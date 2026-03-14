Lewis Hamilton kende vandaag een geweldige sprintrace op het circuit van Shanghai in China. Hij schoot als een raket naar voren bij de start, nam de leiding over van George Russell, maar moest genoegen nemen met de derde plaats. Hamilton was echter tevreden, en zag genoeg positieve punten.

Hamilton beleefde vorig jaar zijn eerste Ferrari-succes door in China de sprintrace op zijn naam te schrijven. Hij hoopte dat kunststukje vandaag te herhalen, maar die droom kwam uiteindelijk niet uit. Bij de start schoot hij direct naar voren, en hij wist meerdere keren van positie te wisselen met Mercedes-coureur George Russell. Hij kreeg het echter niet voor elkaar om echt uit te lopen op zijn oud-teamgenoot.

Russell kon daarna de koppositie terugpakken, en sloeg een klein gaatje. Hamilton kampte op zijn beurt met bandenproblemen, waardoor het lastiger werd om aan te vallen en hij zelfs werd gepasseerd door zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Na de herstart kon Hamilton zich niet meer mengen in het duel, en moest hij genoegen nemen met de derde plaats.

'Dat vermoordde mijn banden'

Daar was Hamilton echter heel erg tevreden mee, en dat gold ook voor zijn fans op de tribunes. Hij groette ze in het Chinees, en begon daarna met zijn analyse: "Ja, we hebben het geweldig gedaan. Ik wil het team bedanken voor het feit dat we in staat zijn om met Mercedes te vechten aan de kop van het veld. Het was een close duel aan het begin, maar hun pace op de rechte stukken was iets te veel van het goede. Ik denk dat ik voor een goed gevecht zorgde, maar het vermoordde mijn banden."

Hoe is het gevoel bij Hamilton?

Hamilton kende vorig jaar een lastig seizoen, maar lijkt nu herboren. Hij wil echter niet zeggen dat de auto beter bij zijn rijstijl past: "Het is gewoon een veel betere auto die we hebben gebouwd, en ik heb deel uitgemaakt van het ontwikkelen. Ik voel me veel blijer en ik leidde de race natuurlijk ook. De derde plaats is niet geweldig, maar we gaan het morgen weer proberen."