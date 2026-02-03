user icon
Verstappen sluit grote F1-stap voorlopig uit

Verstappen sluit grote F1-stap voorlopig uit

Het is geen geheim dat Max Verstappen nu al bezig is met zijn toekomst en zijn leven na de Formule 1. Hij helpt jonge simcoureurs al bij een overstap naar de echte autosport, maar hij maakt nogmaals duidelijk dat hij het niet ziet zitten om een managementrol op zich te nemen.

Verstappen is momenteel hét uithangbord van de Formule 1, maar hij kijkt zelf veel verder. De Red Bull-coureur heeft veel interesse in andere klassen, en maakte vorig jaar zijn debuut in een GT3-bolide op de Nürburgring Nordschleife. Hij deelde daar zijn auto met zijn goede vriend Chris Lulham, die afkomstig is uit Verstappens simraceteam. Het is een trend die Verstappen graag wil doorzetten.

Verstappen is zeer actief in de simracewereld, en heeft met Team Redline een simteam waar hij veel bij betrokken is. Hij droomt zelf ook van een stap naar een andere klasse, maar hij wil tegelijkertijd ook simracers blijven helpen. Het is een onderwerp waar de Red Bull-coureur het wel vaker over heeft gehad, en hij steekt die ambities ook niet onder stoelen of banken.

Het grote doel van Verstappen

In een video op het YouTube-kanaal van Red Bull-sponsor TAG Heuer wordt Verstappen hier ook naar gevraagd: "Natuurlijk is het één van mijn doelen om een simracer naar de echte racewereld te helpen. Dat is dit jaar ook al gebeurd en Lulham doet het heel erg goed. Ik wil dat project op een natuurlijke manier laten groeien, want dat vind ik echt heel erg leuk om te doen."

Wat brengt de toekomst voor Verstappen?

Verstappen zit het echter niet zitten om na zijn loopbaan terug te keren in de F1-paddock als manager: "Ik blijf graag actief als coureur, maar ik zie mezelf dan niet zo snel terugkeren in een rol als manager. Eerder in een andere klasse, zoals de endurance. Dat zie ik zeker gebeuren. Ik wil kansen creëren voor jonge rijders die niet de middelen of mogelijkheden hebben om in een echte raceauto te stappen, door die overstap vanuit de simracewereld te stimuleren."

Twee gedeeltes van een interview in de nieuwste IG post van RBR en Tag Heuer:

https://www.instagram.com/p/DUTUkWTjNSb/?img_index=1

Nog eentje van gisteren:

https://www.instagram.com/p/DUQu652DLOb/?img_index=1

