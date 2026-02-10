Lewis Hamilton hoopt dit jaar toe te kunnen slaan in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelde vorig jaar bij Ferrari, en volgens Riccardo Patrese komt dat ook door de slechte communicatie met zijn race-engineer. Nu Hamilton een nieuwe engineer krijgt, denkt Patrese dat er veel mogelijk is.

Na elf jaar in dienst van Mercedes, besloot Hamilton vorig jaar een gedurfde stap te zetten. Hij ging rijden voor het team van Ferrari, en de verwachtingen waren direct hooggespannen. Hamilton kwam echter niet verder dan een sprintzege in China, en kende verder een zeer teleurstellend seizoen. Hij maakte een uitgebluste indruk, en alles leek mis te gaan voor hem.

De communicatie met zijn race-engineer Riccardo Adami verliep daarnaast allesbehalve goed, en dat zorgde voor frustratie. Begin dit jaar werd duidelijk dat Hamilton een nieuwe engineer gaat krijgen, en dat Adami een andere rol heeft gekregen binnen Ferrari. De renstal heeft echter nog niets gecommuniceerd over een vervanger van Adami.

Wat is de invloed van de race-engineer?

Volgens oud-coureur Riccardo Patrese heeft Ferrari een goede keuze gemaakt door Adami te vervangen. Bij BetVictor Online Casino doet hij zijn opvallende uitspraken: "Hamilton zal beter zijn nu hij van engineer is veranderd. Er was frictie van wat we hoorden tussen hem en Adami tijdens de races."

"De race-engineer is heel erg belangrijk om een coureur zelfverzekerder te maken. Dus, als Lewis het gevoel met zijn race-engineer niet prettig vond, dan zou een nieuwe engineer waarschijnlijk zijn humeur verbeteren en dat zou een groot verschil maken."

'Zijn zelfvertrouwen moet gaan groeien'

Volgens Patrese heeft Hamilton alles in huis om dit jaar weer terug te slaan: "Ik denk dat Hamilton het kan. Hij moet gaan denken dat hij competitief kan zijn en dat hij weer races kan gaan winnen. Als hij dat gaat doen, dan kan hij gaan nadenken over een achtste wereldtitel."

Met een nieuwe race-engineer aan zijn zijde kan Hamilton volgens Patrese zijn zelfvertrouwen terugvinden: "Als hij terugkomt zoals hij was, en hij heeft altijd bewezen een snelle coureur te zijn, en dan de kans krijgt om te winnen, dan gaat zijn zelfvertrouwen weer groeien. Als hij zijn zelfvertrouwen weet te stimuleren, wat hij vorig jaar een beetje was verloren, dan kan alles gebeuren."