Max Verstappen was vandaag de grote verliezer van de kwalificatie in Australië. Hij vloog in Q1 van de baan af en raakte de bandenstapels. Het was een dag om snel te vergeten voor Verstappen, die er weinig zin meer in lijkt te hebben. Na afloop stelde hij dat hij zich 'leeg' voelt.

Verstappen kende een drietal aardige vrije trainingen voorafgaand aan de kwalificatie op het circuit van Albert Park in Melbourne. Hij wist dat de Mercedessen waarschijnlijk te snel zouden zijn, maar er was verder nog genoeg mogelijk voor hem.

Bij de start van de kwalificatie ging het echter helemaal mis toen hij net begon aan zijn eerste vliegende ronde in de eerste sessie. Zijn auto brak uit, en Verstappen veranderde in een passagier. Hij schoof de grindbak in, en kwam met een klap tot stilstand tegen de bandenstapels.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Balend werd hij achterop een scootertje teruggebracht naar de paddock, en daar liet hij aan de internationale media weten dat hij er weinig zin in heeft: "Of ik nu vooraan had gestaan of op de positie waar ik nu sta, qua emotie en gevoel ben ik helemaal leeg. Ik heb het echt totaal niet naar mijn zin."

Lang en zwaar jaar

Verstappen is geen fan van de nieuwe regels, en zit hiermee zijn grootste nachtmerrie realiteit worden: "In de simulator voelde het ook al slecht aan, tot op het punt waar je eigenlijk gewoon niet meer wil rijden. Dat heb ik al uitgelegd en dat is nu gewoon hetzelfde."

Verstappen stelt dat het een zeer lang jaar gaat worden, en daar heeft hij heel weinig zin in: "Ik ben me daar mentaal op aan het voorbereiden."

Dan maar naar de Nürburgring?

Mogelijk vervallen de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië door de onrust in het Midden-Oosten, en dat betekent dat Verstappen een extra race kan rijden op de Nordschleife. Dat geeft hem een goed gevoel: "Daar beleef ik in ieder geval meer plezier aan."