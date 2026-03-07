user icon
Max Verstappen was vandaag de grote verliezer van de kwalificatie in Australië. Hij vloog in Q1 van de baan af en raakte de bandenstapels. Het was een dag om snel te vergeten voor Verstappen, die er weinig zin meer in lijkt te hebben. Na afloop stelde hij dat hij zich 'leeg' voelt.

Verstappen kende een drietal aardige vrije trainingen voorafgaand aan de kwalificatie op het circuit van Albert Park in Melbourne. Hij wist dat de Mercedessen waarschijnlijk te snel zouden zijn, maar er was verder nog genoeg mogelijk voor hem.

Bij de start van de kwalificatie ging het echter helemaal mis toen hij net begon aan zijn eerste vliegende ronde in de eerste sessie. Zijn auto brak uit, en Verstappen veranderde in een passagier. Hij schoof de grindbak in, en kwam met een klap tot stilstand tegen de bandenstapels.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Balend werd hij achterop een scootertje teruggebracht naar de paddock, en daar liet hij aan de internationale media weten dat hij er weinig zin in heeft: "Of ik nu vooraan had gestaan of op de positie waar ik nu sta, qua emotie en gevoel ben ik helemaal leeg. Ik heb het echt totaal niet naar mijn zin."

Lang en zwaar jaar

Verstappen is geen fan van de nieuwe regels, en zit hiermee zijn grootste nachtmerrie realiteit worden: "In de simulator voelde het ook al slecht aan, tot op het punt waar je eigenlijk gewoon niet meer wil rijden. Dat heb ik al uitgelegd en dat is nu gewoon hetzelfde."

Verstappen stelt dat het een zeer lang jaar gaat worden, en daar heeft hij heel weinig zin in: "Ik ben me daar mentaal op aan het voorbereiden."

Dan maar naar de Nürburgring?

Mogelijk vervallen de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië door de onrust in het Midden-Oosten, en dat betekent dat Verstappen een extra race kan rijden op de Nordschleife. Dat geeft hem een goed gevoel: "Daar beleef ik in ieder geval meer plezier aan."

Mr Marly

Posts: 7.966

Ik ben nu al klaar met de klaagzang van Max. Punt is duidelijk en je verandert er sowieso niks aan dit seizoen, schouders eronder en gaan of stoppen.

  • 12
  • 7 maa 2026 - 10:28
  • Ernie5335

    Posts: 5.799

    Kop op en gaan!

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 10:19
    • skibeest

      Posts: 2.027

      Naar Neurenberg ring

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 10:24
    • mario

      Posts: 15.191

      Dat zou je dan wel denken van een echte sportman.... Hopelijk heeft Max alleen maar ff een momentje en kan hij z'n gevoelens straks weer de juiste kant op sturen...

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 10:24
    • NicoS

      Posts: 20.174

      Max zal gerust z’n best doen, daar twijfel ik niet aan, maar dat is ook het punt niet.
      Het race hart van Max, maar ook van andere coureurs bloed…….
      Het is als boxen met één hand op de rug gebonden, fietsen met een lekke band, hardlopen met tien kilo gewicht op je rug, zwemmen met loden schoenen etc….
      Het frustreert enorm dat ze hun passie en beroep niet meer fatsoenlijk kunnen uitoefenen, en dat doet zeer.
      Mensen die dat niet snappen, snappen niets van sportmensen hoe zij er tegen aan kijken.
      Natuurlijk is Russell een blij man, maar ik weet zeker dat ook zijn race hart bloed..
      F1 heeft slechte periodes gekend, maar ik denk dat het dieptepunt is bereikt.
      Zonde, want de auto’s op zich zijn wel een verbetering, kleiner, lichter en zien er ook een stuk beter uit, maar die aandrijflijn is om te janken. Ik hoop dat ze snel tot inkeer komen, en de verhouding 50/50 heel snel overboord kiepen.
      In de MotoGP lachen zich helemaal krom om de F1, die gasten kunnen nog lekker racen…..

      • + 5
      • 7 maa 2026 - 11:07
    • Regenrace

      Posts: 2.388

      Max mag dan de beste coureur zijn, deze auto's vragen totaal andere finesses van het spel. Gezien zijn portie weerzin vraag ik me af of ie daarin al tot de top 3 behoort (of zin heeft zich daar naartoe te knokken).

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 12:16
    • snailer

      Posts: 32.092

      Denk dat het wat verder gaat in deze, mario.

      Hij ging vol op een bocht af en vervolgens liet de software de auto crashen. Stel dat er een muur had gestaan en geen zandbak. Ik snap dat hij leeg is na zo'n crash waar hij echt helemaal niets aan kon doen. Er al over nagedacht hoe het moet voelen straks? Hij zit dadelijk in die auto.

      Ik zeg dat het ding niet veilig is.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 12:25
  • dutchiceman

    Posts: 5.571

    Gt3 is ook een stuk leuker dan F1.

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 10:24
  • Remco_F1

    Posts: 3.293

    In het kader van een leeuw die op snelheid moet afremmen en dan zijn prooi ziet verdwijnen dan zal hij uiteindelijk sterven. Dit hele gevoel heb ik ook bij Max Verstappen, het DNA van Max zit onder zijn rechter voet, dat valt deels weg en dan is het de vraag of Max nog wel de grote Max kan zijn.

    • + 9
    • 7 maa 2026 - 10:25
  • mario

    Posts: 15.191

    Kom op Max.... Jij bent veul beter dan de rest.... Laat de rest dan ook ff een poepie ruiken ondanks dat jij deze regels niets vindt.... Je kunt het!!!!
    Misschien moeten we het ff met z'n allen schreeuwen en ook die Max-fans vanuit hun zonderkamertjes.... JIJ MAX KAN HET!!!

    • + 4
    • 7 maa 2026 - 10:26
  • Mr Marly

    Posts: 7.966

    Ik ben nu al klaar met de klaagzang van Max. Punt is duidelijk en je verandert er sowieso niks aan dit seizoen, schouders eronder en gaan of stoppen.

    • + 12
    • 7 maa 2026 - 10:28
    • mario

      Posts: 15.191

      Ik probeerde zonet ook al de Max-brigade te motiveren, maar blijkbaar wil de red. dat niet plaatsen... Blijft toch apart hoe men moderation implementeerd....

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 10:32
    • WickieDeViking

      Posts: 536

      Fijn dat je klaagt over zijn klaagzang. Je punt is duidelijk en je verandert er niks aan dit seizoen, schouders eronder en gaan of stoppen zijn reacties te lezen. ;)

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 10:39
    • Mrduplex

      Posts: 1.684

      En wat gaan jullie nu roepen?de McLaren coureus en LeClerc hebben zich ook al zwaar negatief uitgelaten

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 10:52
    • StevenQ

      Posts: 10.256

      Lando heeft ook al gezegd dat deze auto's niet leuk zijn

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 10:53
    • mario

      Posts: 15.191

      @steven: En wat wil je daarmee zeggen???

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 10:55
    • WickieDeViking

      Posts: 536

      Steven wilt ermee zeggen dat niet alleen Max zeurt en Marly dat dus ook over andere courerus kan zeggen.

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 11:04
    • NicoS

      Posts: 20.174

      @mario,
      Wat dat wil zeggen is dat ze het allemaal niets vinden, dus niet alleen Max….

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 11:16
    • Mr Marly

      Posts: 7.966

      Andere coureurs zeggen niet dat ze ermee willen stoppen, dat ze nu al leeg zijn (eerste race moet nog plaatsvinden!) en ze liever niet rijden. Deze uitspraken zijn van een andere orde dan iets niet leuk vinden.
      Echter hoop ik dat ze met iets komen om het de coureurs meer naar de zin te maken.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 11:30
    • StevenQ

      Posts: 10.256

      Lando Norris heeft letterlijk gezegd dat het niet leuk is met deze auto's te rijden Mr Marly

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 11:31
    • mario

      Posts: 15.191

      @NicoS:blijft interessant dat jij voor een ander persoon wilt praten.....

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 11:38
    • Mr Marly

      Posts: 7.966

      Steven lees mijn reactie nog eens goed a.u.b.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 11:38
    • mario

      Posts: 15.191

      @stevenq: Ik vraag mij af of jij het leuk en of goed vind dat andere mensen gaan praten voor jou????

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 11:38
    • Joeppp

      Posts: 8.344

      Laat anders even los wat Max zegt en kijk zelf naar de kwali en of je op het puntje van je stoel zat vanmorgen. Kreeg je emotie bij het geluid? Kreeg je emotie bij het late remmen? Voelde je emotie bij het zien van het insturen of uitkomen van een bocht? Voelde je euforie bij het inzakken van de toeren op volgas terwijl de bocht nog lang niet inzicht is? Is dit de Formule 1 waar je als kleine jongen naar uitkeek?

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 11:57
    • Mr Marly

      Posts: 7.966

      Joepp, ik wacht de race nog even af, vind het met name jammer (al was het te verwachten) dat er één team boven de rest uitsteekt. Vond de vorige Mercedes dominantie periode niet de meest leuke. Dat de batterij leeg raakt op een recht stuk vind ik werkelijk niks de rest kan ik behappen. De wagen s zelf vind ik er wel mooier uitzien.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 12:25
  • Skimi

    Posts: 1.104

    Eens kijken of er in te halen valt morgen. De ultieme test voor deze wagens want theoretisch heb je meer inhaalmogelijkheden door verschil in batterij. Melbourne is niet echt een makkelijke baan om in te halen maar als het Verstappen al niet lukt...

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 10:35
  • Rimmer

    Posts: 13.190

    Toen het gaandeweg de tests duidelijk werd dat Mercedes te snel was en er wederom gevochten moet gaan worden om dat ene zielige kleine P3 bekertje was de lol er al af voor de man die alleen wil winnen. Dan gaat het een heel lang seizoen worden met 24 races. Volgend jaar nog zo’n seizoen Max!
    Naar Mercedes gaan heeft geen zin meer. Volgend jaar zit Russell goed ingeburgerd als regerend kampioen in die auto en is er geen tijd om aan te passen en te wennen. Gegokt en verloren en straks de F1 verlaten als 4-voudig kampioen.
    Hij heeft alles bereikt wat hij wilde bereiken maar het is eeuwig zonde dat we zo’n rijder verliezen.
    De FIA en de motorfabrikanten hebben daar zeker een grote hand in gehad maar Max en Jos ook.
    Jos zat maar te drammen dat Horner weg moest en toen RBR dat besloot kon Max niet meer anders dan loyaal blijven aan RBR terwijl zelfs Marko het niet meer zag zitten. Ik ben er 100% van overtuigd dat Max met een grote glimlach voor de pers had gestaan als hij met Mercedes pole had gepakt want die auto’s zijn zeker wendbaarder en lichter geworden en gaan nog altijd 2x zo hard als een GT3 met coureurs van 62 jaar oud als concurrentie.
    Dit is Max, dit is frustratie omdat hij weer geen kampioen kan worden. Hij herpakt zich wel over een tijdje. Misschien morgen al als hij naar het podium kan rijden.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 10:35
    • red

      Posts: 927

      Hoezo?
      Red Bull heeft gewoon een kampioenschap waardige auto neergezet.
      Anders zou Hadjar hem nietop P3 kunnen zette.(de tweede coureur van het team, en zonder twijfel minder getalenteerd dan Max in zijn eerste kwalificatie voor het team)
      Bovendien hebben de Mercedes aangedreven auto’s 30 to 40 PK meer performance, maar dat geldt alleen voor de eerste 5 races (of 7 als Bahrein en Saudi Arabie doorgaan)
      Ben je vergeten hoe Max en Red Bull Racing vorig jaar van een ruim 100 punten achterstand zich teruggevochten hebben ?

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 11:41
  • Erwinnaar

    Posts: 5.530

    Eensch.

    Moet er trouwens niet aan denken, als dat de crash komt door deze nieuwe techniek waarin de synergie feilloos moet zijn, gebeurd zoiets op een snelle baan als Bakoe....of straks als dat doorgaat Saudi Arabië. Lekker zo'n vastslaande as met 300 plus en welkom in de flipperkast..

    Hij voelt zich leeg, ik ook, soort van weg gepest door de besluitvormingen voor de sport in het algemeen en de aftakeling in het plezier heeft ook hier ingezet.
    Langzaam afscheid nemen en dan focus op andere klasse vergroten dan maar.

    • + 4
    • 7 maa 2026 - 10:40
  • WickieDeViking

    Posts: 536

    Als één van de beste, al dan niet de beste, coureur van de F1 ooit dit soort dingen blijft roepen, moet de FIA zich toch echt achter de oren krabben of ze niet teveel zijn doorgeslagen.

    • + 7
    • 7 maa 2026 - 10:41
    • NicoS

      Posts: 20.174

      De FIA danst naar de pijpen van de fabrikanten, zij bepalen de koers. De FIA heeft weinig keus en zal net als iedereen die de F1 een warm hart toedraagt het maar moeten accepteren.
      Dat de ziel waar de F1 voor staat steeds verder afbrokkelt is helaas een gevolg van de commerciële belangen.

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 10:48
  • Smock

    Posts: 307

    Boe-hoe. En als die straks toch weer op het podium staat straalt hij weer als een zonnetje en komt iedereen superlatieven te kort.

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 10:43
  • mordor

    Posts: 2.123

    Maxie, jouw team werkt zich de schompes, om jouw escapades weer rijdbaar te maken. Nobody gives a shit of jij mentaal er doorheen zit. Trappen met dat hok, voor wat je waard bent. en anders snel plaatsmaken voor een hongerige coureur.

    • + 4
    • 7 maa 2026 - 10:44
    • Rode Stier 33

      Posts: 945

      Moet je wel kunnen trappen, en niet de hele tijd van het gas afgaan om een batterij op te laden!

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 11:49
  • HermanInDeZon

    Posts: 729

    Beste Max,

    Doe jezelf en - sorry to say - zo onderhand ook de sport een plezier en stop er mee.
    Als er verbrekingsvergoedingen in je contract zitten ben ik er zeker van dat je ze wel kan betalen

    Dit is het niet.
    Je beschadigt de sport
    Je beschadigt jezelf

    Je hebt jezelf altijd het imago gegeven van "oprecht", "recht voor de raap" en "een echte racer". Iemand die niets meer te bewijzen heeft in deze sport.

    En ik geloof je, oprecht
    Nu is het de tijd om het ook te bewijzen, Max
    Ga iets doen waar je energie uit haalt

    Eén van de grootste F1 rijders aller tijden ben je toch sowieso, daar hoef je het niet meer voor te doen

    • + 3
    • 7 maa 2026 - 10:56
    • StevenQ

      Posts: 10.256

      Dan kan dus zeker de helft van het veld er mee stoppen Want ik heb zeker de helft van de coureurs al hetzelfde horen zeggen

      Wie beschadigd de sport? de FIA die met verkeerde regels komt die voor de coureurs niet leuk zijn en voor het publiek niet goed te volgen zijn

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 11:24
    • NicoS

      Posts: 20.174

      Dus jij vindt het allemaal prima dat je favoriete sport (daar ga ik tenminste van uit) steeds verder de afgrond in glijdt, en zijn sterren verliest. De ziel raakt zo heel snel uit de sport…..
      Je gaat toch ook niet kijken naar een box wedstrijd waar beide boxers met één hand op de rug gebonden elkaar te lijf gaan?
      Ik kijk F1 om de beste coureurs in de zwaarste competitie elkaar bevechten om de winst en uiteindelijk de titel.
      Maar als coureurs niet meer echt kunnen racen tegen elkaar, waar zitten we dan eigenlijk naar te kijken?
      Dit is niet meer de sport van helden, dat was sowieso al niet meer het geval, maar als coureurs continu met de handrem erop moeten rijden om nog een fatsoenlijk rondje te rijden, dan is de lol er gauw af…..

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 11:26
    • HermanInDeZon

      Posts: 729

      Ik ga hier waarschijnlijk een hoop kritiek voor krijgen maar ik ben het inderdaad oneens met de manier waarop Max zo openlijk kritiek geeft. En dan vooral het feit dat hij het bij elke gelegenheid herhaalt. Dat is onnodig. Zijn punt is duidelijk en ik ben er zeker van dat hij als viervoudig wereldkampioen, beste rijder in het veld én één van de grootste aller tijden betere kanalen kan vinden (lees: rechtstreeks FIA, via GPDA, ...)

      Als het hem zo diep zit dat hij inderdaad geen interview meer kan geven zonder te klagen, dan moet hij stoppen. En dat bedoel ik op de meest positieve manier.


      Dit alles staat voor mij volledig los van mijn mening over de nieuwe regels.

      Ben ik er grote fan van? Nee
      Ben ik er van overtuigd dat het binnen een half jaar tot een jaar aangepast wordt en beter gaat zijn? Ja
      Gaan we ooit nog terug naar (mijn favoriete) jaren 90 waar de budgetten richting oneindig gingen, bijtanken mocht en er dikke V10 motoren achterin zaten? Nee, en dat is ook gewoon niet realistisch dat te denken

      Ik heb er tot nu toe een dubbel gevoel bij. Het vertragen aan het einde van rechte stukken is euh idioot. Langs de andere kant vond ik de afgelopen jaren waar inhalen onmogelijk was [zonder DRS] en de wagens lomp zwaar en breed waren ook niet bepaald een groot succes. En dat we nu door de motor niet voluit kunnen gaan een hele ronden mja da's natuurlijk met de banden al jaren zo.

      Anderzijds vond ik het eerlijk gezegd wel "spannend" ofzo dit weekend tot nu toe. Ik heb terug meer rijdersfouten gezien dan de afgelopen jaren. En we hebben nog geen race gehad. Dus nee, geen voorstander maar te vroeg om het af compleet af te branden.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 11:35
    • StevenQ

      Posts: 10.256

      Maar Max is dus de enige niet

      Ook Lando Norris zegt dat het niet leuk is in deze auto's te rijden, ook tegenover de pers dus

      als alle coureurs die gezegd hebben deze auto's niet leuk te vinden moeten stoppen houden we er heel weinig over

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 11:40
    • HermanInDeZon

      Posts: 729

      Dan moeten ze vooral stoppen en iets anders gaan doen.

      Of er op meer constructieve manier mee om gaan. Ze hebben de organen zoals de GPDA. En ik geloof er ook 100% in dat het gaat gebeuren en allemaal wel goed zal komen

      Sowieso is verandering altijd lastig. Maar je moet nu eenmaal evolueren. En allicht dat hier de scherpe randjes gewoon gaan afgehaald worden. Hebben ze dat na een tijdje bij de hybriede generatie ook niet gedaan? Een en ander bijgesteld na feedback van rijders?

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 11:44
    • NicoS

      Posts: 20.174

      @Herman,
      Wat jij vindt zal Max een worst wezen, hij maakt zelf uit wat hij zegt en doet.
      En als de FIA niets gaat veranderen, dan is de kans groot dat hij inderdaad na dit seizoen vertrekt, dat had ik al een tijd geleden voorspeld.
      Er gaan nog veel meer coureurs hun beklag doen straks na de race, dat kun je nu al invullen, er is inmiddels al meer gemor onder de coureurs.
      Ik hoop dan ook dat ze de koppen bij elkaar steken, en als blok gaan zeggen dat dit niet werkt. Zal ongetwijfeld valse hoop zijn, want de teams zullen daar wel een stokje voor steken, belangen hè…..
      De sport gaat naar de kl.ten, maar kennelijk heb jij daar geen moeite mee….
      Ik ben fan van Max, maar dat staat helemaal los van hoe ik nu de sport beleef, dit is geen F1 meer.
      Kijk al 40 jaar, maar ik merk dat de interesse al een stuk is afgenomen, en voor het eerst eigenlijk niet uitkijk naar het seizoen, dat heb ik nog nooit zo gevoeld.
      En of Max wel of niet wint staat daar helemaal los van, het klopt gewoon niet meer.
      Uiteraard zal ik blijven kijken, je ben fan uiteindelijk, maar ik hoop echt dat er iets gaat veranderen, en dat het racen weer de boventoon gaat voeren.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 12:02
    • HermanInDeZon

      Posts: 729

      Ik hoop dan ook dat ze de koppen bij elkaar steken, en als blok gaan zeggen dat dit niet werkt. Zal ongetwijfeld valse hoop zijn, want de teams zullen daar wel een stokje voor steken, belangen hè…..

      De sport gaat naar de kl.ten, maar kennelijk heb jij daar geen moeite mee…."

      Het grote verschil tussen ons is dat ik er optimistischer in ben dat er wél bijsturingen gaan komen en dat ik wel geloof dat er van deze regels -iets- te maken valt mits wat veranderingen. F1 is te groot om te "falen".

      "Uiteraard zal ik blijven kijken, je ben fan uiteindelijk, maar ik hoop echt dat er iets gaat veranderen, en dat het racen weer de boventoon gaat voeren."

