user icon
icon

Brown reageert wederom fel: "Norris en Piastri worden gelijk behandeld"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brown reageert wederom fel: "Norris en Piastri worden gelijk behandeld"

Zak Brown heeft met verbazing gereageerd op de aantijgingen uit Australië dat McLaren Oscar Piastri zou hebben benadeeld in de titelstrijd. De discussie over vermeende partijdigheid groeide in 2025 uit tot een nationaal debat en bereikte zelfs het Australische parlement.

McLaren kroonde zich vorig seizoen voor het eerst sinds 1998 weer tot dubbel wereldkampioen. Lando Norris pakte zijn eerste wereldtitel bij de coureurs, terwijl het team ook bij de constructeurs de concurrentie aftroefde.

Meer over Lando Norris <b> Officieel: </b> Wereldkampioen McLaren lanceert bolide voor komend seizoen

Officieel: Wereldkampioen McLaren lanceert bolide voor komend seizoen

9 feb
 McLaren verandert 'papaya-rules': Piastri kreeg er hoofdpijn van

McLaren verandert 'papaya-rules': Piastri kreeg er hoofdpijn van

7 feb

Titelstrijd kantelt na Zandvoort

Na het uitvallen van Norris tijdens de Grand Prix van Nederland leek Piastri de beste papieren te hebben. De Australiër beschikte op dat moment over een voorsprong van 34 punten en won eerder dat seizoen meerdere races.

Zandvoort bleek echter het keerpunt. Piastri boekte in de resterende negen races geen enkele overwinning meer en stond slechts drie keer op het podium. Uiteindelijk eindigde hij als derde in het kampioenschap, achter Max Verstappen en wereldkampioen Norris.

Brown spreekt van onzin en onwetendheid

In Australië groeide ondertussen het sentiment dat McLaren Piastri tekort had gedaan. Zelfs in het parlement werden vragen gesteld of de renstal door teamorders het kampioenschap had beïnvloed. Brown veegde die beschuldigingen resoluut van tafel en sprak tegenover diverse media van "volledige sportieve eerlijkheid."

De McLaren-CEO stelde dat elk team beslissingen neemt die soms goed, soms slecht uitpakken. "We hebben Oscar punten gekost, maar ook Lando. Dat hoort bij racen", aldus de Amerikaan. Volgens Brown is het vooral jammer dat mensen zonder Formule 1-kennis zich in het debat mengen. "Ik zou nooit commentaar leveren op hun werk, omdat ik daar niets van weet."

Australische fans blijven kritisch

De woorden van Brown vielen niet overal in goede aarde. In Australië bleven fans van mening dat Piastri benadeeld is, met name door strategische keuzes en teamorders. Komiek Dave Hughes haalde fel uit op sociale media en noemde specifieke races waarin Norris volgens hem werd bevoordeeld.

Ook Piastri zelf kreeg het debat mee, al bleef hij opvallend nuchter. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi noemde hij het "behoorlijk indrukwekkend" dat zijn naam in het parlement werd genoemd. "Dat laat zien hoe groot de steun thuis is", zei de Australiër. "Dat is op een bepaalde manier best gaaf om te zien."

snailer

Posts: 31.715

Zo te lezen heb ik weer eens een andere mening. Die van mij? Piastri heeft het zelf vergooid.

  • 3
  • 10 feb 2026 - 14:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Zak Brown Oscar Piastri McLaren

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.145

    Tuurlijk Zak. Tuurlijk. En Donald is niet in de Epstein files te vinden en Vladimir wil alleen maar vrede. Welterusten allemaal.

    • + 2
    • 10 feb 2026 - 12:52
  • k.w

    Posts: 1.178

    hehe... heu... laat het ons zo zeggen , Norris , krijgt 1 oog in het land der blinden !!

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 12:55
  • Snorremans

    Posts: 215

    Ach zolang alle partijen het zelf maar geloven is het goed toch?

    De rest van de aardkloot bewoners weten wel beter.

    • + 1
    • 10 feb 2026 - 13:08
  • shakedown

    Posts: 1.633

    Welnee. Je kan niet verkopen dat je de wereldkampioen gelijk behandeld als de nummer 3...

    En dat is ook logisch! Norris is kampioen en dus de meest geschikte voor marketing. Piastri niet. Alle aandacht voor de kampioen en zo hoort het ook!

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 13:10
  • mario

    Posts: 15.112

    Gelijke behandeling, maar ikke ietsie pietsie meer gelijke behandeling dan jij... 😜

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 13:43
  • snailer

    Posts: 31.715

    Zo te lezen heb ik weer eens een andere mening. Die van mij? Piastri heeft het zelf vergooid.

    • + 3
    • 10 feb 2026 - 14:51
    • BelF1Fanatic

      Posts: 310

      Met een oude vloer..

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 15:04
    • snailer

      Posts: 31.715

      Van een oude vloer krijg je geen crashes. Daarbij. 1 race een oude vloer verklaart niet races lang onder performen.

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 16:38
    • snailer

      Posts: 31.715

      Ik weet overigens niets van een oude vloer.

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 16:39

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.430
  • Podiums 44
  • Grand Prix 152
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar