user icon
icon

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

Het Formule 1-seizoen is deze week officieus van start gegaan met de besloten test in Barcelona. Het team van Williams is afwezig, maar teambaas James Vowles heeft wel een aantal opvallende dingen gezien. Hij wijst naar Mercedes en maakt zich ook zorgen over Red Bull.

Het team van Williams loopt flink achter op schema. De Britse renstal ontbreekt deze week in Barcelona, maar liet wel weten dat ze de nieuwe bolide op tijd af hebben voor de tweede testweek in Bahrein. Williams rijdt dit jaar weer met Mercedes-krachtbronnen, en die lijken dit jaar oppermachtig te zijn. De Duitse fabrikant lijkt gebruik te maken van een trucje met de compressieverhoudingen, en dat levert ze een voordeel op.

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

Mercedes-top grijpt in: Verstappen verrassend dichtbij Nürburgring‑debuut

17 jan

Tijdens de testdagen komen ze tot nu toe ook goed voor de dag. Ze weten veel rondjes te rijden en ze hebben tot nu toe weinig problemen gehad. Daarnaast zijn ze veel sneller dan de concurrentie, en dat zorgt voor de nodige kopzorgen bij de concurrentie.

Is Mercedes de grote favoriet?

Williams-teambaas James Vowles kan niet wachten om aan de slag te gaan. Hij verwacht een spannend seizoen, en legt aan de internationale media uit dat hij genoeg contacten heeft op het circuit: "Ja, ik heb er mensen rondlopen. Het zal voor niemand een verrassing zijn, maar ik verwacht een goed seizoen."

"Ik denk dat Mercedes goed uit de startblokken is gekomen, al helemaal als je kijkt naar hun schema en het aantal kilometers dat ze hebben gereden. Dat is allemaal heel erg indrukwekkend vanaf het begin af aan."

Maakt Red Bull kans?

Volgens Vowles is er nog een gevaarlijke outsider waar ze goed voor moeten oppassen: "Red Bull heeft vanuit niets een motor geproduceerd, en dat mag je ook niet onderschatten. Ze hebben het geweldig gedaan als je kijkt naar het aantal rondjes dat ze hebben gereden. Dan heb je ook nog Ferrari, en daar is het hetzelfde liedje. Allemaal indrukwekkend vanaf het begin, maar de tijden in Barcelona zijn over het algemeen irrelevant. Pas in Bahrein ga je het echt zien."

Cyril Ratatouille

Posts: 3.261

RB bouwt voor het eerst een blok, maar de mensen die er werken natuurlijk niet. Daarnaast hebben ze hagelnieuwe faciliteiten. Ik zou echt niet weten waarom ze minder zouden moeten zijn dan bijvoorbeeld Audi. Er komt bij RBPT namelijk een hoop ervaring en kennis samen, opgedaan bij onder meer Merc... [Lees verder]

  • 5
  • 29 jan 2026 - 13:05
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws James Vowles Mercedes Red Bull Racing Ferrari

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Joeppp

    Posts: 8.269

    Het zou toch wel een afgang zijn voor Audi wanneer RedBull een betere motor heeft gebouwd. Voorsprong door suikerwater.

    • + 1
    • 29 jan 2026 - 12:52
    • NicoS

      Posts: 20.073

      Om die motor zit ook nog een auto….niet geheel onbelangrijk….;)

      • + 2
      • 29 jan 2026 - 12:55
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.261

      RB bouwt voor het eerst een blok, maar de mensen die er werken natuurlijk niet. Daarnaast hebben ze hagelnieuwe faciliteiten. Ik zou echt niet weten waarom ze minder zouden moeten zijn dan bijvoorbeeld Audi. Er komt bij RBPT namelijk een hoop ervaring en kennis samen, opgedaan bij onder meer Mercedes.