      Dat dus ;)

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 12:08
  • racepace1

    Posts: 650

    De FIA heeft zijn eigen kindje hard van achteren genomen met deze nieuwe reglementen!!
    Dit is echt F1 onwaardig! F1 moet zijn zoals het is bedoeld! een coureur, 4 banden, een chassis en 1 krachtbron en niet een F1 Xbox, Playstation auto met snelheid verlies op het rechte stuk tbv opladen van stroom. F1 moet gewoon een kart zijn maar dan een grote, snellere kart. en niet een half elektrische robot.
    1 liter benzine 800€ !!!! helemaal gestoord!!

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 10:59
  • GPYesterday

    Posts: 334

    Volgrnde maand gewoon naar Nurburgring gaan om bij the tanken door vol gas de circuit op te gaan. De races in het midden-oosten gaan toch niet door, dus alleen twee races met denken aan je batterijen en dan volgas de Nurburgring doen.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 11:03
  • Mrduplex

    Posts: 1.684

    Grappig die onnozele anti Max reacties hierboven ☝🏽.Ipv inderdaad toegeven dat dit weinig meer met racen te maken heeft!
    Andere coureurs zeggen inmiddels hetzelfde,daar ook lekker tegenaan schoppen,neem ik aan!het is toch een blamage! Als je dit mooi vindt kan je net zo goed Rail away gaan kijken!

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 11:15
  • red

    Posts: 927

    Als je het niet meer leuk vind, en je kan het je (financieel) veroorloven moet je er gewoon mee stoppen.

    Het ligt namelijk niet aan Red Bull, die een Wereld prestatie heeft neergezet door als nieuwe motor bouwer een auto neer te zetten waarmee tijdens de eerste kwalificatie met die auto en PoweUnit de “tweede coureur” in zijn eerste race voor een voor hem nieuw team de auto op P3 weet neer te zetten.

    Max wil of kan (nog) niet goed omgaan met deze auto, maar dat ligt niet aan de auto, want anders had de “tweede coureur” hem niet op P3 kunnen zetten.

    Bovendien hebben de auto’s op P1 en P2 maar oor de andere Mercedes aangereden auto’s een performance voordeel van + 30 tot 40 PK gedurende de eerste 7 race weekends ( 5 als Bahrein en Saudi Arabie worden gecanceld )

    Mag nog wel worden aangetekend dat Hadjar gelijk na zijn promotie naar Red Bull Racing gelijk naar Engeland is verhuisd en 3 x per week op de simulator met de engineers heeft gewerkt om deze auto beter te leren begrijpen.
    Max is gedurende de winterperiode een paar keer naar Milton Keynes gevlogen om op de simulator te rijden.

    Het ziet ernaar uit dat deze Formule 1 auto’s een totaal andere manier van rijden/bedienen/opereren/besturen verlangt van de coureurs.
    Wellicht is Max niet zo natuurlijk getalenteerd om met deze auto’s rijden zoals hij dat absoluut wel was met de vorige auto’s.
    Dan heeft hij twee opties veel tijd besteden aan het begrijpen van deze auto’s en de data van Hadjar bestuderen ……….. of stoppen en endurance races gaan rijden.
    Maar a.u.b. zeuren en zeker geen commentaar leveren op Red Bull Racing, want die hebben naar mijn inzien een Wereld Prestatie neergezet door de snelste 100% legale auto op de grid te zetten. (aangezien de Mercedes aangedreven auto’s voorlopig nog 30 tot 40 Pk extra performance hebben)

    Het is wat het is de Formule 1 is veel meer dan alleen maar een competentie tussen coureurs.

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 11:19
    • StevenQ

      Posts: 10.256

      Max kan prima omgaan met deze auto en hij klaagt ook niet over Red Bull, maar zoals veel andere coureurs klaagt hij erover dat het niet leuk is met deze auto's te rijden

      En dat zeggen meer coureurs zoals ook de regerend wereldkampioen

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 11:25
    • NicoS

      Posts: 20.174

      Precies @Steven, Max klaagt niet over RBR maar puur omdat datgene waar hij lang geleden al voor waarschuwde ook daadwerkelijk uitkomt.
      Snap niet dat mensen daar geen onderscheid in kunnen zien, of willen zien.
      Het gaat om hoe de sport nu is, en dat is niet wat een coureur wil, en Max is daar niet de enige in, ook dat willen mensen kennelijk niet zien.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 11:34

