Juan Pablo Montoya denkt dat Adrian Newey nog niet het achterste van zijn tong heeft laten zien. Volgens de voormalig F1-coureur houdt Aston Martin bewust iets achter tijdens de wintertests en verschijnt de echte AMR26 pas bij de seizoensopener.

De Britse renstal kende tot nu toe een moeizame voorbereiding, maar Montoya vermoedt dat het team in Melbourne met een compleet ander pakket zal verschijnen dan in Barcelona en Bahrein.

Montoya verwacht verrassing van Aston Martin

De interesse rond Aston Martin F1 Team is groot richting 2026. De AMR26 is de eerste bolide die volledig onder leiding van Newey werd ontwikkeld en bovendien de eerste met een fabriekssamenwerking met Honda. Toch oogde de wagen tijdens de tests voorlopig niet indrukwekkend.

Volgens Montoya hoeft dat weinig te betekenen. “Als je naar de auto’s kijkt, lijken ze allemaal op elkaar, behalve die van Aston Martin. Dat kan twee dingen betekenen: of niemand heeft het juiste concept gevonden, of iedereen houdt zich nog in omdat ze wél iets hebben ontdekt.”

De Colombiaan verwacht dat het echte werk pas later komt. “De aerodynamische pakketten zullen nog sterk veranderen richting Melbourne. Adrian kennende zal hij wachten tot het laatste moment. Tijdens tests probeert hij meestal niets definitiefs uit.”

Twijfels over betrouwbaarheid en Honda

Montoya benadrukt ook dat Newey nooit tevreden is, wat volgens hem net de kracht van de topontwerper vormt. “Adrian is een pessimist. Hij zegt altijd dat alles beter kan. Zelfs toen hij bij Red Bull Racing een dominante auto had gebouwd, vond hij die niet goed genoeg. Toch wonnen ze bijna alles.”

Toch ziet Montoya ook een ander vraagstuk. “De grootste vraag voor mij is de betrouwbaarheid. Hoe sterk is Honda als fabrieksteam met maar één partner? Ook Audi zit in die situatie.”

Hij verwijst daarbij naar de testkilometers van de concurrentie. “Audi reed in drie dagen zo’n 600 kilometer, terwijl Mercedes-AMG Petronas Formula One Team en Scuderia Ferrari duizenden kilometers afwerkten. Zolang Aston Martin het vermogen niet hoeft terug te schroeven, verwacht ik geen grote problemen. Maar de twee grootste vraagtekens blijven voor mij de betrouwbaarheid en niet zozeer de pure snelheid.”

Cyril Ratatouille

Posts: 3.273

Newey gaat voor het snelste concept, maar daar moet je mee kunnen omgaan. Max kon dat heel goed, Checo wat minder. Zal voor Lance wel een uitdaging worden (en voor Alonso ook). Dat gezegde hebbende, lijken ze zowel qua auto als motor behoorlijk achter te liggen op de top. Persoonlijk geloof ik er... [Lees verder]

  • 1
  • 21 feb 2026 - 14:52
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.273

    Newey gaat voor het snelste concept, maar daar moet je mee kunnen omgaan. Max kon dat heel goed, Checo wat minder. Zal voor Lance wel een uitdaging worden (en voor Alonso ook). Dat gezegde hebbende, lijken ze zowel qua auto als motor behoorlijk achter te liggen op de top. Persoonlijk geloof ik er niet in dat deze combinatie ooit echt succesvol wordt. Alles kan, maar het voelt te geforceerd en meestal werkt dat niet.

    • + 1
    • 21 feb 2026 - 14:52
    • Joeppp

      Posts: 8.305

      Ach, Hill, Mansell, Vettel, Hakinnen, Prost, Villeneuve konden allemaal goed met een Newey auto omgaan. Alleen Senna had er wat meer moeite mee.

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 16:30
    • Pietje Bell

      Posts: 33.288

      Adrian Newey zei bij de F1-commissie dat de Honda motor de accu
      niet eens oplaadt tot de ondergrens van 250 kW, laat staan 350kW.

      • + 1
      • 21 feb 2026 - 17:55

show sidebar