user icon
icon

Leclerc haalt opgelucht adem: "Verloor bijna de controle!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc haalt opgelucht adem: "Verloor bijna de controle!"

Charles Leclerc kende een positieve start van de zaterdag in China. De Monegaskische Ferrari-coureur wist zich op te werken naar de tweede plaats, en daagde George Russell uit in de strijd om de zege. Dat lukte niet, maar Leclerc was wel heel erg blij met zijn tweede plaats.

Leclerc kende gisteren een mindere sprint kwalificatie, waardoor hij bij de start de nodige coureurs moest passeren. De Ferrari is bij de start echter een soort raket, waardoor Leclerc en zijn teamgenoot Hamilton naar voren wisten te knallen toen de lichten uitgingen. Hij werkte zich al snel op naar de podiumplekken, en wist het verschil met Russell en zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton te verkleinen.

Hamilton kampte al snel met bandenproblemen, waardoor Leclerc hem wist te passeren. Toen er een Safety Car de baan opkwam vanwege de stilgevallen Nico Hülkenberg, verloor Hamilton veel tijd bij de pitstops. Leclerc hoopte Russell aan te kunnen vallen, maar hij had wheelspin bij de herstart waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Hoe kijkt Leclerc terug op zijn sprintrace?

Na afloop moest hij diep zuchten, maar was hij wel tevreden met zijn resultaat. Tegenover interviewer van dienst Ho-Pin Tung gaf hij zijn eerste reactie: "Ik moest veel managen, maar ik ben wel tevreden met deze race. Ik denk dat de pace best sterk was. We moesten flink vechten, waardoor ik wat tijd ten opzichte van George verloor, en daarna was het lastig om het gat dicht te rijden. Maar het is goed om te zien dat onze pace nu meer vergelijkbaar is met de Mercedessen."

Wat ging er mis?

Leclerc had het zwaar bij de herstart, maar volgens hem was daar een goede verklaring voor: "Ik denk dat de banden wat kouder waren dan wat ik ervan had verwacht. Ik zag dat George een momentje had, dus ik dacht: 'Dit is mijn moment om de leiding te pakken', maar ik was iets te agressief met het gas, maar ik had hetzelfde als George en verloor bijna de controle."

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP China 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Kampsie

    Posts: 1.595

    Waarom is de tijdboom tegenwoordig in tienden ipv duizenden? Erger me er kapot aan

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 05:08

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.687
  • Podiums 51
  • Grand Prix 174
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar