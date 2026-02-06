user icon
Albon ontevreden bij Williams: "Het is niet waarop we gehoopt hadden"

Albon ontevreden bij Williams: "Het is niet waarop we gehoopt hadden"

Williams heeft de FW48 voor het Formule 1-seizoen 2026 officieel onthuld en is meteen de baan op gegaan in Silverstone. De Britse renstal begint het nieuwe tijdperk echter met een achterstand, iets waar ook Alex Albon zich openlijk over heeft uitgesproken.

Waar vrijwel alle teams al een volledige testweek achter de rug hebben, ontbrak Williams volledig tijdens de wintertest in Barcelona. Alleen Aston Martin kwam daar niet tot drie volle dagen, maar reed met 66 ronden alsnog aanzienlijk meer kilometers dan de equipe uit Grove, die pas deze week voor het eerst in actie kwam.

Albon had liever andere start gezien

Na de eerste shakedown met de FW48 liet Albon via social media van zich horen. De Brits-Thaise coureur steekt niet onder stoelen of banken dat hij het seizoen liever anders was begonnen. Een ‘normale’ voorbereiding met meerdere testdagen zat er voor Williams simpelweg niet in.

“De eerste meters met de FW48 zijn een feit, en eerlijk gezegd hadden we ons de start van het seizoen anders voorgesteld”, schrijft Albon. “Toch voelt het fantastisch om weer in de auto te zitten. Dit moment zegt niet alles over hoe ons jaar eruit zal zien”.

Problemen in aanloop naar 2026

De moeizame start kent een duidelijke oorzaak. De FW48 kampte tijdens de ontwikkeling met de nodige problemen en slaagde aanvankelijk niet voor de crashtest. Inmiddels is dat obstakel genomen, waardoor de auto dinsdag gepresenteerd kon worden en Albon en Carlos Sainz eindelijk hun eerste echte ronden konden rijden.

Albon spreekt desondanks zijn waardering uit richting het team. “Een dikke pluim voor iedereen in Grove”, vervolgt hij. “Na een paar pittige maanden hebben zij het toch voor elkaar gekregen om ons hier in Silverstone aan het rijden te krijgen. Volgende halte is Bahrein, laten we er samen een sterk seizoen van maken”.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Alexander Albon Williams

show sidebar