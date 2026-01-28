user icon
icon

Williams komt met update over problemen met nieuwe F1-wagen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams komt met update over problemen met nieuwe F1-wagen

Het team van Williams ontbreekt deze bij de besloten testweek in Barcelona. De Britse renstal kreeg de auto niet op tijd af voor deze test, en dat betekent dat ze ver achterlopen op de concurrentie. Teambaas James Vowles blijft hoopvol en kondigt aan dat ze de testweek in Bahrein wél gaan halen.

Het team van Williams kende vorig jaar een sterk seizoen in de Formule 1. Ze sloten het seizoen af op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap achter de topteams van McLaren, Mercedes, Red Bull en Ferrari. In het voorseizoen gingen er positieve geruchten rond over Williams, maar vlak voor de start van de testweek kwamen ze met belangrijk nieuws naar buiten.

Meer over Williams Williams diep in de problemen: wat is er aan de hand met de FW48?

Williams diep in de problemen: wat is er aan de hand met de FW48?

26 jan
 Drama voor Williams: Albon en Sainz niet in actie in Barcelona

Drama voor Williams: Albon en Sainz niet in actie in Barcelona

23 jan

Williams liet weten dat ze de nieuwe FW48 niet op tijd af zouden krijgen, en dat ze op de fabriek een aantal tests zouden uitvoeren. Terwijl de andere teams bezig zijn met testen in Barcelona, kwam Williams-teambaas James Vowles vandaag met belangrijk nieuws naar buiten.

'We zijn klaar voor Bahrein

Vowles liet in gesprek met de internationale media weten dat ze nog steeds achter hun beslissing staan om niet deel te nemen aan de test in Barcelona. Vowles meldde aan PlanetF1 dat de auto door de crashtest van de FIA heen is gekomen: "Ik ben trots om te melden dat we alle tests hebben doorstaan, en dat we er klaar voor zijn om te rijden in Bahrein."

"Voorafgaand aan de test zullen we een filmdag afwerken. We gaan ook een VTT (Virtual Test Track) afwerken en een fysieke test met de auto. Daar gaan we morgen ook weer mee verder."

Wat doet Williams nu?

Volgens Vowles verlopen deze tests naar wens: "We werken die vrijwel parallel af aan de test in Barcelona, en iedereen hier op de fabriek in Grove werkt ontzettend hard en vol toewijding aan het proces om alles op tijd af te krijgen. We kijken er echt weer naar uit om weer de baan op te gaan."

Naast het team van Williams heeft ook Aston Martin nog geen meters gemaakt in Barcelona. De Britse renstal zal naar verwachting morgen weer de baan betreden.

F1 Nieuws James Vowles Williams

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.818

    Mooi nieuws.

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 18:04
  • gridiron

    Posts: 3.142

    Als je niks te melden hebt, meld dan ook niks

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 18:29

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB James Vowles -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 20 jun 1979 (46)
  • Geb. plaats Felbridge, West Sussex, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar