Sainz kritisch op nieuwe regels: "Ik was liever bij het oude gebleven"

Sainz kritisch op nieuwe regels: "Ik was liever bij het oude gebleven"

De vooruitzichten van het nieuwe Formule 1-seizoen zijn voor Carlos Sainz allesbehalve hoopgevend. Omdat Williams zijn nieuwe auto niet op tijd wist af te krijgen, kwam hij niet in actie tijdens de shakedown in Barcelona. Sainz oogde teleurgesteld, maar was tegelijkertijd ook kritisch op de nieuwe regelgeving.

Sainz maakte vorig jaar de overstap naar Williams, want hij werd bij zijn vorige werkgever Ferrari vervangen door Lewis Hamilton. De Spanjaard wist met de Britse renstal twee podiums te pakken. Iets wat een Williams-coureur voor de laatste keer deed in 2015. Destijds waren het Felipe Massa en Valtteri Bottas die twee keer het podium wisten te vinden. 

Nieuwe regels, nieuwe kansen

Sainz hoopte eigenlijk niet dat de regels zouden veranderen, maar hij laat tegenover Sport.de weten dat er toch een klein voordeel aan de nieuwe reglementen zitten:  "Aan de ene kant ben ik erg enthousiast, omdat het een compleet nieuwe set regels is, wat betekent dat alle teams en alle coureurs met een schone lei beginnen. We willen die kans zo goed mogelijk benutten."

Toch had Sainz liever de oude regels behouden."Tegelijkertijd had ik natuurlijk graag nog een paar jaar met de standaardregels gewerkt om mijn aanpassingsvermogen op peil te houden en mijn kennis over de oude regels aan Williams te blijven doorgeven", zo laat hij weten. De Spanjaard moest eerst aanpassen aan de Williams, maar eindigde het seizoen uiteindelijk op de negende plaats in het kampioenschap.

Sainz is tevreden bij Williams

De Spanjaard kan toch leven met de nieuwe reglementen: "Maar ik neem het voor lief, het is een van de belangrijkste redenen waarom ik naar dit team ben overgestapt en waarom ik Williams heb gekozen als mijn toekomstige project. Dat komt omdat ik veel vertrouwen heb in het traject dat we met het project hebben afgelegd, nu we deze nieuwe regels tegemoet gaan, en ik hoop dat we weer een stap in de goede richting kunnen zetten." Sainz gaat in Bahrein voor het eerst in actie komen, want Williams gaat dan de allereerste meters maken in 2026. 

Politik

Posts: 9.695

Sainz is niet de eerste coureur die niet zo enthousiast is over de nieuwe regelementen.
Dat is best zorgelijk, want de F1 ligt toch voor een groot deel in handen van de coureurs.

Laten we hopen dat het enthousiasme nog toe gaat nemen, want binnen 2 of 3 jaar nieuwe regelementen zit volgens mij ... [Lees verder]

  • 1
  • 8 feb 2026 - 11:19
Reacties (2)

  Politik

    Posts: 9.695

    Sainz is niet de eerste coureur die niet zo enthousiast is over de nieuwe regelementen.
    Dat is best zorgelijk, want de F1 ligt toch voor een groot deel in handen van de coureurs.

    Laten we hopen dat het enthousiasme nog toe gaat nemen, want binnen 2 of 3 jaar nieuwe regelementen zit volgens mij niemand op te wachten.

    • + 1
    8 feb 2026 - 11:19
    Maximo

      Posts: 9.763

      Maar de reden die hij opvoert heeft eigenlijk niks met de nieuwe regels te maken, eerder dat hij dacht nog wat voordeel te hebben bij het behouden van de oude om daarmee bij Williams nog te stappen te kunnen maken.

      • + 0
      8 feb 2026 - 12:34

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

