026 - 13:57
  • Need5Speed

    Posts: 3.543

    Sim racen is een mooie filtering.
    Het is niet zo dat als je onverslaanbaar bent in de sim je ook vooraan rijdt in het echt. Maar als je ook na lang proberen niet mee kan komen in de sim ga je zeker geen potten breken op de baan.

    • + 1
    • 22 feb 2026 - 09:33
    • snailer

      Posts: 31.921

      Fysiek zit er ook een filter. Daar heb ik erg last van gehad. In de sim, wat in mijn tijd niet een ding was, heb je geen last van gewicht. Of van lengte. 2 meter geeft meer spierweefsel. Meer gewicht. Maar ook geeft het issues in veel race klasses door de fit.
      Siemens hebben zelfs een voordeel ten opzichte van niet simmers. Ze kunnen niet voelen met de kant. Als je nooit hebt geracet is het mogelijk moeilij in te leven. Maar de eerste die een slide, overstuur dan wel onderstuur, registreerd is de bips. Zeg omdat je in de auto zit. Registratie daarvan is niet mogelijk in de sim.
      Ze moeten het dus doen met 1 biologische sensor minder.

      Van Verstappen is het mooi dat hij voor mensen zonder geld of een breed netwerk, wel de mogelijkheid geeft.
      Voor hij ook sim talenten in een echte auto zet kan hij al veel van de mentaliteit pijlen.

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 11:12
    • WickieDeViking

      Posts: 443

      snailer, tegenwoordig heb je ook sensors voor je bips. Dat is de seat-of-the-pants feedback en daar heb je volgens mij 3 verschillende systemen voor tegenwoordig.

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 12:53
    • WickieDeViking

      Posts: 443

      Snel even opgezocht:

      Tactiele Feedback (Bass Shakers)
      Haptische Pads
      Full Motion & G-Seats

      Verstappen gebruikt trouwens geen "bips" sensor.

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 12:55
  • Pietje Bell

    Posts: 33.294

    Ondertussen gaf Yuki het publiek in San Francisco waar voor hun geld.
    De video even helemaal tot het einde uitkijken, meerdere delen.

    www.instagram.com/reel/DVC_JHWkRa4/

    • + 0
    • 22 feb 2026 - 10:16
    • Need5Speed

      Posts: 3.543

      "Geef mijn Porsie maar aan Fikkie" moet hij gedacht heb ben.

      • + 0
      • 22 feb 2026 - 13:34
  • Pietje Bell

    Posts: 33.294

    Meer beelden uit San Francisco.

    www.instagram.com/p/DVC61VqEVEa/?img_index=11

    www.instagram.com/p/DVCIEhYkhcR/

    • + 0
    • 22 feb 2026 - 10:25

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar