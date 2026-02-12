user icon
Red Bull laat concurrentie schrikken: "Stap voor op de rest"

Het team van Red Bull Racing kampt vandaag met problemen, maar ze hebben wel veel indruk gemaakt op de concurrentie met hun nieuwe krachtbron. Williams-coureur Carlos Sainz schrok zich namelijk een hoedje toen hij zag hoe Red Bull om is gegaan met de nieuwe motorregels.

Red Bull heeft vandaag in de ochtendsessie in Bahrein amper kunnen rijden vanwege een hydraulisch probleem. Gisteren was dat wel anders, en wist Max Verstappen de meeste rondjes van de dag te rijden. De Nederlander beleefde een sterke dag, en de nieuwe krachtbron van Red Bull Ford Powertrains leek ook naar wens te functioneren. Sterker nog, Mercedes-teambaas Toto Wolff durfde te beweren dat Red Bull op dit moment het sterkste team is.

Wolff stelde dat Red Bull op motorisch vlak een voordeel had ten opzichte van de concurrentie. De Oostenrijker wees naar de energie-inzet van Red Bull, iets wat wordt geregeld door de elektrische componenten van de krachtbron. Volgens Wolff heeft Red Bull op dit punt een flinke voorsprong op de concurrentie.

Heeft Wolff gelijk over Red Bull?

Williams-coureur Carlos Sainz is het eens met Wolff, en legde aan Motorsport.com uit wat hem was opgevallen bij Red Bull: "Het is nog steeds heel vroeg in het seizoen, maar als ik naar de GPS-data van gisteren kijk, dan klopt het dat wat Red Bull Ford Powertrains met wat ze doen, echt een stap voor liggen op de rest. Het gaat hier niet om een klein stapje, maar echt een grote stap. Het is heel erg indrukwekkend."

'Dat is heel erg indrukwekkend'

Sainz is diep onder de indruk van wat Red Bull laat zien: "Als ze het voor elkaar krijgen om bij de eerste race onder de nieuwe regels, met een compleet nieuwe motor en nieuwe mensen aan te komen, en de beste en snelste motor hebben, dan moet je je hoed voor ze afnemen. Wat ze gisteren hebben laten zien was namelijk echt heel erg indrukwekkend."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.441

"Red Bull laat concurrentie schrikken"

Max was klaar met zijn stint, stapte uit de auto en zette zijn helm af.
De concurrentie liep brakend van schrik door de pitstraat.....dit hadden ze nog niet meegemaakt vandaag.

  • 3
  • 12 feb 2026 - 11:33
Reacties (7)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.120

    De temperatuur van het asfalt is nu 40 graden en om 11:00 uur heeft men de
    PU van de RB22 voor het eerst laten draaien. Zou hij nog de baan op gaan voor 12:00 uur?

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 11:31
    • Larry Perkins

      Posts: 62.935

      Denk het wel, denk dat de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij het vallen van de finishvlag, uit het niets naar buiten komt rijden...

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 12:24
    • Pietje Bell

      Posts: 33.120

      :-))

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 12:34
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.441

    "Red Bull laat concurrentie schrikken"

    Max was klaar met zijn stint, stapte uit de auto en zette zijn helm af.
    De concurrentie liep brakend van schrik door de pitstraat.....dit hadden ze nog niet meegemaakt vandaag.

    • + 3
    • 12 feb 2026 - 11:33
    • f(1)orum

      Posts: 9.503

      Voor @Ouw is iedere dag Groundhog Day....

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 11:36
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.441

      Het gaat maar door, en door en door.....alsof ik niets anders te doen hebt.

      • + 2
      • 12 feb 2026 - 11:43
    • snailer

      Posts: 31.776

      Ik wist al dat deze van je zou komen, Ouw. Je stelt niet teleur.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 11:49

