Lewis Hamilton lijkt het aankomend seizoen te moeten doen zonder de hulp van een belangrijke rechterhand. Het lijkt er namelijk op dat Marc Hynes, die bij Hamiltons management was betrokken, is vertrokken en een nieuwe rol krijgt bij het team van Cadillac.

Voor Hamilton staat er een belangrijk seizoen voor de deur. De zevenvoudig wereldkampioen stapte vorig jaar over naar Ferrari, maar daar wist hij niet te overtuigen. Hamilton kende een teleurstellend seizoen waarin hij geen enkele Grand Prix wist te winnen en zelfs niet in de buurt kwam van het podium. In de laatste fase van het seizoen zakten zijn prestaties in, en viel hij drie keer op rij af in Q1 van de kwalificaties.

Hamilton was gefrustreerd, en hij hoopte dat Ferrari wat zou gaan doen met zijn feedback. Het lijkt er sterk op dat dit gaat gebeuren, want Ferrari heeft de eerste grote verandering al aangekondigd. De Britse zevenvoudig wereldkampioen krijgt dit jaar een nieuwe race-engineer, omdat Riccardo Adami een nieuwe rol krijgt binnen Ferrari. Hamilton en Adami praatten regelmatig langs elkaar heen over de boordradio, en het is nog niet bekend met wie de Brit nu gaat samenwerken.

Wie gaat er weg bij Hamilton?

Volgens de Britse tabloidkrant de Daily Mail heeft Hamilton afscheid genomen van een belangrijke rechterhand. De krant meldt namelijk dat Marc Hynes is vertrokken, en dat is een flinke aderlating voor Hamilton. Hynes geldt als een vertrouweling van Hamilton, en ze werken al jaren samen. Hynes was de Chief Executive van Project 44 en overzag de race-activiteiten van Hamilton bij Ferrari. Hij maakte onderdeel uit van Hamiltons entourage, en speelde achter de schermen een grote rol bij zijn loopbaan.

Aan de slag bij Cadillac

Volgens de Daily Mail blijft Hynes wel actief in de Formule 1. Hij heeft volgens de Britse krant een nieuwe rol gekregen bij het team van Cadillac, dat dit jaar debuteert in de Formule 1. Wat hij hier precies gaat doen, is nog niet bekend. Het is ook onduidelijk of Hynes in een bepaalde vorm nog betrokken blijft bij Hamiltons loopbaan.