Het team van Red Bull Racing moet het bij de testweek in Bahrein doen zonder teambaas Laurent Mekies. De Fransman moet noodgedwongen de testdagen overslaan vanwege een kleine medische ingreep, en zal volgende week wel aanwezig zijn bij de laatste testweek van het voorseizoen.

Voor het team van Red Bull staat er deze week een belangrijke test op het programma. Eind vorige maand maakten ze veel indruk tijdens de besloten testweek in het koude Barcelona, en het is voor hen belangrijk om ook in het warmere Bahrein veel data te verzamelen. Red Bull rijdt dit jaar voor het eerst met een eigen krachtbron, die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld.

Max Verstappen zal morgen de testweek voor Red Bull gaan aftrappen, en zal daarna het stuur overgeven aan zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar. Voor Red Bull is het belangrijk dat er niets misgaat, maar ze moeten het volgens De Telegraaf wel doen zonder de teambaas Laurent Mekies.

Wat is er aan de hand?

De krant meldt dat Mekies de drie testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein aan zich voorbij moet laten gaan. Red Bull laat aan De Telegraaf weten dat Mekies een kleine, routinematige medische ingreep heeft ondergaan, en dat hij daarom niet aanwezig kan zijn bij de testdagen.

De testweek gaat morgen van start, en Red Bull krijgt dus een kleine tegenslag te verwerken. Volgens De Telegraaf zal Mekies wel in nauw contact blijven staan met het team, en vervult hij zijn functie dus op afstand. Het is de verwachting dat hij er volgende week tijdens de tweede testweek in Bahrein wel weer bij is.

Veel successen in korte tijd

Mekies staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij het team van Red Bull Racing. De Fransman volgde Christian Horner op, en onder zijn leiding wist het team weer successen te boeken met Verstappen. Mekies kwam over van Red Bulls zusterteam Racing Bulls, en was eerder werkzaam bij onder meer het team van Ferrari en bij autosportfederatie FIA.