      • + 5
      • 29 jan 2026 - 13:05
    • Joeppp

      Posts: 8.269

      Ik zou het heel pijnlijk vinden voor een autofabrikant die al meer dan 100 jaar bestaat met duizenden ingenieurs in dienst, vele jaren ervaring met het bouwen van motoren voor de autosport verliest van een niet autofabrikant die nu zelf motoren bouwt. En natuurlijk nemen ze mensen over en hebben ze goede faciliteiten maar dat zou nooit mogen opwegen tegen all resources die een fabrikant tot haar beschikking heeft en dan helemaal niet een merk als Audi. Verliezen van Mercedes, BMW, Renault of Honda kan maar niet van een niet fabrikant.

      • + 5
      • 29 jan 2026 - 13:30
    • arone

      Posts: 1.171

      "Om die motor zit ook nog een auto" en in die auto zit ook nog een menneke. ook niet onbelangrijk....;)

      • + 3
      • 29 jan 2026 - 13:55
    • red

      Posts: 913

      Data = Alles bij zo’n verandering van het reglement.
      Mercedes heeft 8 auto’s rondrijden die data over de motor genereren.
      Ferrari 6, RedBull 4, Honda 2 en Audi ook maar 2

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 14:25
    • red

      Posts: 913

      P.S. Dat zijn er deze week nog maar de helft natuurlijk, voordat iemand zich daar over drukmaakt.

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 14:27
    • hupholland

      Posts: 9.582

      Red Bull heeft natuurlijk weer veel meer ervaring met F1 en daar ook veelvuldig gewonnen. Die weten dus ook prima hoe ze zo'n project aan moeten pakken. Ze zijn er ook al jaren mee bezig en weten ook dat het gewoon in 1x goed moet en goed kan. Audi lijkt een stuk minder vastberaden, die komen heel voorzichtig binnen.. doet me een beetje denken aan Renault.Het lijkt niet hun absolute hoofddoel, iig niet om direct hoge ogen te gooien. Maar we zullen zien, t is nog vroeg dag..
      De zorgen van Vowles zijn in tegenstelling tot wat de titel suggereert juist dat hij (als teambaas van Williams)vreest dat ze snel gaan zijn?

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 14:42
    • snailer

      Posts: 31.532

      Ik sluit me redelijk aan bij Cyril. Daarbij is de uitdaging voor het verbrandingsdeel van de trein de minst uitdagende.

      Basis regel: 1500cc 6 cilinders. Trubo,

      Deze basisregel geldt voor 2026 en gold voor de hybride periode hiervoor.

      Pre 2026 was het aantal pk's dat er uit kwam circa 850.
      Vanaf 2026 is het aantal pk's gemaximaliseerd tot ca 500 pk.

      (give or take.)

      ALs je dan vervolgens naar bijvoorbeeld de Ferrari motor kijkt die in veel wegauto's zitten, bijboorbeeld in de top alfa's, dan leveren die eenvoudig en betrouwbaar 550 pk.

      De verbrandingskans is helemaal niet de issue. Het aantal pk's zal elke bouwer wel ongeveer halen. Ik geloof dus niet dat de Mercedes motor 30 pk meer levert door dat truukje met de hoge druk.

      Nu begrijp ik conceptueel hoe een verbrandingsmotor werkt. Maar uiteraard stopt het daat. Maar gezien de gestelde limieten heb ik niet begrepen wat de fuzz was, Er moest iets zijn, want er was paniek bij andere motor bouwers.
      Ik heb hier dus gevraagd wat nu de issue is aangezien de pk's dusdanig zijn gelimiteerd dat ze allemaal die pk's zullen halen.

      Er was hier iemand, even naam kwijt, die meldde dat met een hogere druk de efficientie omhoog gaat. Dus met minder brandstof-verbruik per tijdseenheid even hard. Of, dat kan ook, even veel brandstof en harder.
      De teams met Mercedes motoren zullen dus meer variatie in de strategie hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor lang volgas. Of lichter vertrekken en zo tijd winnen door een lichter gewicht.

