Albers sprak met Horner over Red Bull-ontslag: "Hij heeft nog contact met Verstappen"

Christian Horner staat op het punt om weer terug te keren in de Formule 1, althans daar mikt hij zelf op. De Engelsman, die afgelopen seizoen werd ontslagen bij Red Bull Racing, kan mogelijk bij Alpine terugkeren in de koningsklasse van de autosport. Voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist, Christijan Albers, liep Horner toevallig tegen het lijf en sprak hem daarover. 

Na de Grand Prix van Engeland afgelopen jaar op Silverstone, was de maat vol voor Red Bull. De Oostenrijkse renstal besloot om Horner - die op dat moment de teambaas van Max Verstappen - te ontslaan en Laurent Mekies per direct door te schuiven. Nadat beide partijen overeen waren gekomen van een gigantische afkoopsom van naar verluidt 60 miljoen euro (!), liet de Brit doorschemeren dat hij op zijn wenken terug wil keren in de F1. Horner werd in verband gebracht met Aston Martin en Ferrari, maar voorlopig lijkt Alpine de beste papieren te hebben om hem in te lijven. 

Albers kwam Horner tegen

Albers was aanwezig op een evenement in Parijs voor zijn werkzaamheden en liep daar, toevallig, Horner tegen het lijf. De Nederlander had daar een gesprek van maar liefst een uur met hem. "Hij kwam naar mij toe en ik heb een uur met hem staan praten", erkende Albers in de F1-podcast van de Telegraaf. "Hij probeert nog steeds contact te houden met Max (Verstappen) en hij weet niet of Red Bull beter af is. Maar we hebben het kort even gehad over zijn vertrek. Hij was het er wel met mij over eens dat het op een gegeven moment niet meer kon."

Albers denkt dat Horner op bezoek was bij FIA-president Mohammed Ben Sulayem. In Parijs waren zij namelijk aanwezig voor een auto-show. De analist erkende daarbij dat hij over het gesprek met de voormalig Red Bull-teambaas, niet alles kwijt kan. "Alles wordt hier vertaald en dat gaat dan naar Engeland, dan staan mijn koppen er daar weer op om iemand neer te halen. Maar dat is niet zo, ik heb een leuk gesprek met hem gehad." 

Hoever zijn Horner en Alpine?

De afgelopen weken is Horner steeds meer in verband gebracht met een stap naar Alpine. Naar verluidt zou hij al gesprekken hebben gevoerd met het Franse merk om aandelen te kopen met in het bijzonder de welbekende adviseur, Flavio Briatore. Ook Albers sprak met Horner over een mogelijke stap naar Alpine. "Hij vertelde mij dat hij genoeg backers achter zich heeft staan om te kijken of er een mogelijkheid is. Maar weinig teams willen verkopen, de waarde is gigantisch gestegen. Veel teams willen hun aandelen dus nog even vasthouden.", zo bevestigde de Nederlander.  

Ondanks dat Alpine een slecht seizoen kende in 2025, zijn ook hun aandelen een godsvermogen waard. Omdat de Formule 1 behoorlijk in de lift zit, met name in de Verenigde Staten, komen de aandelen van de teams in een stijgende lijn. De tijd zal uitwijzen of Horner daadwerkelijk het vermogen heeft om bij Alpine in te stappen. Met de aanwezigheid van de Mercedes-motor, hopen Pierre Gasly en Franco Colapinto in 2026 hoge ogen te gooien.

 

Zo zo, Horner mocht op audiëntie bij de grote Albers, ongelooflijk dat Christijan (ik mag eigenlijk géén Christijan zeggen) tijd voor hem nam, en ook nog eens een heel uur,

Mooi ook dat we bevestigd krijgen dat Horner en Verstappen nog regelmatig onderling contact hebben, dan heeft het duo

    Zo zo, Horner mocht op audiëntie bij de grote Albers, ongelooflijk dat Christijan (ik mag eigenlijk géén Christijan zeggen) tijd voor hem nam, en ook nog eens een heel uur,

    Mooi ook dat we bevestigd krijgen dat Horner en Verstappen nog regelmatig onderling contact hebben, dan heeft het duo niet gelogen toen we het allang eerder van henzelf hoorden...

    Kan niet wachten op het volgende 'geen-nieuws' van de kwal...

      ach het was gewoon een gezellig informeel praatje tussen 2 uiterst succesvolle ex F1 teambazen!

      Ze heten allebei Christi(j)an, vandaar dat ze elkaar ook zo graag mogen natuurlijk.

      @The wolf: ze hebben samen toch ruim 10 titels in de F1 gewonnen.

    zoals meneer albers vroeger al zei: maximum attack! (kots)

    Had Max dat 2 weken geleden ook al niet gemeld

