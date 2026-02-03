De teams en coureurs kregen vorige week voor het eerst de kans om te wennen aan de auto's onder de nieuwe regels. Het nieuwe regelboek zorgde eerder al voor zorgen bij Max Verstappen, maar volgens George Russell zijn deze problemen niet zo groot als voorspeld.

Het is al geruime tijd bekend dat er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gaan gelden in de Formule 1. De elektrische componenten gaan een veel grotere rol spelen bij de krachtbronnen, en de nieuwe regels hebben ervoor gezorgd dat Honda, Ford en Audi in de sport zijn gestapt. Aan de andere kant zijn er veel coureurs die zich zorgen maken over de bijvangsten van de nieuwe regels.

Max Verstappen is al geruime tijd vrij kritisch op het nieuwe reglement. Hij stelde enkele jaren geleden al dat het energiemanagement ervoor kan zorgen dat hij en zijn collega's moeten terugschakelen op de rechte stukken. Dit gaat in tegen het gevoel van de coureurs, en vorige week konden de coureurs voor het eerst kijken of deze angst van Verstappen terecht was of niet.

Hoe groot is het probleem echt?

Mercedes-coureur George Russell heeft er weinig problemen mee, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "Er is heel erg veel gepraat over mogelijk terugschakelen op rechte stukken onder bepaalde omstandigheden. Dat zal waarschijnlijk ook het geval zijn, maar eerlijk gezegd voelde het niet zo abnormaal. Ik zou het omschrijven als wanneer je met je auto een heuvel oprijdt. Je rijdt nog steeds vol gas, maar je verliest snelheid en je schakelt terug om extra toeren te maken en die heuvel op te komen. Zo voelt het ook als de motor energie terugwint."

'Voelde in de simulator vreemder aan'

Volgens Russell klopt de angst van Verstappen wel, maar is het dus geen groot probleem: "Er zijn dus wel wat momenten waarop je aan het einde van een recht stuk zal moeten terugschakelen, zelfs als je vol gas geeft, maar eerlijk gezegd voelde dat in de simulator vreemder aan dan in de werkelijkheid. Ik heb er met een paar andere coureurs over gesproken en ze hadden precies hetzelfde gevoel."