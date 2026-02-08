De vooruitzichten van het nieuwe Formule 1-seizoen zijn voor Carlos Sainz allesbehalve hoopgevend. Omdat Williams zijn nieuwe auto niet op tijd wist af te krijgen, kwam hij niet in actie tijdens de shakedown in Barcelona. Sainz oogde teleurgesteld, maar was tegelijkertijd ook kritisch op de nieuwe regelgeving.

Sainz maakte vorig jaar de overstap naar Williams, want hij werd bij zijn vorige werkgever Ferrari vervangen door Lewis Hamilton. De Spanjaard wist met de Britse renstal twee podiums te pakken. Iets wat een Williams-coureur voor de laatste keer deed in 2015. Destijds waren het Felipe Massa en Valtteri Bottas die twee keer het podium wisten te vinden.

Nieuwe regels, nieuwe kansen

Sainz hoopte eigenlijk niet dat de regels zouden veranderen, maar hij laat tegenover Sport.de weten dat er toch een klein voordeel aan de nieuwe reglementen zitten: "Aan de ene kant ben ik erg enthousiast, omdat het een compleet nieuwe set regels is, wat betekent dat alle teams en alle coureurs met een schone lei beginnen. We willen die kans zo goed mogelijk benutten."

Toch had Sainz liever de oude regels behouden."Tegelijkertijd had ik natuurlijk graag nog een paar jaar met de standaardregels gewerkt om mijn aanpassingsvermogen op peil te houden en mijn kennis over de oude regels aan Williams te blijven doorgeven", zo laat hij weten. De Spanjaard moest eerst aanpassen aan de Williams, maar eindigde het seizoen uiteindelijk op de negende plaats in het kampioenschap.

Sainz is tevreden bij Williams

De Spanjaard kan toch leven met de nieuwe reglementen: "Maar ik neem het voor lief, het is een van de belangrijkste redenen waarom ik naar dit team ben overgestapt en waarom ik Williams heb gekozen als mijn toekomstige project. Dat komt omdat ik veel vertrouwen heb in het traject dat we met het project hebben afgelegd, nu we deze nieuwe regels tegemoet gaan, en ik hoop dat we weer een stap in de goede richting kunnen zetten." Sainz gaat in Bahrein voor het eerst in actie komen, want Williams gaat dan de allereerste meters maken in 2026.