Het team van Williams heeft zojuist het doek getrokken van de nieuwe FW48. Ze deelden een aantal renders van de nieuwe auto, en ze houden de belangrijkste details vanzelfsprekend geheim. Teambaas James Vowles is heel erg tevreden, maar hij durft nog niet te zeggen of de auto goed is.

Het team van Williams speelde een ongelukkige hoofdrol in het voorseizoen. De verwachtingen van Williams waren hoog nadat ze vorig jaar op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap waren geëindigd, maar ze moesten de testweek in Barcelona overslaan. Waar alle andere tien teams vorige week de eerste meters draaiden, moest Williams het doen met wat testjes in de fabriek.

Williams bleef echter vol vertrouwen, en achter de schermen werkte het team hard door in de fabriek in Grove. Williams-teambaas James Vowles stelde dat ze de auto op tijd afkrijgen voor de aankomende test in Bahrein, en dat ze voor die tijd nog een shakedown willen uitvoeren. Of dat gaat lukken, blijft echter onduidelijk. De nieuwe FW48 heeft in ieder geval het levenslicht gezien.

Hoe goed is de Williams FW48?

In gesprek met The Race stelt Vowles dat het onmogelijk is om te zeggen waar Williams staat in vergelijking met andere teams: "Realistisch gezien kan ik wel zeggen dat dit de beste auto is die ik ons heb zien ontwikkelen hier. Dat zijn de feiten die ik kan delen. Dat zegt echter niet waar je staat op de tijdenlijst. Dat zal duidelijk worden in Bahrein en de wedstrijden daarna."

Waarom heeft Williams wel vertrouwen?

Williams heeft niet getest in Barcelona, maar ze hebben wel een Virtual Track Test-programma afgewerkt. Volgens Vowles hebben ze daar de auto leren kennen: "Dat is voor een groot gedeelte met de fysieke auto. Je hebt de vleugels er niet op zitten, maar je hebt het chassis, de motor en de versnellingsbak. Je test het remsysteem ook, dus de remmen zitten er ook al op. Je komt achter de karaktertrekken van het koelingsysteem, je leert begrijpen waar dat staat, je laat de motor al draaien, je weet hoe de versnellingsbak werkt onder druk."