      De delen die wat de power train het verschil gaan maken:
      - beetje strategie. Zie hier boven.
      - Brandstof.
      - Betrouwbaarheid voor hybride en voor de verbrandingsmotor. Waarschijnlijk zal het voor de verbrandingsmotor wel mee gaan vallen. Die zijn sterk ondergedimensioneerd. Zie hierboven.
      - Efficientie van de hybride. Hoe snel kan de boel terug geharvest worden. En hoe snel drainen de batterijen, wat invloed heeft op hoe vaak er moet worden geharvest.
      - Wat zeer relevant zal zijn is hoe goed ze het hybride deel kunnen koelen. De batterijen zullen inefficientie hebben en met nu ruim 3 maal zo veel capacitiet zal dat verlies door inefficientie een stuk hoger zijn. Dat zal een behoorlijke hoeveelheid hitte genereren. Dus de koeling moet niet alleen nu effectief zijn (zonder te veel consessies te doen aan het aero pakket), maar ook bijvoorbeeld van de zomer in de woestijn.

      Als ik naar het aantal rondes kijk dan is wel Mercedes daar koploper. Ze kunnen in ieder geval onder deze redelijk koele omstandigheden de rondes er in blijven hameren.

      Het grote geluk voor de neutrale kijker is uiteraard dat 5 (dacht 5) teams gebruik maken van een mercedes power train. En hier bedoel ik dan indien de Mercedes motor de beste blijkt.

      Bij een journalist die intern bij Ford betrokken is, kom even niet op zijn naam, maar is een bekende in de algemende race wereld, dus niet alleen binnen F1, kwam een bericht dat Ford een bescheiden bijdrage had. Dacht dat hij sprak over iets van 20%. De trein is dus echt wel een RBR product.
      Maar Ford heeft wel veel ervaring in elektrische motoren, in petrol motoren en in hybrde motoren. WIe weet werkt de hybride component bij RBR boven verwachting juist door die 20%. Er is zo iets als de 80-20 regel.

      Dat die journalist met deze info kwam is redelijk geloofwaardig aangezien hij betaalde activiteiten heeft bij Ford. Het zou wel heel dom zijn dan zo iets te zeggen en er dan ook nog eens aan toe te voegen dat de RBPT motor voornamelijkeen RBR product is.

      Hier heb ik gezien dat Ford een stikker leverancier is.
      Maar ik zie dat anders. 20% is juist veel zeker als je bedenkt dat ze zich met de hardware bouwen zich niet hebben bemoeid. Ze hebben voornamelijk kennis bijgedragen. Een hypermodern Tech bedrijf als RBR heeft daar enorm veel aan. Vervolgens nog bijsturen, wat waarschijnlijk zal blijven zolang ze blijven samenwerken en de RBPT zal er voordeel aan hebben.

      Mocht RBR kampioen worden, WDC en/of WCC, is dat helemaal geen schande. Alleen durf ik niet te beweren dat RBR wel even kampioen gaat worden. Dat zou nergens op gebaseerd zijn aan wat rondjes achter hekken en waar de telemetrie data niet van beschikbaar is. Ook niet onboard beelden.

      De omstandigheden zijn ook nog eens gemiddeld kouder dan waar de meeste races onder worden gereden. Dus betrouwbaarheid nu zegt niets over betrouwbaarheid onder warme omstandigheden. Dat Mercedes nu de rondes er in heeft geramd zegt ook niet alles. Het zegt precies wat de resultaten zijn. Veel rondes bij geknepen power. Bemoedigende indruk voor de 5 teams met mercedes motor.

      • + 1
      • 29 jan 2026 - 14:50
    • Joeppp

      Posts: 8.269

      Ja ho nou even snailer, je sluit je niet zomaar aan bij Cyril.

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 15:19
    • Canson Po

      Posts: 2.967

      Ik heb er wel vertrouwen in, in 2014 was het de een na de andere problemen had, die Red Bull maakt nu gewoon zijn progamma vol, en dat Mercedes 50^k ofzo meer zou hebben dat geloof je toch zelf niet zeker, alsof de rest in hun neus staat te plukken ...

      • + 0
      • 29 jan 2026 - 16:25
  • OrangeArrows

    Posts: 3.337

    Waarom worden sommige berichten hier verwijderd?

    • + 2
    • 29 jan 2026 - 14:14

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB James Vowles -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 20 jun 1979 (46)
  • Geb. plaats Felbridge, West Sussex, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar