Max Verstappen staat erom bekend nog veel meer te doen buiten zijn werkzaamheden in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing is regelmatig te bewonderen in GT3 en verschijnt regelmatig in het simracen. De Nederlander benadrukte dat hij daarmee kansen wil bieden aan jonge karters die mikken op een carrière in de autosport.

Onder de naam Verstappen.com Racing werkt de Nederlander nauw samen met Team Redline. De renstal zet zich voornamelijk in voor E-racing en heeft met Verstappen aan boord een geweldige ambassadeur. Zelf praatte de Nederlander er uitgebreid over en schemerde door welke doelen hij heeft met het initiatief buiten de F1 om.

Verstappen wil kansen bieden

In gesprek met David Coulthard bij Up to Speed, vertelde Verstappen over wat hij wil bereiken met simracen. "Karten wordt zo duur. En mensen die het geld er niet voor hebben, of die de mogelijkheid niet krijgen, of gewoon niet de juiste kans krijgen, geven het op of stappen over op simracen", zo klonk het.

"Ik zie veel kinderen die daar een carrière proberen op te bouwen en die allemaal dromen van racen in het echt. Ik heb zoiets soortgelijks meegemaakt met mijn coureur die nu in GT3 rijdt. Ik probeer gewoon een kans te creëren. Ik wil ze een carrière geven. Zodat ze fabriekscoureur kunnen worden in welke endurance-categorie dan ook", voegde hij daaraan toe.

Verstappen en simracing gaan hand in hand

Daar waar veel puristen in de Formule 1 vaak sceptisch spraken over het racen in een simulator, kan Verstappen er juist geen genoeg van krijgen. Zelf hoopt hij de sport met zijn merk alleen maar uit te kunnen breiden. "Wat is endurance-racen tegenwoordig toch mooi, met zoveel fabrikanten die mensen geweldige carrières en platforms bieden. En voor mij is dat precies wat ik wil. Ik wil ze een kans geven via simracen."

Verstappen wekte vorig jaar indruk door de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife te winnen in een GT3-bolide van Ferrari. De Nederlander deed dat met Chris Lulham aan zijn zijde, die zelf groot werd door veel te racen in de E-series.