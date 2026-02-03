Het team van Williams heeft voorafgaand aan de presentatie van de nieuwe FW48 een belangrijke nieuwe deal aangekondigd. De Britse renstal heeft namelijk een partnership gesloten met de bank Barclays. Volgens het team is dit een samenwerking tussen twee 'Britse iconen'.

Het team van Williams heeft een rommelig voorseizoen achter de rug. De Britse renstal kende vorig jaar een sterk seizoen met een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, en ze hopen dit jaar die lijn door te trekken. In het voorseizoen liepen ze echter tegen een grote achterstand aan, en ze moesten de besloten testweek in Barcelona overslaan. Ze zijn volgende week wel aanwezig in Bahrein, maar ze hebben alsnog een flinke achterstand ten opzichte van de concurrentie.

Bij het team uit Grove bleven ze in de afgelopen dagen hard doorwerken om alles op tijd af te krijgen. Coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz pasten hun stoeltje, en op de fabriek werden er overuren gedraaid. In de afgelopen dagen kondigde Williams meerdere belangrijke deals aan, en daar is er vandaag weer een bijgekomen.

Wat houdt deze deal in?

Williams heeft namelijk bekendgemaakt dat ze in zee gaan met de grote Britse bank Barclays. Het historische Britse bedrijf wordt de Official Banking Partner van Williams, en het is hun eerste deal in de koningsklasse van de autosport. In het verleden was de bank al verbonden aan onder meer de Premier League en het tennistoernooi van Wimbledon.

Bij Williams zal Barclays prominent in beeld verschijnen. Volgens het team zullen de logo's van de bank te zien zijn op de nieuwe FW48, die later vandaag zal worden gepresenteerd. Daarnaast zullen de logo's ook verschijnen op de helmen van Sainz en Albon, op de teamkleding en op de muren van de garages en de hospitality unit.

Vowles is trots

Williams-teambaas James Vowles is heel erg blij met de deal, zo legt hij uit in het persbericht: "We zijn verheugd om Barclays te verwelkomen in de sport als officiële bankpartner van Williams. Terwijl we ons voorbereiden op één van de meest ingrijpende regelwijzigingen in de geschiedenis van de Formule 1, willen we samen met Barclays de kansen van het nieuwe tijdperk grijpen en blijven investeren in succes voor de lange termijn."