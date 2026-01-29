Het Formule 1-seizoen is deze week officieus van start gegaan met de besloten test in Barcelona. Het team van Williams is afwezig, maar teambaas James Vowles heeft wel een aantal opvallende dingen gezien. Hij wijst naar Mercedes en maakt zich ook zorgen over Red Bull.

Het team van Williams loopt flink achter op schema. De Britse renstal ontbreekt deze week in Barcelona, maar liet wel weten dat ze de nieuwe bolide op tijd af hebben voor de tweede testweek in Bahrein. Williams rijdt dit jaar weer met Mercedes-krachtbronnen, en die lijken dit jaar oppermachtig te zijn. De Duitse fabrikant lijkt gebruik te maken van een trucje met de compressieverhoudingen, en dat levert ze een voordeel op.

Tijdens de testdagen komen ze tot nu toe ook goed voor de dag. Ze weten veel rondjes te rijden en ze hebben tot nu toe weinig problemen gehad. Daarnaast zijn ze veel sneller dan de concurrentie, en dat zorgt voor de nodige kopzorgen bij de concurrentie.

Is Mercedes de grote favoriet?

Williams-teambaas James Vowles kan niet wachten om aan de slag te gaan. Hij verwacht een spannend seizoen, en legt aan de internationale media uit dat hij genoeg contacten heeft op het circuit: "Ja, ik heb er mensen rondlopen. Het zal voor niemand een verrassing zijn, maar ik verwacht een goed seizoen."

"Ik denk dat Mercedes goed uit de startblokken is gekomen, al helemaal als je kijkt naar hun schema en het aantal kilometers dat ze hebben gereden. Dat is allemaal heel erg indrukwekkend vanaf het begin af aan."

Maakt Red Bull kans?

Volgens Vowles is er nog een gevaarlijke outsider waar ze goed voor moeten oppassen: "Red Bull heeft vanuit niets een motor geproduceerd, en dat mag je ook niet onderschatten. Ze hebben het geweldig gedaan als je kijkt naar het aantal rondjes dat ze hebben gereden. Dan heb je ook nog Ferrari, en daar is het hetzelfde liedje. Allemaal indrukwekkend vanaf het begin, maar de tijden in Barcelona zijn over het algemeen irrelevant. Pas in Bahrein ga je het echt zien."