Charles Leclerc kende een positieve start van de zaterdag in China. De Monegaskische Ferrari-coureur wist zich op te werken naar de tweede plaats, en daagde George Russell uit in de strijd om de zege. Dat lukte niet, maar Leclerc was wel heel erg blij met zijn tweede plaats.

Leclerc kende gisteren een mindere sprint kwalificatie, waardoor hij bij de start de nodige coureurs moest passeren. De Ferrari is bij de start echter een soort raket, waardoor Leclerc en zijn teamgenoot Hamilton naar voren wisten te knallen toen de lichten uitgingen. Hij werkte zich al snel op naar de podiumplekken, en wist het verschil met Russell en zijn Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton te verkleinen.

Hamilton kampte al snel met bandenproblemen, waardoor Leclerc hem wist te passeren. Toen er een Safety Car de baan opkwam vanwege de stilgevallen Nico Hülkenberg, verloor Hamilton veel tijd bij de pitstops. Leclerc hoopte Russell aan te kunnen vallen, maar hij had wheelspin bij de herstart waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Hoe kijkt Leclerc terug op zijn sprintrace?

Na afloop moest hij diep zuchten, maar was hij wel tevreden met zijn resultaat. Tegenover interviewer van dienst Ho-Pin Tung gaf hij zijn eerste reactie: "Ik moest veel managen, maar ik ben wel tevreden met deze race. Ik denk dat de pace best sterk was. We moesten flink vechten, waardoor ik wat tijd ten opzichte van George verloor, en daarna was het lastig om het gat dicht te rijden. Maar het is goed om te zien dat onze pace nu meer vergelijkbaar is met de Mercedessen."

Wat ging er mis?

Leclerc had het zwaar bij de herstart, maar volgens hem was daar een goede verklaring voor: "Ik denk dat de banden wat kouder waren dan wat ik ervan had verwacht. Ik zag dat George een momentje had, dus ik dacht: 'Dit is mijn moment om de leiding te pakken', maar ik was iets te agressief met het gas, maar ik had hetzelfde als George en verloor bijna de controle."