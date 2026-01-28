Het team van Williams ontbreekt deze bij de besloten testweek in Barcelona. De Britse renstal kreeg de auto niet op tijd af voor deze test, en dat betekent dat ze ver achterlopen op de concurrentie. Teambaas James Vowles blijft hoopvol en kondigt aan dat ze de testweek in Bahrein wél gaan halen.

Het team van Williams kende vorig jaar een sterk seizoen in de Formule 1. Ze sloten het seizoen af op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap achter de topteams van McLaren, Mercedes, Red Bull en Ferrari. In het voorseizoen gingen er positieve geruchten rond over Williams, maar vlak voor de start van de testweek kwamen ze met belangrijk nieuws naar buiten.

Williams liet weten dat ze de nieuwe FW48 niet op tijd af zouden krijgen, en dat ze op de fabriek een aantal tests zouden uitvoeren. Terwijl de andere teams bezig zijn met testen in Barcelona, kwam Williams-teambaas James Vowles vandaag met belangrijk nieuws naar buiten.

'We zijn klaar voor Bahrein

Vowles liet in gesprek met de internationale media weten dat ze nog steeds achter hun beslissing staan om niet deel te nemen aan de test in Barcelona. Vowles meldde aan PlanetF1 dat de auto door de crashtest van de FIA heen is gekomen: "Ik ben trots om te melden dat we alle tests hebben doorstaan, en dat we er klaar voor zijn om te rijden in Bahrein."

"Voorafgaand aan de test zullen we een filmdag afwerken. We gaan ook een VTT (Virtual Test Track) afwerken en een fysieke test met de auto. Daar gaan we morgen ook weer mee verder."

Wat doet Williams nu?

Volgens Vowles verlopen deze tests naar wens: "We werken die vrijwel parallel af aan de test in Barcelona, en iedereen hier op de fabriek in Grove werkt ontzettend hard en vol toewijding aan het proces om alles op tijd af te krijgen. We kijken er echt weer naar uit om weer de baan op te gaan."

Naast het team van Williams heeft ook Aston Martin nog geen meters gemaakt in Barcelona. De Britse renstal zal naar verwachting morgen weer de baan betreden.