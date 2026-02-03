user icon
Vowles weet nog niet of Williams een goede auto heeft gebouwd

Vowles weet nog niet of Williams een goede auto heeft gebouwd

Het team van Williams heeft zojuist het doek getrokken van de nieuwe FW48. Ze deelden een aantal renders van de nieuwe auto, en ze houden de belangrijkste details vanzelfsprekend geheim. Teambaas James Vowles is heel erg tevreden, maar hij durft nog niet te zeggen of de auto goed is.

Het team van Williams speelde een ongelukkige hoofdrol in het voorseizoen. De verwachtingen van Williams waren hoog nadat ze vorig jaar op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap waren geëindigd, maar ze moesten de testweek in Barcelona overslaan. Waar alle andere tien teams vorige week de eerste meters draaiden, moest Williams het doen met wat testjes in de fabriek.

Williams bleef echter vol vertrouwen, en achter de schermen werkte het team hard door in de fabriek in Grove. Williams-teambaas James Vowles stelde dat ze de auto op tijd afkrijgen voor de aankomende test in Bahrein, en dat ze voor die tijd nog een shakedown willen uitvoeren. Of dat gaat lukken, blijft echter onduidelijk. De nieuwe FW48 heeft in ieder geval het levenslicht gezien.

Hoe goed is de Williams FW48?

In gesprek met The Race stelt Vowles dat het onmogelijk is om te zeggen waar Williams staat in vergelijking met andere teams: "Realistisch gezien kan ik wel zeggen dat dit de beste auto is die ik ons heb zien ontwikkelen hier. Dat zijn de feiten die ik kan delen. Dat zegt echter niet waar je staat op de tijdenlijst. Dat zal duidelijk worden in Bahrein en de wedstrijden daarna."

Waarom heeft Williams wel vertrouwen?

Williams heeft niet getest in Barcelona, maar ze hebben wel een Virtual Track Test-programma afgewerkt. Volgens Vowles hebben ze daar de auto leren kennen: "Dat is voor een groot gedeelte met de fysieke auto. Je hebt de vleugels er niet op zitten, maar je hebt het chassis, de motor en de versnellingsbak. Je test het remsysteem ook, dus de remmen zitten er ook al op. Je komt achter de karaktertrekken van het koelingsysteem, je leert begrijpen waar dat staat, je laat de motor al draaien, je weet hoe de versnellingsbak werkt onder druk."

F1 Nieuws James Vowles Williams

Reacties (2)

Login om te reageren
  Flexwing

    Posts: 260

    Niemand weet wie een goeie auto heeft dat scheelt weer.

    • + 0
    3 feb 2026 - 16:17
  OrangeArrows

    Posts: 3.339

    Als je nog geen meter hebt gereden dan weet je ook niks.

    • + 0
    3 feb 2026 - 18:03

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

