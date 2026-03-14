Antonelli trekt het boetekleed aan na meerdere kostbare fouten

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli speelde ongewild een hoofdrol in het verloop van de sprintrace in China. De jonge Italiaan verprutste zijn start en liep daarna tegen een straf aan. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de vijfde plaats, en na afloop stak hij de hand in eigen boezem.

Antonelli startte de sprintrace op het circuit van Shanghai vanaf de tweede plaats naast zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Bij de start kwam Russell zeer goed weg, maar zakte Antonelli als een soort baksteen door het veld heen. Hij leek de verkeerde modus te hebben geselecteerd, en werd aan alle kanten ingehaald door coureurs die het wél goed voor elkaar hadden.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

Uitslag sprint kwalificatie onzeker: Antonelli naar de stewards

13 maa
 Mercedes ontsnapt aan gridstraf na incident met Antonelli in kwalificatie

Mercedes ontsnapt aan gridstraf na incident met Antonelli in kwalificatie

7 maa

De jonge Italiaan probeerde de schade enigszins te herstellen, maar dat kreeg hij niet voor elkaar, omdat hij een tijdstraf opliep voor een incident met Isack Hadjar. Antonelli vocht zich daarna wel terug in het duel met de Ferrari's, maar toen de Safety Car de baan opkwam en ze een pitstop maakten, moest Antonelli zijn straf inlossen. Hierdoor viel hij terug naar de vijfde plaats, omdat hij ook Lando Norris niet meer kon passeren.

Welke fout maakte Antonelli?

Antonelli nam na afloop de volle verantwoordelijkheid voor zijn straf. Voor de camera van Viaplay ging hij diep door het stof: "Het contact was echt mijn fout. Er bestaat echt geen twijfel over dat dat mijn fout was. Ik verremde me, en ik raakte hem natuurlijk. Dus ja, mijn fout. Ik kan er niets anders over zeggen."

Wat ging er mis bij de start?

Ook bij de start van de race was het misgegaan, en dat neemt Antonelli ook op zijn schouders: "Bij de start was er iets met de procedure dat niet helemaal lekker ging, en ik had daardoor gewoon niet genoeg power. Dus ja, ik moet dat meer gaan bijsturen om morgen een betere start te hebben."

Antonelli kan zich straks gaan revancheren tijdens de kwalificatie, waarna de focus volledig zal worden gelegd op de Grand Prix van morgen.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

