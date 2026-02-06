user icon
Analyse: Heeft Sainz wel de juiste keuze gemaakt met Williams?

<b> Analyse: </b> Heeft Sainz wel de juiste keuze gemaakt met Williams?

Carlos Sainz gaat zich opmaken voor zijn tweede Formule 1-seizoen met het team van Williams, maar de vooruitzichten zijn allesbehalve rooskleurig. Het team uit Grove slaagde er namelijk niet in om de auto op tijd af te krijgen voor de shakedown in Barcelona. De prangende vraag hangt dan in de lucht: Heeft Sainz met Williams wel de juiste keuze gemaakt in 2024?

Na het seizoen van 2023, stortte de wereld van Sainz in. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen kreeg te horen van Ferrari dat hij het veld moest ruimen voor de komst van Lewis Hamilton. Nadien beleefde hij een ijzersterk seizoen, alleen waren de posities bij Red Bull Racing, McLaren en Mercedes al bezet. Hierdoor had hij in het middenveld de teams voor het uitkiezen, namelijk Williams, Alpine en Sauber (later Audi). Eerstgenoemde trok uiteindelijk aan het langste eind. 

Sainz herpakt zich bij Williams

Het eerste jaar van Sainz bij het team van James Vowles begon enorm moeizaam. De Spanjaard crashte in zijn eerste race in Australië, pakte in de eerste seizoenshelft nauwelijks punten en ondertussen greep teamgenoot Alexander Albon het ene na het andere goede resultaat. Even vroeg de paddock zich af: is Sainz daadwerkelijk zo goed als dat er beweerd wordt? 

Maar Sainz pakte zich uitstekend in de tweede seizoenshelft van 2025. De viervoudig Grand Prix-winnaar bleef stoïcijns en wist zich langzaam te settelen in de auto. Dat resulteerde in een aantal ijzersterke resultaten met twee uitschieters in Azerbeidzjan en Qatar. Daar bezorgde hij Williams twee podiumplekken. 

Grote problemen dienen zich aan

De entree van de gloednieuwe reglementen in de Formule 1 biedt kansen aan Williams en Sainz. Vanwege een van de meest drastische veranderingen in de geschiedenis van de sport, zijn alle teams genoodzaakt een compleet nieuwe auto te bouwen. Sainz en Albon waren enorm optimistisch en hoopten op die manier zich te kunnen mengen bij de topteams. 

Maar de torenhoge verwachtingen van de twee Williams-rijders, heeft het team uit Grove voorlopig niet weten waar te maken. De motor van Mercedes werkt naar behoren, maar een behoorlijke rekenfout heeft ervoor gezorgd dat de FW48, naar verluidt, maar liefst twintig kilo te zwaar zal zijn. Hierdoor hebben Sainz en Albon geen ronde kunnen rijden tijdens de shakedown in Barcelona en is voorlopige aansluiting bij de top, niet realistisch. 

Wat moet Sainz nu doen? 

Het valt dus te betwijfelen of Sainz wel de juiste keuze heeft gemaakt door bij Williams te tekenen. De geluiden vanuit de paddock beweren zelfs dat het Britse team, voorlopig, misschien wel de minste auto heeft gebouwd. Inmiddels is de FW48 gepresenteerd en hebben zij in besloten kring een aantal testronden kunnen rijden. Maar vechten voor overwinningen of podiumplekken, dat zal er voor Sainz voorlopig niet in zitten. 

Aangezien Sainz heeft uitgesproken wereldkampioen te willen worden, begint de tijd toch te dringen. Inmiddels is hij 31 jaar en heeft hij slechts vier Grands Prix gewonnen, daar waar de experts beweren dat er veel meer in zit. Eind 2026 loopt het contract af van de in Madrid-geboren coureur, net als 16 anderen op de grid. Wellicht dat er meer voor Sainz ergens anders in het verschiet ligt.

DutchTifosi

Posts: 2.802

Hij had weinig keus. De topteams wouden hem niet en Audi is ook een groot vraagteken waar ze terechtkomen de komende jaren.

Dat Williams stappen heeft gemaakt voor 2026 laat zien dat ze prima mensen hebben. Alleen je kan soms de boot missen, ook als je de beste technische mensen zal hebben. Ik ... [Lees verder]

  • 2
  • 6 feb 2026 - 14:17
Reacties (6)

  • DutchTifosi

    Posts: 2.802

    Hij had weinig keus. De topteams wouden hem niet en Audi is ook een groot vraagteken waar ze terechtkomen de komende jaren.

    Dat Williams stappen heeft gemaakt voor 2026 laat zien dat ze prima mensen hebben. Alleen je kan soms de boot missen, ook als je de beste technische mensen zal hebben. Ik verwacht Williams wel wat sterker terug later in het jaar.

    • + 2
    • 6 feb 2026 - 14:17
    • Maximo

      Posts: 9.756

      Klopt, het was kiezen tussen Alpine of Williams en gezien afgelopen seizoen was de keuze voor Williams de juiste.

      Om nu in de test fase al te stellen dat Alpine een betere keuze was geweest is nogal voorbarig.

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 14:42
  • Trelas

    Posts: 1.120

    Ik vind dat Sainz het vorig jaar best goed heeft gedaan als nieuweling in het team, en uiteindelijk toch een aardig pak punten gepakt met 1 van de mindere auto's.

    En ik denk zeker dat het de juiste keuze is geweest, welke andere keuze was er? Alpine, serieus? Of Audi als nieuw team. Nee ik heb het idee (of had eind vorig jaar het idee) dat Williams weer naar boven komt in de komende jaren, net als McLaren dat de afgelopen jaren heeft gedaan.

    But, only time will(iams) tell...

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 14:25
  • Maximo

    Posts: 9.756

    Een betere vraag zou zijn, heeft Ferrari wel de juiste keuze gemaakt door Sainz weg te sturen voor een coureur in zijn nadagen die zijn jongere teamgenoot bij Mercedes al niet meer de baas was op het circuit.

    • + 1
    • 6 feb 2026 - 14:43
    • Elektropunkz

      Posts: 928

      De vraag stellen is hem beantwoorden

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 15:14
  • Erik FW34

    Posts: 3.806

    Misschien, heel vreemd, maar zouden we anders even oordelen tot na een race of 5 of Williams inderdaad de boot gemist heeft. Zo'n beetje elk team is op het moment te zwaar.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 15:19

