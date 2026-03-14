Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli speelde ongewild een hoofdrol in het verloop van de sprintrace in China. De jonge Italiaan verprutste zijn start en liep daarna tegen een straf aan. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de vijfde plaats, en na afloop stak hij de hand in eigen boezem.

Antonelli startte de sprintrace op het circuit van Shanghai vanaf de tweede plaats naast zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Bij de start kwam Russell zeer goed weg, maar zakte Antonelli als een soort baksteen door het veld heen. Hij leek de verkeerde modus te hebben geselecteerd, en werd aan alle kanten ingehaald door coureurs die het wél goed voor elkaar hadden.

De jonge Italiaan probeerde de schade enigszins te herstellen, maar dat kreeg hij niet voor elkaar, omdat hij een tijdstraf opliep voor een incident met Isack Hadjar. Antonelli vocht zich daarna wel terug in het duel met de Ferrari's, maar toen de Safety Car de baan opkwam en ze een pitstop maakten, moest Antonelli zijn straf inlossen. Hierdoor viel hij terug naar de vijfde plaats, omdat hij ook Lando Norris niet meer kon passeren.

Welke fout maakte Antonelli?

Antonelli nam na afloop de volle verantwoordelijkheid voor zijn straf. Voor de camera van Viaplay ging hij diep door het stof: "Het contact was echt mijn fout. Er bestaat echt geen twijfel over dat dat mijn fout was. Ik verremde me, en ik raakte hem natuurlijk. Dus ja, mijn fout. Ik kan er niets anders over zeggen."

Wat ging er mis bij de start?

Ook bij de start van de race was het misgegaan, en dat neemt Antonelli ook op zijn schouders: "Bij de start was er iets met de procedure dat niet helemaal lekker ging, en ik had daardoor gewoon niet genoeg power. Dus ja, ik moet dat meer gaan bijsturen om morgen een betere start te hebben."

Antonelli kan zich straks gaan revancheren tijdens de kwalificatie, waarna de focus volledig zal worden gelegd op de Grand Prix van morgen.