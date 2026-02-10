Zak Brown heeft met verbazing gereageerd op de aantijgingen uit Australië dat McLaren Oscar Piastri zou hebben benadeeld in de titelstrijd. De discussie over vermeende partijdigheid groeide in 2025 uit tot een nationaal debat en bereikte zelfs het Australische parlement.

McLaren kroonde zich vorig seizoen voor het eerst sinds 1998 weer tot dubbel wereldkampioen. Lando Norris pakte zijn eerste wereldtitel bij de coureurs, terwijl het team ook bij de constructeurs de concurrentie aftroefde.

Titelstrijd kantelt na Zandvoort

Na het uitvallen van Norris tijdens de Grand Prix van Nederland leek Piastri de beste papieren te hebben. De Australiër beschikte op dat moment over een voorsprong van 34 punten en won eerder dat seizoen meerdere races.

Zandvoort bleek echter het keerpunt. Piastri boekte in de resterende negen races geen enkele overwinning meer en stond slechts drie keer op het podium. Uiteindelijk eindigde hij als derde in het kampioenschap, achter Max Verstappen en wereldkampioen Norris.

Brown spreekt van onzin en onwetendheid

In Australië groeide ondertussen het sentiment dat McLaren Piastri tekort had gedaan. Zelfs in het parlement werden vragen gesteld of de renstal door teamorders het kampioenschap had beïnvloed. Brown veegde die beschuldigingen resoluut van tafel en sprak tegenover diverse media van "volledige sportieve eerlijkheid."

De McLaren-CEO stelde dat elk team beslissingen neemt die soms goed, soms slecht uitpakken. "We hebben Oscar punten gekost, maar ook Lando. Dat hoort bij racen", aldus de Amerikaan. Volgens Brown is het vooral jammer dat mensen zonder Formule 1-kennis zich in het debat mengen. "Ik zou nooit commentaar leveren op hun werk, omdat ik daar niets van weet."

Australische fans blijven kritisch

De woorden van Brown vielen niet overal in goede aarde. In Australië bleven fans van mening dat Piastri benadeeld is, met name door strategische keuzes en teamorders. Komiek Dave Hughes haalde fel uit op sociale media en noemde specifieke races waarin Norris volgens hem werd bevoordeeld.

Ook Piastri zelf kreeg het debat mee, al bleef hij opvallend nuchter. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi noemde hij het "behoorlijk indrukwekkend" dat zijn naam in het parlement werd genoemd. "Dat laat zien hoe groot de steun thuis is", zei de Australiër. "Dat is op een bepaalde manier best gaaf om te zien."