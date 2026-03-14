Herboren Hamilton opvallend strijdbaar na derde plaats

Lewis Hamilton kende vandaag een geweldige sprintrace op het circuit van Shanghai in China. Hij schoot als een raket naar voren bij de start, nam de leiding over van George Russell, maar moest genoegen nemen met de derde plaats. Hamilton was echter tevreden, en zag genoeg positieve punten.

Hamilton beleefde vorig jaar zijn eerste Ferrari-succes door in China de sprintrace op zijn naam te schrijven. Hij hoopte dat kunststukje vandaag te herhalen, maar die droom kwam uiteindelijk niet uit. Bij de start schoot hij direct naar voren, en hij wist meerdere keren van positie te wisselen met Mercedes-coureur George Russell. Hij kreeg het echter niet voor elkaar om echt uit te lopen op zijn oud-teamgenoot.

Russell kon daarna de koppositie terugpakken, en sloeg een klein gaatje. Hamilton kampte op zijn beurt met bandenproblemen, waardoor het lastiger werd om aan te vallen en hij zelfs werd gepasseerd door zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Na de herstart kon Hamilton zich niet meer mengen in het duel, en moest hij genoegen nemen met de derde plaats.

'Dat vermoordde mijn banden'

Daar was Hamilton echter heel erg tevreden mee, en dat gold ook voor zijn fans op de tribunes. Hij groette ze in het Chinees, en begon daarna met zijn analyse: "Ja, we hebben het geweldig gedaan. Ik wil het team bedanken voor het feit dat we in staat zijn om met Mercedes te vechten aan de kop van het veld. Het was een close duel aan het begin, maar hun pace op de rechte stukken was iets te veel van het goede. Ik denk dat ik voor een goed gevecht zorgde, maar het vermoordde mijn banden."

Hoe is het gevoel bij Hamilton?

Hamilton kende vorig jaar een lastig seizoen, maar lijkt nu herboren. Hij wil echter niet zeggen dat de auto beter bij zijn rijstijl past: "Het is gewoon een veel betere auto die we hebben gebouwd, en ik heb deel uitgemaakt van het ontwikkelen. Ik voel me veel blijer en ik leidde de race natuurlijk ook. De derde plaats is niet geweldig, maar we gaan het morgen weer proberen."

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.545
  • Podiums 132
  • Grand Prix 233
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

