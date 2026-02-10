user icon
icon

Hamilton mag dromen van achtste titel: "Dan gaat zijn zelfvertrouwen groeien"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton mag dromen van achtste titel: "Dan gaat zijn zelfvertrouwen groeien"

Lewis Hamilton hoopt dit jaar toe te kunnen slaan in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelde vorig jaar bij Ferrari, en volgens Riccardo Patrese komt dat ook door de slechte communicatie met zijn race-engineer. Nu Hamilton een nieuwe engineer krijgt, denkt Patrese dat er veel mogelijk is.

Na elf jaar in dienst van Mercedes, besloot Hamilton vorig jaar een gedurfde stap te zetten. Hij ging rijden voor het team van Ferrari, en de verwachtingen waren direct hooggespannen. Hamilton kwam echter niet verder dan een sprintzege in China, en kende verder een zeer teleurstellend seizoen. Hij maakte een uitgebluste indruk, en alles leek mis te gaan voor hem.

Meer over Lewis Hamilton 'Hamilton moet plotseling afscheid nemen van rechterhand'

'Hamilton moet plotseling afscheid nemen van rechterhand'

3 feb
 Hamilton lijkt geruchten te bevestigen: Brit met Kardashian te gast bij Super Bowl

Hamilton lijkt geruchten te bevestigen: Brit met Kardashian te gast bij Super Bowl

9 feb

De communicatie met zijn race-engineer Riccardo Adami verliep daarnaast allesbehalve goed, en dat zorgde voor frustratie. Begin dit jaar werd duidelijk dat Hamilton een nieuwe engineer gaat krijgen, en dat Adami een andere rol heeft gekregen binnen Ferrari. De renstal heeft echter nog niets gecommuniceerd over een vervanger van Adami.

Wat is de invloed van de race-engineer?

Volgens oud-coureur Riccardo Patrese heeft Ferrari een goede keuze gemaakt door Adami te vervangen. Bij BetVictor Online Casino doet hij zijn opvallende uitspraken: "Hamilton zal beter zijn nu hij van engineer is veranderd. Er was frictie van wat we hoorden tussen hem en Adami tijdens de races."

"De race-engineer is heel erg belangrijk om een coureur zelfverzekerder te maken. Dus, als Lewis het gevoel met zijn race-engineer niet prettig vond, dan zou een nieuwe engineer waarschijnlijk zijn humeur verbeteren en dat zou een groot verschil maken."

'Zijn zelfvertrouwen moet gaan groeien'

Volgens Patrese heeft Hamilton alles in huis om dit jaar weer terug te slaan: "Ik denk dat Hamilton het kan. Hij moet gaan denken dat hij competitief kan zijn en dat hij weer races kan gaan winnen. Als hij dat gaat doen, dan kan hij gaan nadenken over een achtste wereldtitel."

Met een nieuwe race-engineer aan zijn zijde kan Hamilton volgens Patrese zijn zelfvertrouwen terugvinden: "Als hij terugkomt zoals hij was, en hij heeft altijd bewezen een snelle coureur te zijn, en dan de kans krijgt om te winnen, dan gaat zijn zelfvertrouwen weer groeien. Als hij zijn zelfvertrouwen weet te stimuleren, wat hij vorig jaar een beetje was verloren, dan kan alles gebeuren."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Riccardo Patrese Ferrari

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar