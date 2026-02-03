McLaren heeft tijdens de eerste testweek in Barcelona een solide eerste indruk achtergelaten. De gloednieuwe McLaren-bolide legde probleemloos zijn eerste meters af en dat stemt CEO Zak Brown zeer tevreden. Na een dominant seizoen waarin het team het constructeurskampioenschap overtuigend binnenhaalde, weet McLaren dat het succes geen garantie biedt voor het nieuwe jaar.

Toch overheerst optimisme binnen het team. Volgens Brown heeft McLaren niet alleen waardevolle data verzameld, maar ook een duidelijke basis gelegd om de auto verder te ontwikkelen, met de blik al scherp gericht op de concurrentie.

McLaren duikt de simulator weer in

"Er is veel om mee terug te nemen naar de simulator. We kunnen het realisme van de simulator verbeteren omdat de coureurs nu de echte auto hebben getest, zodat we de simulator iets effectiever kunnen ontwikkelen", zo laat Brown weten aan de media-afdeling van de Formule 1. Het team blijft zich dus verbeteren.

McLaren heeft zich voornamelijk op de aerodynamica gericht en gaat zich daar nog verder in ontwikkelen: "We hebben veel aerodynamisch werk verricht, we zijn momenteel bezig met wat flow vis, en dat zal erg nuttig zijn voor de engineers om de auto verder te ontwikkelen en te begrijpen waar de ontwikkelingsmogelijkheden liggen."

Tegenstanders zijn geïnspecteerd

McLaren heeft in Barcelona zich ook voornamelijk op de tegenstanders gericht. Ze willen graag de concurrentie voorzijn en dominant blijven net als vorig seizoen. Het team won het constructeurskampioenschap met maar liefst 833 punten terwijl nummer twee Mercedes maar 469 punten wisten te halen.

"We hebben heel veel foto's van de auto's van alle anderen, en ook dat is gewoon nuttig om te hebben, om te zien wat andere mensen hebben gedaan. Het geeft je gewoon een paar extra ideeën over de volgende ontwikkelingsrichting die je kunt inslaan", zo laat Brown weten. McLaren doet er dus alles aan om de concurrentie voor te zijn.